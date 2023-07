Mondou Mondon récolte 400 000 $, un montant record pour soutenir les refuges animaliers

Les dons recueillis permettront entre autres de venir en aide à de nombreux refuges à travers la province

MONTRÉAL, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Mondou célèbre aujourd'hui la récolte de dons records au cours des dernières semaines. Dans le cadre de la 6e édition de sa campagne Mondou Mondon au profit des refuges, l'entreprise québécoise a amassé 400 000 $ en ligne et à travers ses 85 magasins. Au total, plus de 1,3 M$ ont été remis à des refuges pour animaux de la province au cours des six dernières années, et ce, grâce à la générosité exceptionnelle des clients, partenaires et employés de Mondou.

Sur cette photo : la grande famille de Mondou, Kandju bonbons et chandelles Funky. (Groupe CNW/Mondou)

Les dons recueillis serviront essentiellement à la stérilisation des animaux, à la rénovation des refuges, à l'achat d'équipements et de nourriture, aux frais médicaux, ainsi qu'à l'organisation d'événements de micropuçage et d'adoption, en plus de soutenir financièrement plusieurs projets de partenaires.

« Mondou est plus que touchée par la participation en grand nombre de ses clients, partenaires et employés. Dans une situation économique instable, de voir que les gens sont prêts à se mobiliser de la sorte pour venir en aide aux refuges nous rend plus que fier.ère.s », souligne Marc-Antoine Legault, copropriétaire et membre de la quatrième génération de la famille Legault. « Plus que jamais, nous sentons l'importance de poursuivre la campagne Mondou Mondon pour les refuges. Le bien-être animal est important, et c'est en ayant des installations adéquates que les refuges du Québec pourront poursuivre leur mission. »

Dans les dernières semaines, les consommateurs ont pu se procurer divers items à bas prix pour mousser leur implication, dont des bougies Chandelle Funky, de savoureux bonbons Kandju et un autocollant d'urgence incendie à afficher afin d'aviser qu'un animal se trouve à domicile. Certains items sont toujours disponibles, jusqu'à épuisement des stocks.

Les sommes amassées cette année seront redistribuées à plusieurs refuges répartis partout au Québec, notamment dans la région du Grand Montréal, de la Rive-Sud, des Laurentides, de Laval, de Lanaudière, de la Montérégie, de l'Estrie, de l'Outaouais, de la Mauricie, de Québec, de la Beauce, des Bois-Francs, de Chaudière-Appalaches et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette année, près de 10 refuges s'ajoutent à la liste des adresses déjà supportées par Mondou.

Le montant record permettra également à Proanima, Les Pattes Jaunes, SPA Mobile, SPCA Outaouais et SPA Beauce-Etchemin de voir leur projet unique prendre vie. Ces précieux partenaires mettent en place des initiatives qui rejoignent de près les valeurs et les buts de la campagne Mondou Mondon pour les refuges.

Depuis toujours, Mondou se fait un devoir de soutenir plusieurs causes touchant le bien-être animal. En plus de remettre des dons en argent aux refuges, l'entreprise familiale québécoise remet chaque année plus d'un million de dollars en dons de nourriture à une vingtaine de refuges, soit 12 000 kg par mois. Encore une fois, Mondou remercie ses fidèles clients, partenaires et employés d'avoir donné de façon si généreuse lors de l'édition 2023 de sa campagne Mondou Mondon pour les refuges !

À propos de Mondou

Fondée en 1938, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 85, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 1 100 à travers le Québec. Au cœur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection » ! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis plus de 85 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection !

Renseignements: Vicky Duguay, 514 799-1251