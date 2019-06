Monarques reçoit le trophée F. J. O'Connell 2018 pour la mine Beaufor

Ce prestigieux trophée est remis aux producteurs miniers ayant affiché une performance exemplaire en matière de prévention des accidents

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu le trophée F.J. O'Connell 2018 dans la catégorie « Opérations souterraines - Moins de 400 000 heures » pour la mine Beaufor par l'Association minière du Québec à l'occasion de son congrès annuel qui s'est tenu les 5 et 6 juin 2019 à Entourage sur-le-lac, Lac Beauport dans la région de Québec.

Ce trophée est remis annuellement pour souligner les efforts déployés par ses membres pendant l'année en matière de prévention des accidents. Le trophée F.J. O'Connell est attribué selon des critères qui tiennent compte de l'effort et de !'amélioration des performances d'une entreprise au cours d'une année dans ce domaine, ainsi que de sa performance par rapport à la moyenne enregistrée à ce chapitre par !'ensemble des membres de l'Association minière du Québec.

Les taux de fréquence d'accidents sont calculés sur une base de 200 000 heures de travail, soit !'équivalent du travail effectué par 100 travailleurs sur une période d'un an et ils tiennent compte des accidents avec perte de temps et des accidents avec assignation de travail modifiée.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir remporté cette prestigieuse distinction de l'industrie minière, car elle souligne les efforts entrepris et les mesures mises en place par l'équipe de direction et les employés afin de prévenir les accidents », a déclaré Marc-André Lavergne, vice-président opérations et relations avec les communautés chez Monarques. « Cette performance est encore plus impressionnante puisqu'elle a été réalisée dans un contexte difficile, alors que nous préparons à mettre la mine en mode d'entretien et maintenance. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les employés de la mine Beaufor pour leur solide contribution. »

« Monarques considère la santé et la sécurité comme une priorité absolue dans ses activités présentes et futures. En prenant le contrôle de la mine Beaufor en octobre 2017, la prévention a continué d'être une priorité, ce qui nous a permis de grandement améliorer notre performance en matière de santé et sécurité au cours des deux dernières années. Ce trophée est le fruit du travail acharné de notre équipe toute entière et démontre le sérieux de notre approche à titre d'opérateurs de mines », a ajouté Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Marc-André Lavergne, ing., la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), la Mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

