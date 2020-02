Monarques recoupe 32,30 g/t Au sur 7,1 mètres (23,3 pieds) dans une nouvelle zone minéralisée à McKenzie Break

Les résultats à haute teneur de l'extension du sondage MK-18-205 confirment la présence d'une nouvelle zone minéralisée en dessous et à l'est de la ressource actuelle.

de l'extension du sondage MK-18-205 confirment la présence d'une nouvelle zone minéralisée en dessous et à l'est de la ressource actuelle. Faits saillants de la troisième série de résultats totalisant 1 462 mètres de forage provenant de trois sondages au diamant et de deux extensions de sondages :

MK-18-205ext : 32,30 g/t Au sur 7,1 mètres, incluant 142,80 g/t Au sur 1,2 mètre, 26,97 g/t Au sur 1,3 mètre et 24,60 g/t Au sur 0,7 mètre.



MK-19-249 : 5,28 g/t Au sur 13,7 mètres, incluant 58,17 g/t Au sur 0,6 mètre et 21,04 g/t Au sur 0,8 mètre.



MK-19-250 : 10,50 g/t Au sur 11,0 mètres, incluant 156,00 g/t Au sur 0,6 mètre et 13,15 g/t Au sur 1,0 mètre.



MK-19-251 : 7,04 g/t Au sur 6,0 mètres, incluant 25,92 g/t Au sur 1,0 mètre.



Ces zones demeurent ouvertes vers le sud et à l'est, et en profondeur.

MONTRÉAL, le 26 févr. 2020 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer les résultats de la troisième série d'analyses du programme de forage au diamant de 2019 sur son projet aurifère McKenzie Break, détenu en propriété exclusive et situé à 25 kilomètres au nord de Val-d'Or, près de ses usines Camflo et Beacon. Le programme de forage de l'automne 2019 comprenait 10 sondages et deux extensions de sondages totalisant 4 202 mètres, et avait pour but de faire le suivi des résultats positifs du programme de forage de 2018 (voir les communiqués de presse du 28 février 2019, du 13 mars 2019 et du 20 mars 2019). Les résultats d'analyse présentés aujourd'hui portent sur les trois derniers sondages et les deux extensions de sondage totalisant 1 462 mètres dans la partie sud de la propriété (voir la carte de vue en plan des meilleurs résultats de forage).

« Ces résultats sont vraiment les meilleurs que nous avons obtenus jusqu'à présent sur McKenzie Break, avec la découverte d'un nouvel horizon minéralisé à haute teneur à l'est et sous la ressource actuelle », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. « Ces forages ont démontré une excellente continuité de la minéralisation entre les sondages forés sur des centres de 50 mètres et un épaississement significatif de la minéralisation vers l'est et le sud. Compte tenu de ces résultats, nous avons l'intention de forer quatre trous supplémentaires espacés tous les 50 mètres afin de continuer à tester l'extension de cette zone de minéralisation à haute teneur. Ce programme de forage de 1 600 mètres devrait commencer à la fin du premier trimestre. »

Sommaire des résultats de forage

Le sondage MK-18-205 de Monarques, foré en 2018, avait recoupé 20,12 g/t Au sur 2,6 mètres près du fond du sondage. Compte tenu des résultats d'analyse de ce sondage et des sondages récemment forés autour de celui-ci, ce dernier a été prolongé en 2019. L'extension du sondage MK-18-205ext a continué à recouper la minéralisation en profondeur, retournant 32,30 g/t Au sur 7,1 mètres, incluant 142,80 g/t Au sur 1,2 mètre, 26,97 g/t Au sur 1,3 mètre et 24,60 g/t Au sur 0,7 mètre. Cette intersection à haute teneur, l'une des meilleures de la propriété à ce jour, confirme l'existence d'une nouvelle zone minéralisée en dessous et à l'est de la ressource actuelle (voir la figure 1).

Le sondage MK-19-249 a été foré à 50 mètres à l'est du sondage MK-19-241 et à 70 mètres au sud-est du sondage MK-18-205ext mentionné ci-dessus. Il a recoupé 5,28 g/t Au sur 13,7 mètres, incluant 58,17 g/t Au sur 0,6 mètre et 21,04 g/t Au sur 0,8 mètre (voir la figure 2).

Le sondage MK-19-250, foré à 110 mètres au sud-ouest du MK-18-205, a recoupé 10,50 g/t Au sur 11,0 mètres, incluant 156,00 g/t Au sur 0,6 mètre. Cette intersection à haute teneur est située dans une stratigraphie similaire à celle du sondage MK-18-205ext, en dessous et à l'est de la ressource actuelle (voir la figure 3).

