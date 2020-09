Une importante minéralisation en argent a été identifiée dans la zone de cisaillement de la propriété aurifère Wasamac lors des programmes de forage et de rééchantillonnage de 2012.

La minéralisation en argent est associée aux sections riches en or. Les meilleures valeurs d'argent comprennent 7,01 g/t Ag sur 75,9 mètres et 10,72 g/t Ag sur 10,2 mètres (voir la figure).

(voir la figure). L'analyse économique (Wasamac Gold 2018 Feasibility Study) n'a pas tenu compte des crédits d'argent, car l'argent n'était inclus ni dans les ressources minérales aurifères ni dans le plan d'exploitation minière.

Un marché de l'argent robuste pourrait accroître la valeur économique du gisement aurifère actuellement délimité.

MONTRÉAL, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCQX: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer qu'elle entreprendra une révision interne de son projet Wasamac au Québec, Canada, en vue de créer de la valeur en incluant le contenu en argent associé à la minéralisation aurifère actuelle, compte tenu du récent renforcement significatif du marché de l'argent.

« Le prix de l'argent a augmenté de 44 % au cours de la dernière année et a plus que doublé depuis la mi-mars de cette année », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. « Bien que plusieurs intersections à haute teneur en argent aient été identifiées lors de forages antérieurs sur la propriété Wasamac, l'analyse du potentiel d'argent a été limitée. Compte tenu de la vigueur actuelle du marché des métaux précieux et de la hausse du prix de l'argent, nous estimons qu'un examen approfondi du potentiel d'argent contenu dans la propriété Wasamac est pleinement justifié et pourrait ajouter de la valeur à la propriété. »

L'étude de faisabilité 2018 de Wasamac a indiqué que les tests métallurgiques et les analyses des carottes de forage avaient montré que toutes les zones minéralisées de Wasamac contenaient des quantités variables d'argent, mais qu'aucun crédit pour l'argent n'avait été pris en compte dans l'analyse économique, car l'argent n'avait pas été estimé dans les ressources minérales ou incorporé dans le plan d'exploitation minière.

Les meilleures intersections d'argent sont présentées dans le tableau suivant :

Sondage De À Largeur* Ag Au Zone

(m) (m) (m) (g/t) (g/t)

WS-10-27 739,0 749,2 10,2 10,72 4,89 Zone 2 WS-10-31 319,0 327,0 8,0 7,91 4,03 Zone 2 WS-10-37 534,23 543,4 9,17 7,29 6,14 Zone 2 WS-10-38 643,42 649 5,58 8,70 3,64 Zone 1 WS-10-38B 651,4 655,5 4,1 11,86 3,92 Zone 1 WS-10-38B 682,75 693,3 10,55 5,68 2,41 Zone 1 WS-10-46 565,4 569,5 4,1 11,36 3,44 Zone 1 WS-11-112 908,18 912,98 4,8 6,23 2,45 Zone 1 WS-11-65 717,0 792,9 75,9 7,01 3,06 Zone 2 WS-11-74A 786,95 809,7 22,75 5,71 2,68 Zone 2 WS-11-66A 508,2 521,0 12,8 6,20 3,14 Principale *La largeur montrée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée à 75-100% de la longueur de la carotte.

Les données disponibles indiquent que les Zones 1 et 2 présentent une proportion plus élevée d'argent par rapport à l'or.

La révision consistera à identifier les intervalles pour le rééchantillonnage, l'analyse des teneurs en argent pour déterminer la distribution de l'argent à l'intérieur des zones, comme recommandé dans l'étude de faisabilité de 2018, et la réalisation d'un modèle pour l'argent, afin de mieux définir la teneur en argent du gisement de Wasamac. La Société publiera les résultats de sa révision dès qu'ils seront disponibles.

Assurance de la qualité et contrôle de la qualité

Un nombre limité d'analyses d'argent a été réalisé dans le cadre du programme de forage 2012 par Mines Richmont. L'argent a été systématiquement analysé avec l'or. De plus, des échantillons supplémentaires d'intersections minéralisées disponibles ont également été réanalysés pour l'argent. Les échantillons ont été analysés au Laboratoire Expert à Rouyn-Noranda. Les pulpes et les rejets des zones minéralisées ont également été envoyés au Laboratoire Accurassay pour vérification.

Monarques a mis en place un programme de contrôle de la qualité afin de se conformer aux meilleures pratiques de l'industrie en matière d'échantillonnage et d'analyse. Les échantillons sont prélevés à partir de carottes de forage d'une longueur de 50 à 100 centimètres. Les échantillons de demi-carottes sont soumis à l'analyse. Des étalons et des blancs sont insérés à tous les 20 échantillons. Monarques utilise des services de laboratoire de haute qualité.

Déclaration de la personne qualifiée

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Louis Martin, P.Geo., la personne qualifiée de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de devenir un producteur aurifère de 100 000 à 200 000 onces d'or par année par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement plus de 315 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or, comprenant des réserves prouvées et probables de 1,8 million d'onces d'or), les projets avancés Beaufor, Croinor Gold (voir vidéo) et McKenzie Break, les projets d'exploration Camflo et Swanson, ainsi que les usines Camflo et Beacon. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

www.monarquesgold.com

SOURCE Corporation Aurifère Monarques

Renseignements: Jean-Marc Lacoste, Président et chef de la direction, 1-888-994-4465, [email protected]; Mathieu Séguin, Vice-président, développement corporatif, 1-888-994-4465, [email protected]; Elisabeth Tremblay, Géologue sénior - Spécialiste des Communications, 1-888-994-4465, [email protected]

Liens connexes

http://www.monarquesgold.com/en/