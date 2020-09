Un levé magnétique détaillé sur la propriété permet d'identifier des structures de plis similaires à celles qui abritent le stock et la minéralisation de Camflo.

MONTRÉAL, le 15 sept. 2020 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCQX: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu les résultats finaux du levé magnétique héliporté réalisé pour son compte par Novatem Inc. sur la propriété Camflo (voir le communiqué de presse du 18 juin 2020).

Compte tenu du fait que Camflo Mines a découvert le gisement Camflo lors du forage d'anomalies magnétiques distinctes en 1962, Monarques a décidé d'effectuer un levé magnétique héliporté détaillé au-dessus de la propriété à des intervalles de 25 m afin d'identifier des plis similaires à ceux qui abritent le stock et la minéralisation de Camflo le long de la branche sud d'un pli plus important et plus régional. Le levé a permis de définir clairement la formation de fer plissée associée à la minéralisation de la mine Camflo, comme l'ont confirmé les travaux souterrains de la mine. Il a également permis d'identifier des cibles potentielles au sud-est, définies par un pli similaire le long de la même stratigraphie, et deux autres plis potentiels au nord-ouest de la mine.

Comme prochaine étape, Monarques entreprendra une compilation détaillée des données historiques de la propriété Camflo. Cela comprendra tous les travaux historiques, galeries, sous-niveaux, puits, chantiers et autres ouvertures souterraines. La compilation comprendra aussi 3 000 forages au diamant de surface et souterrains forés de 1939 à 2007. Les informations des ouvertures minières ayant servi pour la production minière et contenues sur les plans de niveau et les sections transversales seront digitalisées afin de reconstruire les infrastructures souterraines en 3D. Les contacts lithologiques, les structures géologiques et les zones minéralisées contenues sur les plans de niveau et les sections transversales seront aussi digitalisés et pourront éventuellement être utilisés pour la préparation du modèle litho-structural 3D permettant d'améliorer la compréhension du dépôt et de générer des cibles d'exploration de qualité avec pour objectif d'identifier de nouvelles ressources minérales sur la propriété. La Société a retenu les services d'InnovExplo de Val-d'Or, au Québec, une société expérimentée dans ce type de compilation de données historiques et de modélisation 3D, pour entreprendre cet important projet. Les travaux débuteront au début du mois de septembre et devraient être terminés avant la fin de l'année.

Une compilation préliminaire des trous de forage de surface historiques effectuée par les géologues de Monarques a permis d'identifier une intrusion de syénite recoupée dans deux trous forés en 1962, située à environ 800 mètres au sud-est, le long de l'horizon stratigraphique qui abrite le stock de Camflo.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de faire avancer ce projet dans notre portefeuille de projets avancés, surtout à la lumière des premiers résultats que nous avons sous la main », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. « Ce projet comporte des cibles prometteuses et nous estimons qu'il y en a d'autres. »

Déclaration de la personne qualifiée

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Louis Martin, P.Geo., la personne qualifiée de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de devenir un producteur aurifère de 100 000 à 200 000 onces d'or par année par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement plus de 315 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or, comprenant des réserves prouvées et probables de 1,8 million d'onces d'or), les projets avancés Beaufor, Croinor Gold (voir vidéo) et McKenzie Break, les projets d'exploration Camflo et Swanson, ainsi que les usines Camflo et Beacon. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

