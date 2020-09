/CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES

MONTRÉAL, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCQX: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer qu'elle a procédé à la clôture du placement privé par voie de prise ferme annoncé antérieurement pour un produit brut total d'environ 13 000 000 $CA (le « Placement »). Le Placement a été réalisé conformément aux modalités d'une convention de prise ferme conclue entre la Société, Stifel GMP et Sprott Capital Partners LP, en tant que co-chefs de file des preneurs fermes (collectivement, les « Preneurs fermes »). Le Placement comprend l'exercice intégral par les Preneurs fermes de leur option de surallocation, permettant d'augmenter la taille du Placement pour un produit brut additionnel de 3 000 000 $CA. Le Placement a consisté en l'émission de 9 030 000 unités accréditives de la Société (les « Unités accréditives du Québec ») au prix de 0,72 $CA par Unité accréditive du Québec, et de 11 404 000 unités accréditives de la Société (les « Unités accréditives nationales » et collectivement avec les Unités accréditives du Québec, les « Unités ») au prix de 0,57 $CA par Unité accréditive nationale.

Chaque Unité accréditive du Québec est composée d'une action ordinaire de la Société et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier étant un « Bon de souscription »). Chaque action ordinaire comprise dans chaque Unité accréditive du Québec sera qualifiée d' « action accréditive » (au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de l'article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec)). Chaque Unité accréditive nationale est composée d'une action ordinaire de la Société et d'un demi-bon de souscription. Chaque action ordinaire comprise dans chaque Unité accréditive nationale sera qualifiée d' « action accréditive » (au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)). Chaque Bon de souscription permet au détenteur d'acheter une action ordinaire de la Société (une « Action de bon de souscription ») à un prix d'exercice de 0,60 $ CA pendant une période de 24 mois suivant la clôture du Placement.

Le produit brut de la vente des Unités sera utilisé par la Société pour engager des « frais d'exploration au Canada » admissibles qui se qualifient comme « dépenses minières accréditives » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (les « Dépenses admissibles ») liés aux projets admissibles de la Société au Québec. Les Dépenses admissibles feront l'objet d'une renonciation en faveur des souscripteurs avec une date d'entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2020.

Tous les titres émis dans le cadre du présent Placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour, se terminant le 18 janvier 2021, en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable.

Des dirigeants et administrateurs de la Société ont souscrit pour un total de 170 000 Unités accréditives nationales, ce qui constitue des « opérations avec des personnes apparentées » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Les souscriptions sont exemptées de l'obligation d'évaluation officielle et de l'approbation des porteurs minoritaires, prévues respectivement aux articles 5.5 a) et 5.7 1) a) du Règlement 61-101, car ni la juste valeur marchande des actions émises aux initiés ni la juste valeur marchande de la contrepartie payée ne dépassent 25 % la capitalisation boursière de la Société. Une déclaration de changement important concernant cette transaction entre personnes apparentées sera déposée par la Société mais ne pourra pas être déposée plus tôt que 21 jours avant la clôture du Placement en raison du fait que les modalités de la participation de chacune des personnes non apparentées et de la partie apparentée dans le cadre du Placement n'étaient pas été déterminés.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de devenir un producteur aurifère de 100 000 à 200 000 onces d'or par année par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement plus de 315 km² de propriétés aurifères incluant le gisement Wasamac, les projets avancés Beaufor, Croinor Gold et McKenzie Break, les projets d'exploration Camflo et Swanson, ainsi que les usines Camflo et Beacon. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