Le sondage MK-19-251 a été foré à 50 mètres à l'ouest de MK-19-241 et à 80 mètres au sud-ouest de MK-18-205. Il a recoupé 7,04 g/t Au sur 6,0 mètres, incluant 25,92 g/t Au sur 1,0 mètre, confirmant l'extension de la minéralisation vers l'ouest (voir la figure 2).

L'extension du sondage MK-18-199, situé beaucoup plus au sud-ouest, a montré une large zone de minéralisation titrant 1,47 g/t Au sur 14,5 mètres, à une profondeur d'environ 300 mètres (voir la figure 4).

Troisième et dernière série de résultats de forage sur la propriété McKenzie Break :

Sondage Longueur De À Largeur* Teneur

(m) (m) (m) (m) (g/t Au) MK-18-199Ext 400 299,5 314,0 14,5 1,47 Incluant

301,0 302,0 1,0 4,83 Incluant

305,0 306,0 1,0 3,03



324,8 329,0 4,2 1,08 MK-18-205Ext 426 356,5 363,6 7,1 32,30 Incluant

356,5 357,8 1,3 26,97 Incluant

358,4 359,1 0,7 24,60 Incluant

362,4 363,6 1,2 142,80 MK-19-249 432 361,6 365,0 3,4 3,07 Incluant

364,0 365,0 1,0 7,20



379,5 393,2 13,7 5,28 Incluant

379,5 380,3 0,8 21,04 Incluant

383,1 383,7 0,6 58,17 Incluant

390,0 392,0 2,0 6,13



402,4 403,4 1,0 6,19 MK-19-250 426 310,0 311,7 1,7 5,43



313,0 313,5 0,5 5,17



317,4 319,5 2,1 7,88



329,0 340,0 11,0 10,50 Incluant

332,2 333,2 1,0 13,15 Incluant

338,0 338,6 0,6 156,00



401,0 403,0 2,0 5,03 MK-19-251 414 334,0 340,0 6,0 7,04 Incluant

334,0 335,0 1,0 25,92



*La largeur montrée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée à 90-100% de la longueur de la carotte.

Coordonnées du collet :

Sondage Azimut Pendage Longueur UTM E UTM N Élévation

(°) (°) (m)



(m) MK-19-249 230 -88 432 310301 5358498 324 MK-19-250 230 -88 426 310206 5358450 320 MK-19-251 230 -88 414 310187 5358501 321 MK-18-199Ext 230 -88 400 310051 5358400 320 MK-18-205Ext 230 -88 426 310250 5358549 327

McKenzie Break est un gisement aurifère à haute teneur et à veines multiples étroites, encaissé dans le batholite dioritique de Pascalis et recouvert de diorite porphyrique et de roches volcaniques mafiques et felsiques. Le 14 juin 2018, la Société a annoncé une ressource en fosse conforme au Règlement 43-101 de 48 133 onces dans la catégorie indiquée et de 14 897 onces dans la catégorie présumée sur la propriété, ainsi qu'une ressource souterraine de 53 448 onces dans la catégorie indiquée et de 49 130 onces dans la catégorie présumée, pour un total de 165 608 onces d'or (source : Rapport technique NI 43-101 sur le projet McKenzie Break, 17 avril 2018, Alain-Jean Beauregard, géo., et Daniel Gaudreault, ing., de Géologica Groupe-Conseil Inc. et Christian D'Amours, géo., de GéoPointCom Inc.).

La procédure d'échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l'axe principal et l'expédier pour analyse au laboratoire de ALS Minerals situé à Val-d'Or. L'échantillon est concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 3,0 g/t sont repris en gravimétrie et les échantillons contenant des grains d'or sont analysés par la méthode « metallic sieve ». Monarques a établi un protocole complet AQ/CQ incluant l'insertion de standards, de blancs analytiques et de duplicata.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Ronald G. Leber, P.Geo., la personne qualifiée de la Société au sens du Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de devenir un producteur aurifère de 100 000 à 200 000 onces d'or par année par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement plus de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), les projets avancés Beaufor, Croinor Gold (voir vidéo), Fayolle, McKenzie Break et Swanson, ainsi que les usines Camflo et Beacon. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

www.monarquesgold.com

SOURCE Corporation Aurifère Monarques

Renseignements: Jean-Marc Lacoste, 1-888-994-4465, Président et chef de la direction, [email protected]; Mathieu Séguin, 1-888-994-4465, Vice-président, développement corporatif, [email protected]; Elisabeth Tremblay, 1-888-994-4465, Géologue sénior - Spécialiste des Communications, [email protected]

Liens connexes

http://www.monarquesgold.com/en/