Mondou procède à l'ouverture officielle de son 70e magasin dans la région de Joliette

Croyant profondément à l'adoption responsable et refusant de vendre des animaux dans ses magasins, Mondou est également fière d'inaugurer sa quatrième Zone adoption pour chats provenant de refuges à l'intérieur de ce magasin. Les visiteurs pourront y côtoyer plusieurs chats cohabitant en liberté et en harmonie, dans un espace de vie conçu sur mesure pour eux, là où les caresses sont toujours les bienvenues en attente d'une famille! Depuis 2019, Mondou a conçu trois autres Zones d'adoption pour chats de refuges dans ses magasins de Saint-Jérôme, Anjou et Saint-Jean-sur-Richelieu.

« Mondou désirait depuis plusieurs années déjà s'installer dans le marché de Joliette, où la population affiche une forte croissance. Située en plein cœur de la ville, notre nouvelle succursale de Saint-Charles-Borromée permettra de répondre aux besoins de notre clientèle résidant dans cette municipalité et dans toutes celles avoisinantes. De plus, l'ouverture d'une quatrième Zone d'adoption permet à Mondou de s'impliquer dans sa communauté, de s'en rapprocher, et de contribuer à une cause qui lui est chère, celle du bien- être animal », a affirmé Martin Deschênes, chef de la direction de Mondou.

UNE ENTREPRISE D'ICI DE PLUS DE 900 EMPLOYÉS À TRAVERS LE QUÉBEC

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS : PLUS DE 2 MILLIONS DE DOLLARS REMIS PAR MONDOU À LA FONDATION MIRA EN 6 ANS

En plus de partager sa passion pour les animaux et son expertise inégalée avec ses clients, Mondou se fait un devoir, depuis sa fondation, de soutenir plusieurs causes touchant le bien-être animal et celui de sa communauté. Parmi celles-ci, mentionnons la campagne annuelle Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA, qui a permis d'amasser plus de 2 millions de dollars en 6 ans. À elle seule, l'édition 2020, qui a pris fin le 13 novembre dernier, a généré plus de 425 000 $ en dons, grâce à l'immense générosité des clients, des employés et partenaires de Mondou.

L'entreprise familiale québécoise organise aussi, depuis 2018, la campagne de financement Mondou Mondon au profit des refuges, qui a permis de récolter plus de 406 000 $ en trois ans.

En avril dernier, dans le contexte de la crise de la COVID-19, Mondou a par ailleurs décidé de remettre une somme de 110 000 $ en produits et cartes-cadeaux aux organismes Moisson ainsi qu'aux refuges pour animaux abandonnés de plusieurs régions du Québec.

Pour plus d'informations sur le nouveau magasin Mondou de la région de Joliette, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Adresse du nouveau magasin de la région de Joliette : 170, rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée, Québec, J6E 4N3

Heures d'ouverture :

Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 18 h

Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h

Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

À propos de MONDOU

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 70, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 900 à travers le Québec. Au cœur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis plus de 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

