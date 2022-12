MONDOU INAUGURE UN 81e MAGASIN À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

L'entreprise familiale 100 % québécoise ouvrira demain un magasin de quartier afin de mieux servir la clientèle des Laurentides

MONTRÉAL, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Mondou annonce l'ouverture de son 81e magasin le jeudi 15 décembre à Sainte-Agathe-des-Monts, dans la région des Laurentides. Situé au 670, rue Principale Est, à proximité de l'autoroute 15, ce nouveau point de vente de magasin de quartier bénéficie d'une superficie de 1 881 pieds carrés et propose des services pour les animaux, dont le Coupe-griffes, le Pèse-toutou, le pratique service à l'auto et une offre de produits crus congelés pour chats et chiens.

« C'est avec beaucoup de fierté que Mondou s'implante à Sainte-Agathe-des-Monts, dans la magnifique région des Laurentides! Grâce à ce nouveau magasin stratégiquement situé, nous souhaitons non seulement servir efficacement les résidents permanents de ce secteur touristique mais aussi tous nos clients qui y possèdent une résidence secondaire ou un chalet, notre plus proche point de vente étant auparavant celui de Saint-Jérôme. De plus ce magasin de quartier nous permet de nous rapprocher de notre clientèle en lui offrant nos produits les plus populaires ainsi que nos services s, et ce, tout en proposant un service chaleureux et personnalisé. Nos clients peuvent ensuite compléter leur magasinage en ligne et récupérer leurs achats en magasin ou encore se les faire livrer à domicile », affirme Pierre Leblanc, chef de la direction de Mondou.

LA CLIENTÈLE CONVIÉE À UN GRAND ÉVÉNEMENT D'OUVERTURE LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Afin de célébrer l'inauguration officielle de son nouveau magasin de Sainte-Agathe-des-Monts, Mondou invite la population à un grand événement d'ouverture qui se déroulera le samedi 17 décembre, dès 9 h. Sur place, la clientèle pourra découvrir des stations d'experts canins et félins, et une foule de surprises, en plus de savourer un bon café offert gracieusement par Starbucks, voisin de ce nouveau Mondou.

Les clients pourront par ailleurs s'informer sur place de tous les avantages que procure la version bonifiée du programme Câlin de Mondou, tandis qu'une médaille sera remise aux compagnons à quatre pattes des nouveaux membres Câlin! Notons aussi qu'un rabais spécial de 15 % sera accordé pour tout achat de 75 $ et plus, les 17 et 18 décembre, seulement au magasin de Sainte-Agathe-des-Monts.

LA CAMPAGNE MONDOU MONDON AU PROFIT DU CHUV SE POURSUIT JUSQU'AU 16 JANVIER

En plus de partager avec ses clients sa passion pour les animaux et son expertise inégalée, Mondou se fait un devoir, depuis sa fondation, de soutenir plusieurs causes touchant le bien-être animal. Parmi celles-ci, mentionnons la première campagne Mondou Mondon au profit du CHUV (Centre hospitalier universitaire vétérinaire), qui a pour objectif d'amasser des fonds visant l'acquisition d'un nouveau scanner qui contribuera à soutenir l'enseignement aux étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, eux qui deviendront les professionnels de la santé animale de demain.

La première édition de cette campagne bat actuellement son plein dans tous les magasins Mondou du Québec et au Mondou.com. Le public est invité à participer en faisant des dons à la caisse en magasin ou en ligne. Il est aussi possible de se procurer l'un des produits François Lambert spécialement conçus pour la cause (popcorn à l'érable au coût de 5,49 $ ou barbe à papa à l'érable au prix de 4,99 $). Un cadeau de Noël idéal pour lequel 100 % des profits seront remis à la fondation du CHUV.

MONDOU SE HISSE AU CLASSEMENT DES SOCIÉTÉS LES MIEUX GÉRÉES POUR UNE 3e ANNÉE

Reconnue pour son excellent rendement global et sa croissance soutenue, Mondou est très fière de figurer, pour la troisième année consécutive, au sein du prestigieux classement des sociétés les mieux gérées au Canada établi par la réputée firme Deloitte. Les lauréates du programme des Mieux gérées de 2022 représentent l'élite des sociétés détenues et gérées par des Canadiens.

En développement constant depuis plus de 80 ans, Mondou est passée d'un seul magasin en 1938 à 81 en 2022, en plus de compter aujourd'hui quelque 1 100 employés. Considérée comme un employeur de choix au Québec, Mondou a créé, en 2007, l'Académie Mondou. Chapeauté par des vétérinaires et techniciens vétérinaires, ce programme de formation continue permet à toutes les équipes, et en particulier aux conseillers en magasin, de demeurer à l'affût des meilleures pratiques de l'industrie et de parfaire leurs connaissances du monde animal.

Adresse du nouveau magasin de Sainte-Agathe-des-Monts :

670, rue Principale Est

Sainte-Agathe-des-Monts

QC J8C 1L2

819 774-1789

Heures d'ouverture :

Lundi au mercredi : 9 h à 18 h

Jeudi et vendredi : 9 h à 21 h

Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

À propos de Mondou

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 81, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 1 100 à travers le Québec. Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès d'organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. Pour plus d'information, visitez www.mondou.com.

