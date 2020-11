LES COUVRE-VISAGES ET LES PELUCHES DISPONIBLES JUSQU'AU TEMPS DES FÊTES POUR LA CAUSE Au cours des dernières semaines, le public était invité à participer de plusieurs façons à la campagne, à la caisse, en magasin, ou en ligne au Mondou.com . Les clients de Mondou pouvaient faire des dons de 1 $, 3 $, 5 $ ou plus, ou se procurer des produits pour lesquels tous les profits étaient remis à la Fondation MIRA. Le couvre-visage MIRA, spécialement conçu pour l'occasion, est d'ailleurs le meilleur allié de tous les citoyens amoureux des animaux, en cette année bien spéciale pour tous.

Bonne nouvelle ! La peluche bouvier bernois au coût de 19,99 $, ainsi que certains modèles de couvre-visages signés MIRA faits au Québec, seront disponibles jusqu'aux Fêtes en ligne et en magasin Mondou (jusqu'à épuisement de l'inventaire). En plus de la magnifique peluche à donner à un enfant qui nous est cher, les trois couvre-visages au montant de 10,99 $ seront aussi offerts au cours des prochaines semaines. Un premier couvre-visage de couleur noire, classique et chic, a été conçu spécialement pour la campagne Mondou Mondon 2020, tandis que les couvre-visages aux couleurs de l'arc-en-ciel pour adultes et pour enfants seront disponibles toute l'année !

« Au nom de toute la grande famille Mondou, je tiens à remercier du fond du cœur nos nombreux clients et partenaires qui ont fait preuve d'une générosité exceptionnelle, malgré le contexte inédit entourant la crise de la COVID-19. Grâce à leur contribution inestimable, MIRA sera en mesure de continuer à changer de nombreuses vies avec ses formidables chiens. De concert avec sa fidèle clientèle, notre entreprise familiale 100 % québécoise s'engage à poursuivre sa mission de veiller au bien-être animal, tout en redonnant à sa communauté et en soutenant une cause qui transforme le quotidien de milliers de personnes », a souligné Martin Deschênes, chef de la direction de Mondou.

« MIRA salue encore cette année Mondou pour son engagement extraordinaire auprès de notre organisme à but non lucratif qui ne reçoit par ailleurs aucune subvention gouvernementale. Les sommes recueillies lors de la campagne Mondou Mondon 2020 nous aideront notamment à former les chiens MIRA, leurs familles d'accueil, les entraîneurs et les bénéficiaires. Nous tenons aussi à remercier Mondou d'offrir chaque année à notre fondation plus de 110 tonnes de nourriture destinée à nos chiens guides et d'assistance, ce qui correspond à un demi-million de repas depuis plus de 20 ans », a ajouté Nicolas St-Pierre, directeur général de MIRA.

MONDOU, UNE ENTREPRISE D'ICI QUI VEILLE AU BIEN-ÊTRE ANIMAL DEPUIS 1938

Mondou profite du succès exceptionnel de la campagne Mondou Mondon 2020 pour remercier chaleureusement ses fidèles clients, ses employés dévoués, ses nombreux fournisseurs, ainsi que son partenaire média Rouge FM, qui a généreusement contribué avec un don de 25 000 $.

Depuis sa fondation, Mondou se fait un devoir d'appuyer plusieurs causes liées au bien-être animal. En plus de Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA, l'entreprise familiale québécoise organise depuis trois ans la campagne de financement Mondou Mondon au profit des refuges qui a permis d'amasser un total de 406 000 $.

En avril dernier, en plein cœur de la crise de la COVID-19, Mondou a également versé une somme de 110 000 $ en produits et cartes-cadeaux aux organismes Moisson ainsi qu'aux refuges pour animaux abandonnés de plusieurs régions du Québec.

Croyant profondément à l'adoption responsable, Mondou a par ailleurs inauguré, depuis avril 2019, trois Zones d'adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme, Anjou et Saint-Jean-sur-Richelieu. Une quatrième zone d'adoption ouvrira d'ailleurs ses portes prochainement.

À propos de MONDOU

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 69, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 900 à travers le Québec. Au cœur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis plus de 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

SOURCE Mondou

Renseignements: Relations médias : Bérengère Thériault, BePR Communications, 514 999-6493, [email protected]