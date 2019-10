Mondou inaugure à Anjou son plus grand magasin au Québec!

Cette succursale est la toute première à offrir un Espace Câlin, en plus d'être dotée d'une Zone d'adoption et du service Mon toiletteur

MONTRÉAL, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Plus important détaillant de nourriture et d'accessoires pour les animaux de compagnie au Québec, Mondou est fière d'annoncer l'inauguration officielle d'un nouveau magasin dans l'arrondissement Anjou, à Montréal. D'une superficie de 10 000 pieds carrés, il s'agit de la plus grande succursale de Mondou au Québec. Stratégiquement situé au 7570, rue Béclard, en plein cœur d'un secteur commercial névralgique, ce magasin est doté du tout premier Espace Câlin. Pouvant accueillir 80 personnes, ce lieu convivial permettra d'organiser des ateliers, des formations et d'y présenter différentes conférences en lien avec les animaux.

UNE DEUXIÈME ZONE D'ADOPTION POUR CHATS

Dès la mi-novembre, ce nouveau magasin à Anjou accueillera une Zone adoption, semblable à celle aménagée à la succursale de Saint-Jérôme depuis avril dernier. En attendant leur famille d'adoption, une douzaine de chats provenant de refuges y seront hébergés, dans un vaste espace de vie où ils pourront côtoyer les visiteurs. À ce jour, plus de 150 chats ont été jumelés et trouvés une nouvelle famille. Cette initiative s'inscrit dans la mission de Mondou d'encourager l'adoption responsable et de donner une seconde chance aux animaux voués à l'euthanasie, dans un contexte de surpopulation des refuges.

UN QUATRIÈME SERVICE DE TOILETTAGE POUR CHIENS

Implanté avec succès dans trois autres succursales Mondou, le service de toilettage pour chiens et chats Montoiletteur connaît un engouement sans cesse croissant. Afin de répondre à la demande de sa clientèle, Mondou a décidé d'en inaugurer un quatrième à sa nouvelle succursale d'Anjou. On y proposera les services de tonte et de finition aux ciseaux, de bain, de nettoyage des oreilles et des yeux, de taille de griffes et bien plus! Grâce à un programme de formation visant à instaurer une pratique douce et respectueuse des limites physiques et psychologiques de l'animal, les toiletteurs de Mondou sont les mieux outillés pour prodiguer des soins en fonction de l'état, des besoins et de l'historique de l'animal.

De plus, les membres du Club Câlin bénéficieront des services gratuits de Lave-toutou et de Coupe-griffes, sur rendez-vous. Tous les clients profiteront aussi gratuitement du populaire Pèse-toutou et du service à l'auto. La clientèle retrouvera évidemment sur place la plus vaste gamme de produits en plus d'être accueillie par une équipe d'employés passionnés qui lui feront vivre l'expérience Mondou dont la réputation n'est plus à faire.

LE PUBLIC CONVIÉ AUX CÉLÉBRATIONS D'OUVERTURE LES 19 ET 20 OCTOBRE

Afin de célébrer cette ouverture officielle, Mondou invite le public à venir rencontrer son équipe, les 19 et 20 octobre prochains. Le samedi 19 octobre, dès 9 h, les clients recevront par ailleurs 15 $ de rabais à l'achat de 50 $ et plus (à cet établissement seulement). Le dimanche 20 octobre, de 9 h à 17 h, la spécialiste en comportement canin, Rose Proulx, sera sur place accompagnée de Daniel Filion et son équipe d'Éduchateur félin pour répondre aux questions des clients. Les 100 premières personnes à se présenter samedi et dimanche recevront une surprise !

« Nous sommes très heureux d'inaugurer ce nouveau magasin Mondou qui regroupe, sous un seul et même toit, la plupart des nouveaux concepts déployés depuis quelques années. Depuis plus de 80 ans, notre entreprise a su grandir et évoluer, tout comme son offre de produits et de services qui est aujourd'hui plus variée que jamais. Nous comptons continuer à innover pour répondre aux besoins de notre précieuse clientèle et conserver la place de choix que Mondou occupe dans le cœur des Québécois » a souligné Martin Deschênes, directeur général de Mondou.

LA CAMPAGNE MONDOU MONDON AU PROFIT DE MIRA SE POURSUIT

La 5e édition de Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA se déroule jusqu'au 4 novembre prochain, dans les 66 magasins Mondou du Québec et au Mondou.com. Depuis 2015, cette grande campagne de financement annuelle a permis de remettre plus de 1,2 million de dollars à MIRA, et ce, grâce à la générosité de la population et des clients de Mondou. Le public est invité à participer en effectuant des dons de 5 $, 10 $ ou 20 $ qui seront versés en totalité à la fondation MIRA. Tous ceux qui feront des dons de 5 $ ou plus, en magasin ou en ligne, recevront gratuitement le calendrier Mondou 2020 comportant les photos des animaux de 14 gagnants d'un concours annuel.

Renseignements: Relations médias : Valérie Gonzalo, BePR Communications, 514 626-6976, valerie.gonzalo@bepr.ca; Adresse du nouveau magasin d'Anjou : 7570, rue Béclard, Montréal (Québec), H1J 2X7