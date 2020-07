L'entente permettra à Monarques de négocier un tarif favorable pour le transport du minerai du projet aurifère Wasamac vers le concentrateur Kidd dans le cadre du protocole d'entente avec Glencore Canada.

La ligne de chemin de fer Ontario Northland dessert le nord de l' Ontario et du Québec, en passant directement devant Wasamac pour terminer sa route à Rouyn-Noranda , après quoi la ligne devient propriété du CN à l'est de Rouyn-Noranda .

MONTRÉAL, le 9 juill. 2020 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un protocole d'entente avec la société de chemin de fer Ontario Northland Railway (« Ontario Northland ») pour le transport du minerai provenant de son projet aurifère Wasamac vers le concentrateur Kidd à Timmins en Ontario dans le cadre du protocole d'entente conclu avec Glencore Canada Corporation. La première phase de l'entente consiste à réaliser une étude économique sur les infrastructures de transport par train du minerai de Wasamac à Kidd et qui devra être complétée au plus tard le 31 décembre 2020.

« Il s'agit d'une autre étape importante dans le développement de notre projet aurifère Wasamac relativement à l'option d'usinage à forfait, dont l'objectif sera de négocier un tarif favorable pour le transport du minerai de Wasamac vers le concentrateur Kidd », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. « Ontario Northland possède la capacité nécessaire, une solide réputation et offre ce service de transport depuis plus d'un siècle aux sociétés minières. Il est important de rappeler que si nous choisissons l'option d'usinage à forfait, nous serons en mesure de réduire considérablement les coûts de construction de la mine Wasamac par rapport à l'option initiale qui visait à bâtir l'usine de traitement et le parc à résidus directement sur le site, en plus de réduire l'impact sur l'environnement et les communautés voisines. L'autre aspect important sera de s'assurer que nos coûts d'exploitation soient les plus bas possible, dont les coûts de transport, ce qui nous permettra d'accroître la rentabilité du projet. »

En plus du nord de l'Ontario, Ontario Northland dessert le nord du Québec jusqu'à Rouyn-Noranda, où le chemin de fer relie et échange son trafic avec le CN, qui dessert ensuite d'autres usines importantes de la région de l'Abitibi, y compris Canadian Malartic (Yamana Gold/Agnico Eagle), Westwood (IAMGOLD) et Lamaque (Eldorado Gold) (voir la carte des autres options d'usinage à forfait), ainsi que les usines Camflo et Beacon appartenant à la Société.

À PROPOS DE ONTARIO NORTHLAND RAILWAY

Depuis plus de 115 ans, Ontario Northland transporte des marchandises à l'intérieur et à l'extérieur du nord-est de l'Ontario et du nord-ouest du Québec. Malgré les conditions météorologiques et la géographie difficile, nous offrons des services de transport sécuritaires et fiables sur lesquels les entreprises peuvent compter. Ontario Northland assure le transport de fret pour les métaux, les minéraux, les produits forestiers, les produits agricoles, les biens de consommation, les produits chimiques, le pétrole, et plus.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de devenir un producteur aurifère de 100 000 à 200 000 onces d'or par année par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement plus de 315 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or, comprenant des réserves prouvées et probables de 1,8 million d'onces d'or), les projets avancés Beaufor, Croinor Gold (voir vidéo) et McKenzie Break, les projets d'exploration Camflo et Swanson, ainsi que les usines Camflo et Beacon. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

