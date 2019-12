Monarques vend la propriété Simkar à O3 Mining

Transaction combinée sous forme de trésorerie, d'actions et de bons de souscription évaluée à plus de 1,5 M$ avec potentiel à la hausse

MONTRÉAL, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu la vente de la propriété Simkar à O3 Mining Inc. (« O3 Mining »). La propriété Simkar est située à 20 km à l'est de Val-d'Or et comprend deux concessions minières et 15 claims couvrant une superficie de 5 km2.

En contrepartie, O3 Mining a payé à Monarques une somme en trésorerie de 140 000 $ et a émis 435 000 actions ordinaires de son capital-actions et 435 000 bons de souscription (les « Bons »). Chaque Bon permet à Monarques de souscrire une action ordinaire additionnelle de O3 Mining à un prix de 4,20 $ pour une période de trois ans suivant la clôture de la transaction.

« Nous sommes très heureux d'avoir réalisé cette entente avec une société du calibre de O3 Mining pour la propriété Simkar », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. « O3 Mining possède une équipe technique hors pair sous la direction de José Vizquerra Benavides qui a les capacités d'amener le projet Simkar à un tout autre stade de développement. La structure de cette transaction nous permettra de tirer avantage du potentiel à la hausse de O3 Mining tout en poursuivant le développement de notre projet phare Wasamac, ainsi que nos cinq autres projets aurifères avancés. »

Cette transaction est sujette à l'approbation des autorités règlementaires.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de devenir un producteur aurifère de 100 000 à 200 000 onces d'or par année par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), les projets avancés Beaufor, Croinor Gold (voir vidéo), Fayolle, McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

