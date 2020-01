Monarques recoupe 26,78 g/t Au sur 2,10 mètres à McKenzie Break, dont 56,51 g/t Au sur 0,5 mètre

Le programme recoupe plus d'intersections à haute teneur en profondeur, avec de l'or visible dans deux des quatre premiers sondages.

Sondage MK-19-241 : 26,78 g/t Au sur 2,1 mètres, incluant 56,51 g/t Au sur 0,5 mètre et 47,78 g/t Au sur 0,5 mètre



Sondage MK-19-242 : 5,51 g/t Au sur 4,0 mètres, incluant 14,29 g/t Au sur 1,5 mètre, et 5,17 g/t Au sur 3,0 mètres, incluant 12,79 g/t Au sur 1,0 mètre.

MONTRÉAL, le 8 janv. 2020 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer les résultats d'analyse des quatre premiers des dix sondages forés dans le cadre du programme de forage au diamant de 2019 sur son projet aurifère McKenzie Break, détenu en propriété exclusive et situé à 25 kilomètres au nord de Val-d'Or, près de ses usines Camflo et Beacon.

Le programme de forage de 2019, qui a eu lieu à l'automne, comprenait initialement sept sondages qui visaient à confirmer les résultats positifs du programme de 2018 (voir les communiqués de presse du 28 février 2019, du 13 mars 2019 et du 20 mars 2019). Trois nouveaux sondages et deux extensions de sondages ont été ajoutés par la suite à la lumière des excellents résultats des sondages MK-19-241 et MK-19-242.

La première partie du programme consistait en quatre sondages forés dans le secteur sud de la propriété afin de prolonger la nouvelle lentille riche en or recoupée en profondeur par le sondage MK-18-205 lors de la campagne de forage de 2018 (20,12 g/t Au sur 2,6 mètres) (voir la figure 1). Les sondages MK-19-241, 242, 243 et 244 ont été forés à 50 mètres au sud, à l'est, au nord et au nord-ouest du sondage MK-18-205, respectivement. MK-19-241 a recoupé une minéralisation aurifère significative, incluant 26,78 g/t Au sur 2,1 mètres (voir la figure 2) ; MK-19-242 a recoupé 5,51 g/t Au sur 4,0 mètres, incluant 14,29 g/t Au sur 1,5 mètre (voir la figure 3) ; MK-19-243, le sondage le plus au nord foré dans le secteur sud, a retourné de faibles teneurs, avec un meilleur résultat de 0.96 g/t Au sur 2,0 mètres ; et MK-19-244, qui a retourné des valeurs aurifères largement anomales sur trois intervalles dans le secteur cible de 338,0 mètres à 381,6 mètres en aval du sondage, confirmant que le système aurifère est toujours présent (voir la figure 4). Les résultats complets de ces quatre premiers sondages sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Les analyses significatives, particulièrement pour les sondages MK-19-241 et 242, ont confirmé la continuité de la lentille intersectée dans le sondage MK-18-205, en définissant une large veine aurifère qui se prolonge latéralement et en profondeur. Compte tenu de ces excellents résultats, trois autres sondages ont été forés à 50 m à l'est, à l'ouest et au sud du sondage MK-19-241, respectivement. Les résultats d'analyse des sondages additionnels sont toujours en attente.

« Les résultats de 2019 reçus à ce jour continuent de confirmer les attentes élevées que nous avons pour McKenzie Break et d'appuyer notre théorie selon laquelle cette lentille à haute teneur demeure ouverte à l'est, à l'ouest, au sud et en profondeur », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. « Nous avons hâte de voir les résultats de la deuxième partie du programme, qui consistait à évaluer le potentiel de la lentille à haute teneur plus au nord et en profondeur, ainsi que des trois forages ajoutés pour tester le secteur autour du sondage MK-19-241. Nous croyons que les résultats de ce programme pourraient augmenter les ressources souterraines à McKenzie Break. »

Première série de résultats de forage sur la propriété McKenzie Break :

Sondage Longueur (m) De (m) À (m) Largeur* (m) Teneur

(g/t Au) MK-19-241 432 306,0 306,5 0,5 19,32



337,0 338,3 1,3 3,63



349,0 352,0 3,0 9,42 Incluant

349,5 350,3 0,8 33,81



363,0 365,1 2,1 26,78 Incluant

363,6 364,1 0,5 47,78 Incluant

365,6 365,1 0,5 56,51 MK-19-242 426 375,0 376,1 1,1 3,06



396,0 399,0 3,0 5,17 Incluant

398,0 399,0 1,0 12,79



405,0 409,0 4,0 5,51 Incluant

407,5 409,0 1,5 14,29 MK-19-243 435 430,0 432,0 2,0 0,96 MK-19-244 455 338,0 342,0 4,0 2,03



368,5 371,0 2,5 1,19



378,6 381,6 3,0 1,01

*La largeur montrée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée à 90-100% de la longueur de la carotte.

Coordonnées du collet :

Sondage Azimut (°) Pendage (°) Longueur (m) UTM E UTM N Élévation (m) MK-19-241 230 -88 432 310254,5 5358495,5 320 MK-19-242 230 -88 426 310297 5358553 316 MK-19-243 230 -88 435 310255 5358594 314 MK-19-244 230 -88 455 310164 5358629 319

McKenzie Break est un gisement aurifère à haute teneur et à veines multiples étroites, encaissé dans le batholite dioritique de Pascalis et recouvert de diorite porphyrique et de roches volcaniques mafiques et felsiques. Le 14 juin 2018, la Société a annoncé une ressource en fosse conforme au Règlement 43-101 de 48 133 onces dans la catégorie indiquée et de 14 897 onces dans la catégorie présumée sur la propriété, ainsi qu'une ressource souterraine de 53 448 onces dans la catégorie indiquée et de 49 130 onces dans la catégorie présumée, pour un total de 165 608 onces d'or (source : Rapport technique NI 43-101 sur le projet McKenzie Break, 17 avril 2018, Alain-Jean Beauregard, géo., et Daniel Gaudreault, ing., de Géologica Groupe-Conseil Inc. et Christian D'Amours, géo., de GéoPointCom Inc.).

La procédure d'échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l'axe principal et l'expédier pour analyse au laboratoire de ALS Minerals situé à Val-d'Or. L'échantillon est concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 3,0 g/t sont repris en gravimétrie et les échantillons contenant des grains d'or sont analysés par la méthode « metallic sieve ». Monarques a établi un protocole complet AQ/CQ incluant l'insertion de standards, de blancs analytiques et de duplicata.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Ronald G. Leber, P.Geo., la personne qualifiée de la Société au sens du Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de devenir un producteur aurifère de 100 000 à 200 000 onces d'or par année par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), les projets avancés Beaufor, Croinor Gold (voir vidéo), Fayolle, McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

