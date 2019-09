Monarques et Probes Metals annoncent une augmentation substantielle de l'estimation des ressources du projet aurifère Monique

La nouvelle estimation des ressources minérales présente des ressources en fosse présumées de 307 000 onces, et des ressources souterraines présumées de 354 400 onces, pour un total de 661 400 onces d'or.

Les ressources ont été calculées à un prix de l'or de 1 350 $US et un taux de change de 1,33 $US /$CA par once troy.

MONTRÉAL, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer les résultats d'une nouvelle estimation des ressources minérales pour sa propriété Monique (la « Propriété ») située près de Val-d'Or, Québec. Probe Metals Inc. (« Probe ») peut acquérir une participation de 60 % dans la Propriété en dépensant un total de 2 000 000 $ en exploration avant janvier 2021. L'estimation des ressources minérales a été préparée par Merouane Rachidi, Ph.D., P.Geo. et Claude Duplessis, ing. chez GoldMinds Geoservices (« GMG »), des personnes qualifiées au sens du Règlement 43-101. L'estimation est datée du 28 août 2019.

« Cette nouvelle estimation sur Monique dépasse nos attentes et témoigne de la capacité de l'équipe technique de Probe à développer de solides projets miniers, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. « Il est également important de mentionner que l'estimation a été faite à un prix de l'or de 1 350 $US, ce qui, au prix actuel de l'or, pourrait potentiellement augmenter la taille de cette estimation des ressources. Compte tenu de l'estimation actuelle et les résultats du dernier programme de forage, nous sommes d'avis que le gisement Monique a le potentiel de devenir un nouveau gisement aurifère d'un million d'onces dans le camp minier de l'Abitibi. »

Gisement / Catégorie Ressources en fosse Ressources souterraines Total Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(onces) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(onces) Tonnes Teneur

(g/t Au) Or

(onces) Monique Total présumées 5 583 200 1,71 307 000 3 543 300 3,11 354 400 9 126 500 2,25 661 400

Notes :

Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique. L'estimation des ressources minérales peut être affectée de façon importante par des questions environnementales, juridiques, de permis, de titre, de marché ou d'autres questions pertinentes. La quantité et la teneur des ressources présumées rapportées sont de nature incertaine et il n'y a pas eu suffisamment de travail pour définir ces ressources présumées comme ressources indiquées ou mesurées.

des ressources présumées rapportées sont de nature incertaine et il n'y a pas eu suffisamment de travail pour définir ces ressources présumées comme ressources indiquées ou mesurées. La base de données utilisée pour cette estimation minérale comprend les résultats de forage obtenus entre le programme de forage historique et le récent programme de forage de 2019.

Les ressources minérales sont rapportées à une teneur de coupure de 0,5 g/t Au pour le scénario en fosse et de 1,95 g/t Au pour le scénario souterrain. Ces seuils de coupure ont été calculés à un prix de l'or de 1 350 $US et un taux de change de 1,33 $US /$CA par once troy.

de coupure de 0,5 g/t Au pour le scénario en fosse et de 1,95 g/t Au pour le scénario souterrain. Ces seuils de coupure ont été calculés à un prix de l'or de 1 et un taux de change de /$CA par once troy. Les ressources en fosse étaient basées sur les paramètres suivants : coût minier de 3 $/t, coûts de traitement + frais généraux et administratifs de 21,50 $/t, coûts de transport jusqu'à l'usine de traitement principale selon la distance sur les routes existantes à 0,15 $/t.km, récupération de l'or 95 %, pentes de la fosse 55 degrés.

L'interprétation géologique des gisements était basée sur les lithologies et l'observation que les domaines minéralisés se trouvent soit à l'intérieur ou à proximité de dykes dioritiques subverticaux, ou sous forme de filons de tourmaline à faible pendage de quartz.

Les ressources minérales présentées ici ont été estimées avec une taille de bloc de 5m X 5m X 5m X 5m pour les ressources en fosse et une taille de bloc de 3m X 3m X 3m pour les ressources souterraines.

