Mondou inaugure son 72e magasin à Saint-Roch, premier concept de magasin de quartier à Québec

« La ville de Québec étant en plein essor et notre clientèle au rendez-vous plus que jamais, Mondou a décidé d'y ouvrir un sixième magasin, en plus d'y implanter son nouveau concept de magasin de quartier qui répond parfaitement aux besoins des résidents du quartier Saint-Roch. Ce secteur a connu une forte croissance démographique au cours des dernières années, en plus de voir naître de nombreux projets de revitalisation. Ces magasins Mondou locaux de plus petite taille nous permettent de nous rapprocher de la communauté et de nos clients en leur offrant les produits essentiels en magasin, ainsi que nos services gratuits. Notre clientèle peut compléter son magasinage en ligne et ensuite récupérer ses achats en succursale ou se les faire livrer à domicile. Notre concept de magasin de quartier est une autre preuve de la capacité de Mondou à innover et à répondre aux besoins spécifiques de tous les types de consommateurs et secteurs », a mentionné Martin Deschênes, chef de la direction de Mondou.

MONDOU SOUTIENT LES REFUGES POUR ANIMAUX DE LA RÉGION DE QUÉBEC

Depuis sa fondation en 1938, Mondou se fait un devoir de soutenir plusieurs causes touchant le bien-être animal. L'entreprise organise notamment depuis trois ans la campagne de financement Mondou Mondon au profit des refuges. Au total, plus de 406 000 $ ont été récoltés grâce à cette initiative qui, une fois de plus, a permis de démontrer la grande générosité des clients de Mondou. Dans la région de Québec, cette somme a notamment contribué à venir en aide à la SPA de Québec, la SPA Beauce-Etchemin, Aide aux félins Rive-Sud et Refuge Anni-maux. La 4e édition de cette grande campagne annuelle sera lancée au cours des prochaines semaines. Restez à l'affût pour tous les détails!

UNE LONGUE HISTOIRE D'AMOUR AVEC LES QUÉBÉCOIS ET LEURS FIDÈLES COMPAGNONS

En pleine expansion depuis plus de 80 ans, Mondou est passée d'un seul magasin à 72 en 2021. Comptant aujourd'hui plus de 900 employés, l'entreprise familiale 100 % québécoise a mis sur pied, depuis sa naissance, de nombreuses initiatives qui lui ont permis de se démarquer de la concurrence et de séduire un nombre sans cesse croissant d'amoureux des animaux, tout en s'adaptant aux attentes de sa clientèle. Cette vision lui a permis de devenir le plus important détaillant de nourriture et d'accessoires pour les animaux de compagnie au Québec.

UNE ENTREPRISE INNOVANTE MAINTES FOIS RÉCOMPENSÉE

En mars 2020, Mondou a également fait son entrée officielle au prestigieux palmarès des Sociétés les mieux gérées au Canada établi par la réputée firme Deloitte. Afin de figurer au sein de ce classement, Mondou a su se démarquer au niveau de sa stratégie d'entreprise, de l'innovation dont elle fait preuve ainsi que de son engagement envers ses employés et la communauté.

Reconnue comme un employeur de choix, Mondou a par ailleurs créé, en 2007, l'Académie Mondou. Chapeauté par des vétérinaires et techniciens vétérinaires, ce programme de formation continue permet à toutes les équipes, et en particulier aux conseillers en magasin, de demeurer à l'affût des meilleures pratiques de l'industrie et de parfaire leurs connaissances du monde animal.

Pour plus d'informations sur le nouveau magasin Mondou du quartier Saint-Roch, à Québec, veuillez communiquer avec nous.

Adresse du nouveau magasin de Saint-Roch :

820, Boulevard St-Joseph Est, Québec, Québec, G1K 3C9

*Stationnement gratuit à l'arrière

mondou.com

À propos de MONDOU

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 72, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 900 à travers le Québec. Au cœur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis plus de 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

SOURCE Mondou

Renseignements: Relations médias: Bérengère Thériault, BePR Communications, 514 999-6493, [email protected]