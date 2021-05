L'entreprise familiale 100 % québécoise se hisse au sein du prestigieux classement établi par la firme Deloitte pour la 2e année consécutive

MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Reconnue pour son excellent rendement global et sa croissance soutenue, Mondou est très fière de figurer, pour la deuxième année consécutive, au sein du prestigieux classement des sociétés les mieux gérées au Canada établi par la réputée firme Deloitte. Les lauréates du programme des Mieux gérées de 2021 représentent l'élite des sociétés détenues et gérées par des Canadiens, dont le chiffre d'affaires dépasse les 25 millions de dollars.

« Les entreprises récompensées cette année ont toutes su démontrer leur leadership sur le plan de la stratégie, de l'innovation, de la culture, de l'engagement et des finances afin d'atteindre une croissance durable. C'est donc une immense fierté de faire une fois de plus partie de ce palmarès qui confirme le statut de chef de file de Mondou dans son secteur d'activités et dans le monde des affaires en général. Nous tenons à remercier chaleureusement nos employés dévoués et passionnés, notre équipe de direction chevronnée et nos précieux partenaires qui ont relevé avec brio les défis que nous a apportés l'année qui vient de s'écouler. Grâce à cette équipe exceptionnelle, Mondou a pu offrir à sa clientèle une expérience dépassant ses attentes, et ce, malgré la pandémie et les restrictions en vigueur », a commenté Martin Deschênes, chef de la direction de Mondou.

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada, qui en est à sa 28e édition, demeure le principal palmarès au pays qui reconnaît les pratiques commerciales novatrices de classe mondiale des entreprises détenues et gérées par des Canadiens. Chaque année, des centaines d'entreprises y participent, dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux qui permet d'évaluer leurs capacités et pratiques de gestion.

« Les lauréates des Mieux gérées de cette année sont un brillant exemple de l'importance du leadership devant l'adversité », a déclaré Lorrie King, associée, Deloitte, et coleader du programme des sociétés les mieux gérées au Canada. « En utilisant leur raison d'être unique comme fondement de leur organisation, elles ont été en mesure de tracer la voie à suivre avec courage et résilience. En cette année hors du commun, les entreprises devraient être fières non seulement d'obtenir ce prestigieux titre, mais aussi du rôle plus important que jamais qu'elles jouent dans le progrès et la prospérité du Canada. »

UNE ENTREPRISE FAMILIALE QUÉBÉCOISE QUI SE DÉMARQUE EN INNOVANT DEPUIS 1938

Fondée au Québec, Mondou est passée d'un seul magasin en 1938 à 73 succursales en 2021, en bâtissant son succès sur l'innovation continue. Encore récemment, l'entreprise familiale a su se renouveler et bonifier son offre grâce à de nouveaux concepts qui ont été immédiatement adoptés par sa fidèle clientèle, dont ses succursales de quartier ainsi que son Marché sous-zéro proposant une vaste gamme de nourriture crue congelée pour chats et chiens, une des plus importantes tendances du marché.

Bien que tous ses magasins soient demeurés ouverts depuis le début de la pandémie, le virage transactionnel en ligne amorcé par Mondou au cours des dernières années a permis à l'entreprise d'offrir à ses clients qui ne pouvaient se déplacer un service rapide et une offre diversifiée. Aujourd'hui, Mondou dispose d'ailleurs d'un des plus important site transactionnel consacré aux produits pour animaux de compagnies au Québec.

En 1993, l'entreprise québécoise a lancé la marque de nourriture pour chats et chiens Vetdiet, maintenant distribuée au Canada et aux États-Unis. Le Groupe Legault est aussi copropriétaire de Jupiter, une compagnie qui se spécialise dans la fabrication de nourriture sèche pour chiens et chats. Celle-ci inaugurera d'ici la fin de l'année une usine à la fine pointe de la technologie à Drummondville.

Il y a 10 ans, Mondou créait le Club Câlin, son célèbre programme de fidélisation élu no 1 au Canada en termes de générosité perçue, selon l'étude LoyauT menée par Léger et R3 Marketing en 2017. Comptant aujourd'hui plus de 860 000 membres, la carte Câlin constitue en soi une véritable histoire à succès! Mondou s'est également hissée en 2019 au 5e rang de l'Indice WOW de la firme Léger qui évalue l'expérience client chez plus de 200 détaillants du Québec au moyen d'un vaste sondage effectué auprès de plus de 15 000 personnes.

Reconnue comme un employeur de choix, Mondou a par ailleurs créé, en 2007, l'Académie Mondou. Chapeauté par des vétérinaires et techniciens vétérinaires, ce programme de formation continue permet à toutes les équipes, et en particulier aux conseillers en magasin, de demeurer à l'affût des meilleures pratiques de l'industrie et de parfaire leurs connaissances du monde animal.

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL AU CŒUR DE LA MISSION DE MONDOU

Depuis plus de 80 ans, Mondou se fait un devoir de soutenir différentes causes touchant le bien-être animal. Parmi celles-ci, mentionnons la campagne Mondou Mondon au profit des refuges dont la 4e édition bat son plein, et ce, jusqu'au 16 mai prochain. Entre 2018 et 2020, cette initiative annuelle a permis de récolter plus de 406 000 $ en dons. L'entreprise organise également la campagne de financement Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA qui a permis d'amasser plus de 2 millions de dollars en six ans.

Croyant profondément à l'adoption responsable et refusant de vendre des animaux dans ses magasins, Mondou a inauguré, depuis 2019, quatre Zones adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme, Anjou, Saint-Jean-sur-Richelieu et Joliette. L'objectif? Donner une seconde chance aux animaux voués à l'euthanasie, dans un contexte de surpopulation des refuges. À ce jour, plus de 500 chats ont été jumelés et ont ainsi pu trouver une nouvelle famille remplie d'amour!

À propos de Mondou

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 73, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 900 à travers le Québec. Au cœur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis plus de 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 25 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Canadian Business, la Smith School of Business et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

SOURCE Mondou

Renseignements: Relations médias : Bérengère Thériault, BePR Communications, 514 999-6493 / [email protected]