X X X pour les ressources en fosse et une taille de bloc de X X pour les ressources souterraines. Les blocs ont été interpolés à partir de composites de même longueur calculés à partir des intervalles minéralisés. Avant la mise en place du composite, des teneurs élevées en or ont été plafonnées à 100 g/t Au et appliquées sur des composites de 3 mètres pour les ressources en fosse et de 1,5 mètre pour les ressources souterraines.

L'estimation minérale a été effectuée en utilisant la distance inverse de la méthode carrée en utilisant trois passes pour New Beliveau, North et Highway. Tous les autres gisements ont été estimés en utilisant la distance inverse de la méthode des carrés à l'aide de deux passes. Pour chaque passe, les ellipsoïdes de recherche ont suivi les tendances d'interprétation géologique.

Les ressources minérales ont été classées conformément aux lignes directrices des Normes de l'ICM sur les ressources minérales et les réserves, aux définitions et aux lignes directrices préparées par le Comité permanent de l'ICM sur les définitions des réserves et adoptées par le Conseil de l'ICM ( 2014), et les procédures de classification des ressources minérales déclarées ont été entreprises dans le contexte du Règlement 43-101 des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

l'ICM ( les procédures de classification des ressources minérales déclarées ont été entreprises dans le contexte du Règlement 43-101 des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Afin d'estimer avec précision les ressources, les vides souterrains (puits, rampe et galeries) et les fosses ont été soustraits des corps minéralisés modélisés avant l'optimisation des fosses.

Les estimations du tonnage sont basées sur des densités de roches de 2,8 tonnes par mètre cube pour l'ensemble de la zone, à l'exception de la zone Monique où 2,85 a été utilisé. Les résultats sont présentés non dilués et in situ.

Cette estimation des ressources minérales est datée du 28 août 2019 et la date effective de la base de données sur les sondages utilisée pour produire cette nouvelle estimation des ressources minérales est le 7 juin 2019. Les tonnages et les onces dans les tableaux sont arrondis à la centaine près. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

À propos de la propriété Monique

La propriété Monique est située à 25 km à l'est de la ville de Val-d'Or au Québec, et est constituée de 22 claims et d'un bail minier couvrant une superficie totale de 550,04 hectares dans le canton de Louvicourt. La propriété renferme des ressources minérales présumées actuellement estimées à 107 500 tonnes à une teneur de 4,88 g/t pour 16 850 onces d'or. La mine à ciel ouvert Monique a été en exploitation de 2013 à 2015 et un total de 0,58 Mt de minerai a été extrait à une teneur de 2,5 g/t Au, de la surface jusqu'à 100 mètres de profondeur, pour un total de 45 694 onces d'or.

De la minéralisation aurifère a été identifiée sur la propriété Monique dans une douzaine de zones (A à L) et maintenant une treizième (la zone M), lesquelles sont généralement encaissées dans l'une des trois grandes zones de déformation qui traversent la propriété d'est en ouest. La minéralisation est principalement caractérisée par la présence d'un réseau de veines et veinules de quartz-tourmaline-carbonates dans des roches mafiques à ultramafiques ou associé à des dykes felsiques ou dioritiques minéralisés. L'or est généralement associé à de la pyrite finement disséminée (1 % à 5 %) et la présence d'or visible est fréquente. Les unités rocheuses sont généralement altérées et présentent des quantités variables de chlorite, carbonate, séricite et/ou silice. De plus, une altération en albite et en fuchsite est localement observée. L'orientation du système filonien est grossièrement parallèle à la stratigraphie et aux zones de déformation.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Marc-André Lavergne, ing., la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), la mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), Fayolle, McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

www.monarquesgold.com

SOURCE Corporation Aurifère Monarques

Renseignements: Jean-Marc Lacoste, 1-888-994-4465, Président et chef de la direction, jm.lacoste@monarquesgold.com; Mathieu Séguin, 1-888-994-4465, Vice-président, développement corporatif, m.seguin@monarquesgold.com; Elisabeth Tremblay, 1-888-994-4465, Géologue sénior - Spécialiste des Communications, e.tremblay@monarquesgold.com

Related Links

http://www.monarquesgold.com/en/