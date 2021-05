Mondou dépasse son objectif et amasse plus de 130 000 $ en dons lors de la 4e édition de la campagne Mondou Mondon au profit des refuges

MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - Mondou est très fière d'annoncer avoir dépassé son objectif en amassant 130 000$ au cours des dernières semaines dans le cadre de la 4e édition de Mondou Mondon au profit des refuges. Cette grande campagne de financement qui se tenait dans les 73 magasins Mondou du Québec, et en ligne au Mondou.com, se déroulait du 13 avril au 22 mai 2021. Au total, c'est plus de 536 000$ qui ont ainsi pu être remis aux refuges pour animaux au cours des quatre dernières années, et ce, grâce à la générosité des fidèles clients de Mondou.

Les sommes amassées cette année seront redistribuées à plusieurs refuges répartis partout au Québec, notamment dans la région du Grand Montréal, des Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie, de l'Estrie, de l'Outaouais, de la Mauricie, de Québec, de la Beauce et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Afin d'aider le plus grand nombre d'animaux possible, Mondou s'est engagée à soutenir une vingtaine refuges de petite taille en plus de financer une douzaine de projets d'envergure dans de grands refuges partenaires. Les dons recueillis serviront notamment à la rénovation des refuges, à la stérilisation des animaux pour les gens à faibles revenus, à l'achat d'équipement et de nourriture, aux frais médicaux ainsi qu'à l'organisation d'événements de micropuçage et d'adoption.

« Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont participé généreusement à cette initiative, qui vise à venir en aide aux refuges du Québec qui manquent de ressources et de financement. Ayant à cœur le bien-être animal depuis plus de 80 ans, Mondou se fait un devoir de soutenir les refuges de différentes façons, et ce, tout au long de l'année. En plus de la campagne annuelle Mondou Mondon, nous remettons chaque année un million de dollars en dons de nourriture à plus de 25 refuges, soit 12 000 kg par mois. Nous sommes fiers de soutenir cette cause et nous saluons la grande participation de nos clients, de partenaires et de nos employés », a commenté Martin Deschênes, chef de la direction de Mondou.

Pour cette 4e édition de la campagne Mondou Mondon au profit des refuges, le public était convié à contribuer de différentes façons, soit en se procurant le bracelet en pierres volcaniques à l'effigie de la campagne Mondou Mondon au montant de 5,00 $ (quelques bracelets son encore disponibles) ou encore en faisant des dons de 5,00 $, 10,00 $, 20,00 $ ou plus à la caisse, en magasin ou en ligne, où le bracelet de la campagne Mondou Mondon était remis à toute personne faisant un don de 5,00 $ ou plus.

LES CAUSES AU CŒUR DE LA MISSION DE MONDOU

Depuis sa fondation en 1938, Mondou se fait un devoir de soutenir plusieurs causes touchant le bien-être animal. En plus de sa campagne annuelle Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA qui a permis d'amasser plus de 2 millions de dollars en 6 ans, l'entreprise familiale québécoise a inauguré, depuis 2019, quatre Zones adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme, Anjou, Saint-Jean-sur-Richelieu et Joliette. L'objectif? Donner une seconde chance aux animaux voués à l'euthanasie, dans un contexte de surpopulation des refuges. À ce jour, plus de 500 chats ont été jumelés et ont ainsi pu trouver une nouvelle famille remplie d'amour !

MONDOU RECONNUE AU CLASSEMENT DES SOCIÉTÉS LES MIEUX GÉRÉES 2021

Reconnue pour son excellent rendement global et sa croissance soutenue, Mondou est très fière de figurer, pour la deuxième année consécutive, au sein du prestigieux classement des sociétés les mieux gérées au Canada établi par la réputée firme Deloitte. Les lauréates du programme des Mieux gérées de 2021 ont été annoncées il y a quelques jours. Le programme demeure le principal palmarès au pays qui reconnaît les pratiques commerciales novatrices de classe mondiale des entreprises détenues et gérées par des Canadiens.

À propos de MONDOU

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 73, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 900 à travers le Québec. Au cœur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis plus de 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

