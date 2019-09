Monarques débute un programme de forage au diamant sur sa propriété McKenzie Break

Ce programme de forage fait suite aux solides résultats à haute teneur du programme de 2018, qui comprenait les résultats suivants :

du programme de 2018, qui comprenait les résultats suivants : 61,20 g/t Au sur 2,6 mètres, incluant 265,00 g/t Au sur 0,6 mètre dans le sondage MK-18-196



24,40 g/t Au sur 2,0 mètres incluant 93,80 g/t Au sur 0,5 mètre dans le sondage MK-18-216



De l'or visible observé dans 17 des 61 trous forés

L'objectif est d'augmenter les portions en fosse et souterraines de la ressource aurifère de 165 608 onces d'or de McKenzie Break

MONTRÉAL, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer le début d'un nouveau programme de forage au diamant sur sa propriété aurifère en propriété exclusive McKenzie Break, située à 25 kilomètres au nord de Val-d'Or, près de ses usines Camflo et Beacon.

Les forages ont débuté le 10 septembre et se concentreront sur les cibles d'exploration à fort potentiel identifiées lors du dernier programme de forage. Des résultats positifs à la périphérie du gisement et en profondeur ont augmenté la taille du gisement. Ce programme de forage de sept trous totalisant 2 670 mètres a un double objectif : quatre sondages permettront de tester les nouvelles zones du secteur sud-est du gisement en profondeur et trois sondages seront forés dans le secteur nord-est afin d'augmenter la taille des ressources en fosse connues du gisement.

La propriété McKenzie Break renferme un gisement aurifère à haute teneur et à veines multiples étroites dans le batholite dioritique de Pascalis reposant sur de la diorite porphyrique et des roches volcaniques mafiques et felsiques. Le 14 juin 2018, la Société a annoncé une ressource conforme au Règlement 43-101 de 48 133 onces dans la catégorie indiquée et de 14 897 onces dans la catégorie présumée sur la propriété, ainsi qu'une ressource souterraine de 53 448 onces dans la catégorie indiquée et de 49 130 onces dans la catégorie présumée, pour un total de 165 608 onces d'or (voir le communiqué de presse du 14 juin 2018).

« Ce programme de forage s'inscrit dans le cadre de notre objectif continu d'accroître les ressources en fosse de McKenzie Break pour alimenter nos usines Camflo et Beacon, tout en évaluant le potentiel du gisement en profondeur. Comme nous l'avons mentionné auparavant, les ressources en fosse sont facilement accessibles puisque l'épaisseur moyenne des morts-terrains n'est que de 5 mètres de profondeur, ce qui signifie que nous pourrions mettre le projet McKenzie Break en production relativement rapidement. De plus, après avoir examiné les résultats de l'an dernier, nous croyons que le gisement demeure ouvert latéralement et en profondeur, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le projet, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques.

La procédure normale d'échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l'axe principal et l'expédier pour analyse au laboratoire de ALS Minerals situé à Val-d'Or. L'échantillon est concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 3,0 g/t sont repris en gravimétrie et les échantillons contenant des grains d'or sont analysés par la méthode « metallic sieve ». Monarques a établi un protocole complet AQ/CQ incluant l'insertion de standards, de blancs analytiques et de duplicata.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Ronald G. Leber, P.Geo., la personne qualifiée de la Société au sens du Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), la Mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), Fayolle, McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Tableau 1 - Meilleurs résultats de forage du programme de forage de 2018 sur le projet McKenzie Break

Sondage Longueur De À Largeur* Teneur

(m) (m) (m) (m) (g/t Au) MK-18-180 174 89,4 89,8 0,4 19,80



170,0 171,0 1,0 7,60 MK-18-183 180 34,2 38,5 4,3 3,73 Incluant

37,5 38,5 1,0 7,43



52,1 52,7 0,6 24,70



105,8 106,4 0,6 12,95 MK-18-195 276 193,0 195,0 2,0 9,44 Incluant

194,0 195,0 1,0 18,50 MK-18-196 300 254,8 257,4 2,6 61,20 Incluant

255,7 256,3 0,6 265,00



293,8 296,0 2,2 1,88 MK-18-205 360 356,5 359,1 2,6 20,12 Incluant

357,3 357,8 0,5 32,20 MK-18-213 225 75,6 76,0 0,4 8,52



152,0 154,0 2,0 12,60 Incluant

153,0 154,0 1,0 25,20 MK-18-216 177 51,0 52,0 1,0 2,69



80,0 81,0 1,0 2,91



136,0 138,0 2,0 24,40 Incluant

136,0 136,5 0,5 93,80 MK-18-222 177 64,1 65,0 0,9 5,14



68,0 69,0 1,0 13,95



102,0 103,0 1,0 4,68



141,0 142,5 1,5 5,40 Incluant

141,0 141,5 0,5 14,00 MK-18-231 258 197,0 198,5 1,5 17,45



197,0 211,0 14,0 2,38 MK-18-232 252 158,0 160,0 2,0 6,84 Incluant

159,0 160,0 1,0 13,65



188,0 189,0 1,0 3,25 MK-18-236 288 77,65 79,0 1,35 12,6 Incluant

77,65 77,95 0,3 55,9



143,0 145,0 2,0 13,40 Incluant

143,0 144,0 1,0 26,40



236,0 236,55 0,55 3,10



277,0 279,0 2,0 2,36



281,0 282,0 1,0 2,05

*La largeur montrée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée à 90-100% de la longueur de la carotte.

