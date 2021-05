Mondou procède à l'ouverture de son 73e magasin à Lachenaie

MONDOU AU PRESTIGIEUX CLASSEMENT DES SOCIÉTÉS LES MIEUX GÉRÉES

Reconnue pour son excellent rendement global et sa croissance soutenue, Mondou est très fière de figurer, pour la deuxième année consécutive, au sein du prestigieux classement des Sociétés les mieux gérées au Canada établi par la réputée firme Deloitte. Les lauréates des Mieux gérées de 2021 ont été annoncées il y a quelques jours. Ce programme demeure le principal palmarès au pays qui reconnaît les pratiques commerciales novatrices de classe mondiale des entreprises détenues et gérées par des Canadiens.

En développement constant depuis plus de 80 ans, Mondou est passée d'un seul magasin en 1938 à 73 en 2021, en plus de compter aujourd'hui quelque 1000 employés au Québec. Preuve du succès de ses différentes innovations, Mondou s'est classée, en 2019, au 5e rang de l'Indice WOW de la firme Léger qui évaluait l'expérience client chez plus de 200 détaillants du Québec au moyen d'un vaste sondage effectué auprès de plus de 15 000 personnes.

Reconnue comme un employeur de choix, Mondou a par ailleurs créé, en 2007, l'Académie Mondou. Chapeauté par des vétérinaires et techniciens vétérinaires, ce programme de formation continue permet à toutes les équipes, et en particulier aux conseillers en magasin, de demeurer à l'affût des meilleures pratiques de l'industrie et de parfaire leurs connaissances du monde animal.

LA CAMPAGNE MONDOU MONDON AU PROFIT DES REFUGES BAT SON PLEIN JUSQU'AU 22 MAI

En plus de partager sa passion pour les animaux et son expertise inégalée avec ses clients, Mondou se fait un devoir, depuis sa fondation, de soutenir plusieurs causes touchant le bien-être animal. Parmi celles-ci, mentionnons la campagne annuelle Mondou Mondon au profit des refuges, qui a permis d'amasser plus de 406 000 $ depuis 2018.

La 4e édition de cette campagne bat son plein jusqu'au 22 mai prochain (soit six jours de plus que prévu), dans les 73 magasins Mondou du Québec et au Mondou.com. Le public est invité à participer en faisant des dons à la caisse ou en ligne, ou encore en se procurant un magnifique bracelet en pierres volcaniques à l'effigie de la campagne. Tous les détails sont disponibles ici.

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL, AU CŒUR DE LA MISSION DE MONDOU DURANT TOUTE L'ANNÉE

Outre la campagne Mondou Mondon au profit des refuges, l'entreprise familiale québécoise organise depuis six ans la campagne de financement Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA qui a permis de récolter plus de 2 millions de dollars en dons à ce jour.

Croyant profondément à l'adoption responsable et refusant de vendre des animaux dans ses magasins, Mondou a inauguré, depuis 2019, quatre Zones adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme, Anjou, Saint-Jean-sur-Richelieu et Joliette. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de Mondou de donner une seconde chance aux animaux voués à l'euthanasie, dans un contexte de surpopulation des refuges. À ce jour, plus de 500 chats ont été jumelés et ont ainsi pu trouver une nouvelle famille remplie d'amour!

À propos de MONDOU

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 73, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 900 à travers le Québec. Au cœur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis plus de 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

