Monarques annonce ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2020

MONTRÉAL, le 12 févr. 2020 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) a annoncé aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre terminé le 31 décembre 2019. Les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Sommaire des résultats financiers

(en dollars, sauf les données par action) Périodes de trois mois

terminées les 31 décembre Périodes de six mois

terminées les 31 décembre

2019 2018 2019 2018 Revenus 2 458 842 11 411 996 5 603 541 19 189 360 Marge brute 1 636 969 2 895 749 3 340 474 2 389 936 Bénéfice net 127 263 2 175 702 1 306 197 325 157 Bénéfice par action de base et dilué 0,000 0,009 0,005 0,001





(en dollars) 31 décembre 2019 30 juin 2019 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 079 132 6 381 307 Placements 3 623 158 2 326 036 Actif total 76 097 411 72 577 395

« Depuis la fin de 2019, plusieurs démarches stratégiques ont été entreprises afin de valoriser nos principaux projets miniers, notamment Wasamac, Beaufor, Croinor Gold, Fayolle et McKenzie Break (voir le communiqué du 28 janvier 2020), qui représentent à eux seuls des ressources combinées de plus de 3,5 millions d'onces d'or (voir le tableau des ressources aurifères combinées) », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. « Ces démarches se poursuivent à bon train et nous demeurons confiants que le meilleur reste à venir pour Monarques et nos actionnaires. »

« En termes de potentiel d'exploration, les résultats obtenus à ce jour sur McKenzie Break laissent présager que cette propriété possède un excellent potentiel aurifère à haute teneur et que nous avons juste commencé à découvrir le potentiel en profondeur. Selon les données recueillies à l'interne depuis le début des travaux d'exploration, nous estimons que McKenzie Break pourrait éventuellement devenir un gisement aurifère de haute qualité », a ajouté M. Lacoste.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Marc-André Lavergne, ing., la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de devenir un producteur aurifère de 100 000 à 200 000 onces d'or par année par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), les projets avancés Beaufor, Croinor Gold (voir vidéo), Fayolle, McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE Corporation Aurifère Monarques

Renseignements: Jean-Marc Lacoste, 1-888-994-4465, Président et chef de la direction, [email protected]; Mathieu Séguin, 1-888-994-4465, Vice-président, développement corporatif, [email protected]; Elisabeth Tremblay, 1-888-994-4465, Géologue sénior - Spécialiste des Communications, [email protected], www.monarquesgold.com

Liens connexes

http://www.monarquesgold.com/en/