Tableau 2 - Ressources aurifères combinées de Monarques



Tonnes (métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Propriété Wasamac1





Ressources mesurées 3,99 M 2,52 323 300 Ressources indiquées 25,87 M 2,72 2 264 500 Total mesurées et indiquées 29,86 M 2,70 2 587 900 Total présumées 4,16 M 2,20 293 900 Propriété Croinor Gold2





Ressources mesurées 80 100 8,44 21 700 Ressources indiquées 724 500 9,20 214 300 Total mesurées et indiquées 804 600 9,12 236 000 Total présumées 160 800 7,42 38 400 Propriété Fayolle3





Ressources indiquées (en fosse) 405 600 5,42 70 630 Ressources indiquées (souterraines) 300 800 4,17 40 380 Total indiquées 706 400 4,89 111 010 Propriété McKenzie Break4





Ressources indiquées (en fosse) 939 860 1,59 48 133 Ressources indiquées (souterraines) 281 739 5,90 53 448 Total indiquées 1 221 599 2,58 101 581 Total présumées 574 780 3,46 64 027 Propriété Swanson5





Ressources indiquées (en fosse) 1 694 000 1,80 98 100 Ressources indiquées (souterraines) 58 100 3,17 5 900 Total indiquées 1 752 100 1,85 104 100 Total présumées 74 000 2,96 7 100 Mine Beaufor6





Ressources mesurées 74 400 6,71 16 100 Ressources indiquées 271 700 7,93 69 300 Total mesurées et indiquées 346 200 7,67 85 400 Total présumées 46 100 8,34 12 400 Propriété Simkar Gold7





Ressources mesurées 33 570 4,71 5 079 Ressources indiquées 208 470 5,66 37 905 Total mesurées et indiquées 242 040 5,52 42 984 Total présumées 98 320 6,36 20 103 Propriété Monique8,9





Total présumées 9 126 500 2,25 661 400 TOTAL COMBINÉ





Ressources mesurées et indiquées



3 268 975 Ressources présumées



1 097 330

1 Source: Technical Report on the Wasamac Project, Rouyn-Noranda, Québec, Canada, Tudorel Ciuculescu, M.Sc., P.Geo., October 25, 2017, Roscoe Postle Associates Inc. 2 Source: Monarques prefeasibility study (January 19, 2018) and resource estimate (January 8, 2016) 3 Source: NI 43-101 Mineral Resource estimate of the Fayolle Project, August 30, 2019, Alain Carrier, P.Geo., M.Sc., of InnovExplo Inc. 4 Source: NI 43‐101 Technical Report on the McKenzie Break Project, April 17, 2018, Alain-Jean Beauregard, P.Geo., and Daniel Gaudreault, Eng., of Geologica Groupe-Conseil Inc. and Christian D'Amours, P.Geo., of GeoPointCom Inc. 5 Source: NI 43‐101 Technical Report on the Swanson Project, June 20, 2018, Christine Beausoleil, P.Geo., and Alain Carrier, P.Geo., M.Sc., of InnovExplo Inc. 6 Source: NI 43-101 Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimates of the Beaufor Mine as at September 30, 2017, Val-d'Or, Québec, Canada, Carl Pelletier, P. Geo. and Laurent Roy, Eng. 7 Source: MRB et Associés (January 2015) 8 Source: NI 43-101 Mineral Resource estimate of the Monique Project as at August 28, 2019, Merouane Rachidi, Ph.D., P.Geo., and Claude Duplessis, Eng. of GoldMinds Geoservices. 9 Probe Metals Inc. peut acquérir une participation de 60 % dans la propriété Monique en dépensant un total de 2 000 000 $ en exploration avant janvier 2021.

www.monarquesgold.com

SOURCE Corporation Aurifère Monarques

Renseignements: Jean-Marc Lacoste, Président et chef de la direction, 1-888-994-4465, jm.lacoste@monarquesgold.com; Mathieu Séguin, Vice-président, développement corporatif, 1-888-994-4465, m.seguin@monarquesgold.com; Elisabeth Tremblay, Géologue sénior - Spécialiste des Communications, 1-888-994-4465, e.tremblay@monarquesgold.com

Related Links

http://www.monarquesgold.com/en/