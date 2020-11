MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCQX: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre terminé le 30 septembre 2020. Les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Sommaire des résultats financiers

(En dollars, sauf les données par action) PÉRIODES DE TROIS MOIS

TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE

2020 2019 Revenus - 3 144 699 Marge brute - 1 586 598 Bénéfice net (perte nette) (2 531 837) 1 178 934 Bénéfice net (perte nette) de base et dilué(e) (0,009) 0,005

(En dollars) 30 SEPTEMBRE 2020 30 JUIN 2020 Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 809 741 11 274 470 Placements 14 825 617 14 939 261 Actif total 98 449 289 92 987 397

« La transaction avec Yamana Gold annoncée tout récemment (voir le communiqué du 2 novembre 2020) est le fait marquant de ce nouvel exercice pour Monarques et changera l'image de Monarques à tout jamais au profit de nos actionnaires, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques.

« La nouvelle société qui résultera de la transaction avec Yamana Gold portera le nom de Corporation Minière Monarch (« Minière Monarch ») et sera une société minière entièrement intégrée de l'exploration à la production. Elle aura comme actifs la mine Beaufor, les propriétés aurifères Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, ainsi que l'usine de traitement Beacon, en plus d'une trésorerie de 14 M$. Il est important de souligner que tous ces actifs nous appartiendront à 100 % et que nos titres seront libres de toute créance une fois la transaction réalisée. »

« Minière Monarch aura comme mission de devenir un producteur aurifère, tout en poursuivant le développement de ses projets à fort potentiel d'exploration. Le programme de forage en cours de 42 500 mètres sur la mine Beaufor a pour objectif d'accroître les ressources de la mine en vue d'un éventuel redémarrage des activités de production, alors que le programme sur McKenzie Break vise à accroître les ressources sur ce projet à haute teneur aurifère très prometteur, avec des résultats attendus pour ces deux projets au cours des prochaines semaines. De plus, avec le marché haussier du prix de l'or, nous allons poursuivre nos efforts afin de trouver un partenaire pour mettre Croinor Gold en production. L'usine Beacon, entièrement autorisée et fonctionnelle, sera en mesure de traiter le matériel minier futur provenant de Beaufor et de Croinor Gold. Notre plan est simple et notre intention est de l'exécuter au meilleur de nos capacités afin que Minière Monarch devienne également un succès pour nos actionnaires », a conclu M. Lacoste.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Marc-André Lavergne, ing., la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

