Monarques nomme Laurie Gaborit à titre de membre du conseil d'administration de la Société et annonce un octroi d'options d'achat d'actions

Cette nomination vise à renforcer l'expertise du Conseil et les liens de la Société

avec la communauté financière à l'échelle nationale et internationale

MONTRÉAL, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer la nomination de Laurie Gaborit à titre de membre du conseil d'administration de la Société.

Laurie Gaborit compte plus de 20 ans d'expérience en relations avec les investisseurs et en communications d'entreprise. Elle a récemment occupé le poste de vice-présidente, relations avec les investisseurs, chez Detour Gold Corporation. En tant que membre clé de l'équipe de direction de Detour Gold, elle a participé à son introduction en bourse en 2007 et à sa transformation de société d'exploration à producteur d'or intermédiaire à l'intérieur d'une période de 7 ans, au cours de laquelle la capitalisation boursière de Detour Gold est passée de 120 M$ à plus de 3 G$. Avant de se joindre à Detour Gold, elle a fourni des services de relations stratégiques avec les investisseurs et de communications d'entreprise à un certain nombre de petites sociétés minières. Auparavant, elle a été vice-présidente, relations avec les investisseurs et secrétaire corporative de High River Gold Mines et directrice, relations avec les investisseurs de Rio Narcea Gold Mines. Mme Gaborit a débuté sa carrière comme géologue pour Aur Resources, Cambior, et Romarco Minerals. Elle détient un baccalauréat en sciences (avec distinction en géologie) et siège au Conseil national de l'Institut canadien des relations aux investisseurs (CIRI). En 2019, elle fut la lauréate du prix Belle Mulligan de CIRI pour le leadership en relations avec les investisseurs.

« Au nom du Conseil, je tiens à souhaiter la bienvenue à Mme Gaborit au sein du conseil d'administration de Monarques », a déclaré Michel Bouchard, président du conseil d'administration de Monarques. « Nous sommes fiers et ravis de pouvoir compter sur une personne de son calibre avec une solide expérience en matière de relations avec les investisseurs et de gouvernance d'entreprise dans le secteur minier. En plus de ses compétences, sa connaissance approfondie des marchés financiers constituera un atout précieux pour le conseil d'administration à mesure que Monarques fera progresser ses projets aurifères au Québec. »

Par ailleurs, le conseil d'administration a octroyé, en date du 28 octobre 2019, un total de 2 845 000 options d'achat d'actions (individuellement, une « Option », et collectivement, les « Options ») à ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants. Ces Options sont octroyées conformément aux termes et modalités du régime d'options d'achat d'actions actuellement en vigueur de la Société.

Les Options sont acquises en quatre tranches égales et chaque Option confère à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,25 $ par action ordinaire pour une période de cinq ans à compter du 28 octobre 2019.

Le nombre maximal d'Options pouvant être émis est de 26 112 111 Options, soit 10 % du nombre d'actions en circulation. Le nombre d'Options qui seront en circulation suite à l'octroi est de 11 557 500 Options, soit 4,4 % du nombre d'actions en circulation.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de devenir un producteur aurifère de 100 000 à 200 000 onces d'or par année par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), les projets avancés Beaufor, Croinor Gold (voir vidéo), Fayolle, McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

