Mondou, membre du Groupe Legault, obtient la reconnaissance Or du palmarès des Sociétés les mieux gérées au Canada

L'entreprise familiale 100 % québécoise a été lauréate du prestigieux classement pour la première fois en 2020 et a conservé son titre avec succès depuis.

MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - Reconnue pour son excellent rendement global et sa croissance soutenue, Mondou est très fière de figurer, pour la quatrième année consécutive, au sein du prestigieux classement des Sociétés les mieux gérées au Canada. Ainsi, la compagnie se taille une place dans la catégorie Reconnaissance Or, démontrant de la rigueur et de la constance dans sa performance et ses saines pratiques de gestion.

Célébrant son 30e anniversaire, le programme des entreprises les mieux gérées du Canada récompense l'excellence dans les entreprises privées canadiennes. Pour obtenir leur désignation, les entreprises sont évaluées sur leur leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture et de l'engagement, des capacités et de l'innovation, de la gouvernance et de la performance financière.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons cette distinction pour une quatrième année consécutive », s'exclame Marie-Josée Legault, copropriétaire et membre de la quatrième génération de la famille Legault. « Derrière cette reconnaissance de l'industrie se cache le travail soutenu d'une équipe passionnée sans qui Mondou ne serait pas où elle est aujourd'hui. L'entreprise québécoise est avant tout une famille de gens unis derrière sa clientèle, dont le but premier est d'être le plus loyal compagnon des propriétaires d'animaux. Nous ne pourrions être plus heureux de pouvoir nous positionner dans les rangs des sociétés les mieux gérées au Canada. »

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le principal palmarès au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Chaque année, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux. Les mises en nomination sont évaluées par un jury indépendant, dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme, ainsi que des invités spéciaux.

Les sociétés les mieux gérées de 2023 ont des points en commun ; notamment, elles mettent leur personnel et leur culture au premier plan, se concentrent sur leurs stratégies ESG et redoublent d'efforts pour accélérer leur numérisation.

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année) ; 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances) ; 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives ; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives) ; et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

À propos du Groupe Legault

Le Groupe Legault est une entreprise familiale québécoise intégrée verticalement spécialisée dans la nourriture et les accessoires pour animaux de compagnie, notamment avec la chaîne de magasins Mondou. Avec son réseau pancanadien de commerce de détail, ses multiples marques et ses installations manufacturières locales, le Groupe Legault est la référence au pays dans ce secteur.

À propos de Mondou

Fondée en 1938, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 85, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 1 100 à travers le Québec. Au cœur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection » ! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis plus de 85 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection !

