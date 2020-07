Résultat d'analyse le plus élevé sur la propriété McKenzie Break : teneur exceptionnelle de 311 g/t Au sur 0,5 mètre. Plus de 115 grains d'or visible sur l'ensemble de l'intersection de 14,35 m .

Les meilleurs résultats du programme de forage de quatre sondages totalisant 1 896 mètres sont les suivants :

MK-20-255 : 13,95 g/t Au sur 14,35 mètres, incluant 311 g/t Au sur 0,5 mètre, 25,40 g/t Au sur 0,85 mètre et 15,10 g/t Au sur 1,00 mètre.



MK-20-253 : 5,34 g/t Au sur 7,20 mètres, incluant 23,60 g/t Au sur 1,00 mètre et 14,35 g/t Au sur 0,70 mètre.

La zone aurifère nouvellement identifiée, sous notre horizon cible, a recoupé 27,15 g/t Au sur 2,0 mètres, indiquant un potentiel de veines empilées supplémentaires.

Planification d'un programme de forage de suivi de 4 000 mètres.

Monarques rachète une redevance (NSR) de 2 % sur 91 claims miniers de la propriété McKenzie Break pour 150 000 $.

MONTRÉAL, le 23 juill. 2020 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer des résultats d'analyse significatifs à haute teneur provenant de son programme de forage au diamant hiver/printemps sur son projet aurifère McKenzie Break, détenu en propriété exclusive et situé à 25 kilomètres au nord de Val-d'Or, près des usines Camflo et Beacon de Monarques. Le projet chevauche l'extension est de la prolifique faille Destor-Porcupine. Le programme de forage, qui a été entrepris en mars et suspendu en raison des restrictions imposées par la Covid-19, s'est terminé en mai avec un total de 1 896 mètres forés dans quatre trous. Les résultats d'analyse ont été reçus pour les quatre sondages dans la partie centrale de la propriété McKenzie Break, maintenant agrandie (voir le communiqué de presse du 27 février 2020). Le but du programme de forage au diamant était de poursuivre l'expansion de la nouvelle zone sur la base des résultats positifs des programmes de forage au diamant de 2018 et 2019 (voir les communiqués de presse du 28 février 2019, du 13 mars 2019, du 20 mars 2019, du 8 janvier 2020, du 6 février 2020 et du 26 février 2020). La zone minéralisée nouvellement définie, qui mesure maintenant plus de 150 mètres x 150 mètres, est située à l'est de l'estimation actuelle des ressources de Monarques.

Les quatre sondages du dernier programme ont tous recoupé la minéralisation à la profondeur ciblée, la plupart contenant de l'or visible. Les résultats impressionnants du sondage MK-20-255 démontrent la continuité de la veine « Numéro 12 » et la découverte d'un nouveau système de veines en profondeur. La veine Numéro 12 initialement ciblée a recoupé 13,95 g/t Au sur 14,35 mètres, y compris un impressionnant 311 g/t Au sur 0,5 mètre. En dessous de cette zone, une zone aurifère nouvellement identifiée a recoupé 27,15 g/t Au sur 2,0 mètres et 4,46 g/t Au sur 5,3 mètres, indiquant un potentiel pour des veines empilées supplémentaires. Ce sondage, MK-20-255, se trouve à 50 mètres au sud-ouest du sondage MK-19-251 qui a recoupé 7,04 g/t Au sur 6,0 mètres, dont 25,92 g/t Au sur 1,0 mètre, et à 50 mètres à l'ouest du sondage MK-19-250 qui a recoupé 10,50 g/t Au sur 11,0 mètres. Le forage continue à démontrer une forte continuité latérale testée jusqu'à une profondeur verticale de moins de 400 mètres. Ces sondages confirment la continuité de la zone et l'augmentation de la teneur vers le sud-est. La zone est toujours ouverte au sud et à l'est (voir la figure 1 et la figure 2).

Le sondage MK-20-253 a été foré à 50 mètres au sud-ouest du sondage MK-19-249, qui a recoupé 5,28 g/t Au sur 13,7 mètres, et à 50 mètres au sud-est du sondage MK-19-241, qui a recoupé 26,78 g/t Au sur 2,1 mètres, dont 56,51 g/t Au sur 0,5 mètre. Le sondage MK-20-253 a recoupé 5,34 g/t Au sur 7,2 mètres, dont 23,60 g/t Au sur 1,0 mètre (voir la figure 1). La triangulation de ces sondages, associée aux sondages mentionnés dans le paragraphe ci-dessus, confirme la direction de la minéralisation aurifère dans ce secteur de la propriété. La zone est toujours ouverte au sud et au sud-est (voir la figure 3).

Les sondages MK-20-252 et MK-20-254 ont recoupé des valeurs de 2,21 g/t Au sur 1,0 mètre et 2,14 g/t Au sur 1,0 mètre, respectivement, confirmant la présence d'or dans cette partie de la propriété (voir la figure 4 et la figure 5).

« McKenzie Break continue de générer des résultats d'analyse aurifère très impressionnants et de nouvelles zones aurifères », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. « Un autre programme de forage au diamant est actuellement en cours de planification afin de prolonger l'expansion de cet horizon minéralisé et de définir ces limites extérieures. Ces excellents résultats soutiennent également notre décision d'agrandir la propriété McKenzie Break en acquérant les claims adjacents, ce qui nous permettra de poursuivre l'exploration sans aucune contrainte. »

Résultats de forage sur la propriété McKenzie Break :

Sondage Longueur De À Largeur* Teneur

(m) (m) (m) (m) (g/t Au) MK-20-252 477 450,0 451,0 1,00 2,21 MK-20-253 429 351,8 359,0 7,20 5,34 Incluant

351,8 352,5 0,70 14,35 Incluant

358,0 359,0 1,00 23,60 MK-20-254 598 475,5 476,5 1,00 2,14 MK-20-255 392 300,65 315,0 14,35 13,95 Incluant

300,65 301,5 0,85 25,40 Incluant

307,0 307,5 0,50 311,00 Incluant

314,0 315,0 1,00 15,10



359,7 365,0 5,30 4,46 Incluant

359,7 360,4 0,70 26,70



379,0 381,0 2,00 27,15

*La largeur montrée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée à 90-100% de la longueur de la carotte.

Coordonnées du collet :

Sondage Azimut Pendage Longueur UTM E UTM N Élévation

(°) (°) (m)



(m) MK-20-252 230 -88 477 310351 5358498 328 MK-20-253 230 -88 429 310270 5358452 322 MK-20-254 230 -88 598 310206 5358402 329 MK-20-255 230 -88 392 310156 5358452 332

McKenzie Break est un gisement aurifère à haute teneur et à veines multiples, encaissé dans le batholite dioritique de Pascalis et recouvert de diorite porphyrique et de roches volcaniques mafiques et felsiques. Le 14 juin 2018, la Société a annoncé une ressource en fosse conforme au Règlement 43-101 de 48 133 onces dans la catégorie indiquée et de 14 897 onces dans la catégorie présumée sur la propriété, ainsi qu'une ressource souterraine de 53 448 onces dans la catégorie indiquée et de 49 130 onces dans la catégorie présumée (source : Rapport technique NI 43-101 sur le projet McKenzie Break, 17 avril 2018, Alain-Jean Beauregard, géo., et Daniel Gaudreault, ing., de Géologica Groupe-Conseil Inc. et Christian D'Amours, géo., de GéoPointCom Inc.). Tous les forages récents de Monarques ont été réalisés en dehors des limites de l'estimation actuelle des ressources.

Par ailleurs, Monarques a racheté une redevance de 2 % sur les revenus nets de fonderie (NSR) sur 91 claims miniers pour 150 000 $. Ces claims ont été acquis en février 2020 (voir le communiqué de presse du 27 février 2020). Suite à cette transaction, la seule redevance qui reste sur la propriété est une redevance NSR de 1,5 % appartenant à Agnico Eagle Mines Limited (« Agnico ») sur 9 des 124 claims qui composent la propriété McKenzie Break, et que Monarques peut réduire à 1,0 % en payant 750 000 $ à Agnico.

La procédure d'échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l'axe principal et l'expédier pour analyse au laboratoire de ALS Minerals situé à Val-d'Or. L'échantillon est concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 3,0 g/t sont repris en gravimétrie et les échantillons contenant des grains d'or sont analysés par la méthode « metallic sieve ». Monarques a établi un protocole complet AQ/CQ incluant l'insertion de standards, de blancs analytiques et de duplicata.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Ronald G. Leber, géo., la personne qualifiée de la Société au sens du Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de devenir un producteur aurifère de 100 000 à 200 000 onces d'or par année par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement plus de 315 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or, comprenant des réserves prouvées et probables de 1,8 million d'onces d'or), les projets avancés Beaufor, Croinor Gold (voir vidéo) et McKenzie Break, les projets d'exploration Camflo et Swanson, ainsi que les usines Camflo et Beacon. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

