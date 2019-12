Monarques annonce les résultats de son assemblée annuelle

MONTRÉAL, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer les résultats de son assemblée générale annuelle des actionnaires qui a été tenue aujourd'hui au Manoir Saint-Sauveur, à Saint-Sauveur, Québec. Tous les candidats énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 7 novembre 2019 de la Société ont été réélus en tant qu'administrateurs.

Un total de 134 actionnaires, détenant 157 671 445 actions, ou 60,38 % des actions émises et en circulation de Monarques, étaient représentés en personne ou par procuration à l'assemblée.

Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous :

Candidat Votes

pour %

pour Abstentions %

d'abstentions Michel Baril 149 826 851 99,48 % 780 236 0,52 % Guy Bourassa 136 568 699 90,68 % 14 038 388 9,32 % Christian Pichette 150 458 557 99,90 % 148 530 0,10 % Jean-Marc Lacoste 150 435 382 99,89 % 171 705 0,11 % Michel Bouchard 150 411 683 99,87 % 195 404 0,13 % Laurie Gaborit 150 443 388 99,89 % 163 699 0,11 %

De plus, la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. en tant qu'auditeurs externes de la Société a également été approuvée.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de devenir un producteur aurifère de 100 000 à 200 000 onces d'or par année par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), les projets avancés Beaufor, Croinor Gold (voir vidéo), Fayolle, McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

www.monarquesgold.com

SOURCE Corporation Aurifère Monarques

Renseignements: Jean-Marc Lacoste, Président et chef de la direction, 1-888-994-4465, jm.lacoste@monarquesgold.com; Mathieu Séguin, Vice-président, développement corporatif, 1-888-994-4465, m.seguin@monarquesgold.com; Elisabeth Tremblay, Géologue sénior - Spécialiste des Communications, 1-888-994-4465, e.tremblay@monarquesgold.com

Related Links

http://www.monarquesgold.com/en/