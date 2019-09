Monarques recoupe 50,94 g/t Au sur 2,70 mètres et 40,50 g/t Au sur 4,86 mètres sur son projet Fayolle nouvellement acquis

Les résultats du programme de forage au diamant de 2019 sur le gisement Fayolle confirment son potentiel à haute teneur près de la surface.

près de la surface. De l'or visible a été observé dans plusieurs sondages, dont le sondage FA-19-107 qui a recoupé 50,94 g/t Au sur 2,70 mètres, incluant 124,08 g/t Au sur 1,00 mètre, et le sondage FA-19-103 qui a recoupé 40,50 g/t Au sur 4,86 mètres, incluant 132,01 g/t Au sur 1,00 mètre.

Les autres résultats du programme de forage de 586 mètres comprennent :

Sondage FA-19-103 : 8,37 g/t Au sur 6,10 mètres, incluant 30,72 g/t Au sur 1,00 mètre, 17,23 g/t Au sur 5,30 mètres, incluant 43,79 g/t Au sur 1,55 mètre et 11,03 g/t Au sur 7,50 mètres, incluant 73,11 g/t Au sur 0,56 mètre.



Sondage FA-19-108 : 37,97 g/t Au sur 2,98 mètres, incluant 43,73 g/t Au sur 1,45 mètre.



Sondage FA-19-109 : 15,79 g/t Au sur 4,00 mètres, incluant 31,46 g/t Au sur 1,60 mètre.

MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer les résultats d'analyse du programme de forage au diamant de 2019 sur son nouveau projet aurifère Fayolle, détenu en propriété exclusive et situé à 35 kilomètres au nord-est de Rouyn-Noranda, près de son usine Camflo. Un total de 586 mètres a été foré dans 14 sondages. Le but du programme était d'effectuer des forages de définition au centre du gisement et autour des limites connues de la minéralisation.

Le sondage FA-19-107 a été foré pour recouper la partie sud du gisement et a retourné 50,94 g/t Au sur 2,70 mètres, incluant 124,08 g/t Au sur 1,00 mètre. Des grains d'or étaient visibles tout au long de l'intervalle d'échantillonnage.

Le sondage FA-19-103, foré au centre du gisement et à 25 mètres au nord-est du sondage FA-19-107, a recoupé 40,50 g/t Au sur 4,86 mètres, incluant 132,01 g/t Au sur 1,00 mètre, avec plusieurs grains d'or visible dans l'intervalle d'échantillonnage. L'échantillonnage a débuté à 2,64 mètres en aval du sondage, confirmant la minéralisation près de la surface.

Le sondage FA-19-103 a aussi recoupé une teneur de 8,37 g/t Au sur 6,10 mètres (de 8,90 à 15,00 mètres), incluant 30,72 g/t Au sur 1,00 mètre. Le sondage a également recoupé deux autres intervalles économiques qui ont retourné 17,23 g/t Au sur 5,3 mètres (de 21,70 à 27,00 mètres), incluant 43,79 g/t Au sur 1,55 mètre et 11,03 g/t Au sur 7,5 mètres (de 34,5 à 42,0 mètres), incluant 73,11 g/t Au sur 0,56 mètre.

« Ces résultats continuent de confirmer la haute teneur de Fayolle et son potentiel près de la surface, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. « Nous sommes très enthousiastes à l'égard de cette acquisition, qui s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de mise en valeur de gisements aurifères près de la surface pour alimenter nos usines Camflo et Beacon. En tant que tel, nous pensons que Fayolle pourrait devenir un actif d'une grande valeur pour Monarques. »

Résultats de forage de 2019 sur la propriété Fayolle :













Sondage Longueur De À Largeur* Teneur

(m) (m) (m) (m) (g/t Au) FA-19-101 39 31,26 33,00 1,74 0,06 FA-19-102 37 18,00 21,00 2,00 1,33 FA-19-103 42 2,64 7,50 4,86 40,50 Incluant

5,00 6,00 1,00 132,01



8,90 15,00 6,10 8,37 Incluant

14,00 15,00 1,00 30,72



21,70 27,00 5,30 17,23 Incluant

24,00 25,55 1,55 43,79



34,50 42,00 7,50 11,03 Incluant

35,84 36,40 0,56 73,11 FA-19-104 0 Abandonné FA-19-105 36 5,65 7,40 1,75 2,27 FA-19-106 39 14,85 20,10 5,25 9,70 Incluant

14,85 15,52 0,67 18,54 Incluant

17,82 19,00 1,18 16,24 FA-19-107 45 20,30 23,00 2,70 50,94 Incluant

22,00 23,00 1,00 124,08 FA-19-108 45 0,00 3,05 3,05 5,08



8,60 11,58 2,98 37,97 Incluant

8,60 10,05 1,45 43,73 FA-19-109 36 5,50 9,00 3,50 2,98



11,00 15,00 4,00 15,79 Incluant

12,00 13,60 1,60 31,46 FA-19-110 42 7,80 8,50 0,70 0,15 FA-19-111 51 28,00 30,00 2,00 5,30 FA-19-112 42 12,50 15,80 3,30 4,19



18,00 25,00 7,00 1,27 FA-19-113 45 22,00 27,15 5,15 7,09 FA-19-114 45 13,50 18,00 4,50 0,26 FA-19-115 42 26,60 29,60 3,00 4,25



38,00 42,00 3,00 3,31 Total 586











*La largeur montrée correspond à la longueur de la carotte.

Le gisement Fayolle est un gisement plissé à haute teneur aurifère, encaissé dans des ultramafiques, injecté de syénite et de dykes lamprophyriques. La minéralisation est encaissée là où les ultramafiques sont bréchiques et dans les dykes de syénite. Des dykes étroits de lamprophyre, de 10 à 20 cm, qui traversent les ultramafiques semblent jouer un rôle dans la précipitation de l'or adjacent aux dykes.

L'échantillonnage consiste normalement à scier la carotte en deux moitiés égales le long de son axe principal et à expédier l'une des moitiés aux Laboratoires d'Analyse Bourlamaque Ltée, à Val-d'Or, Québec, pour analyse. Les échantillons sont broyés, pulvérisés et analysés par une méthode standard de pyroanalyse sur des sous-échantillons de 30 grammes, avec finition par spectrométrie d'absorption atomique. Les résultats supérieurs à 10,0 g/t Au sont réanalysés selon la méthode gravimétrique de finition. Un protocole AQ/CQ complet, comprenant l'insertion de normes, de blancs et de doublons, a été utilisé.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Ronald G. Leber, P.Geo., la personne qualifiée de la Société au sens du Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), la Mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), Fayolle, McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

