Monarques annonce la clôture de l'acquisition du gisement aurifère Fayolle

MONTRÉAL, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer la clôture de l'acquisition d'une participation totale de 100 % dans la propriété Fayolle auprès de Hecla Québec Inc. (« Hecla ») (NYSE: HL), anciennement Mines Aurizon ltée, et d'Exploration Typhon Inc. (« Typhon ») (TSXV: TYP). En contrepartie, Monarques a émis 12 millions d'actions à Hecla et 3,4 millions d'actions à Typhon. De plus, Monarques a versé un montant de 500 000 $ à Typhon et lui versera une somme additionnelle de 500 000 $ dans cinq mois et de 150 000 $ dans douze mois. Les actions émises à Hecla et Typhon sont assujetties à des restrictions sur leur transfert pour des périodes allant jusqu'à 24 mois.

La propriété Fayolle comprend 39 titres miniers couvrant une superficie de 1 373 hectares (14 km2) dans les cantons Aiguebelle et Cléricy et est située à environ 35 km au nord-est de Rouyn-Noranda, au Québec. Le gisement Fayolle possède une estimation historique de 548 500 tonnes à une teneur de 5,75 g/t Au pour un total de 101 326 onces d'or (source : Technical report and preliminary economic assessment for the Fayolle property (compliant with Regulation 43-101 and Form 43-101F1) dated March 28, 2013, and prepared by InnovExplo Inc.). Aucune personne qualifiée de Monarques n'a réalisé suffisamment de travaux pour classer cette estimation historique en ressources minérales actuelles telles que définies par le Règlement 43-101, de telle sorte que la Société ne considère pas cette estimation historique comme des ressources minérales actuelles. Bien que cette estimation historique pourrait ne pas être fiable, la Société est d'avis que cette estimation historique fournit une indication quant au potentiel de la propriété et est une information pertinente pour tout futur programme d'exploration. Pour que cette estimation historique devienne des ressources actuelles, la Société devra réaliser de nouveaux travaux de forage sur la propriété, ainsi qu'émettre un nouvel estimé de ressources minérales conformément au Règlement 43-101.

« Nous sommes heureux d'avoir conclu l'acquisition de la propriété Fayolle et de compter Hecla parmi nos actionnaires importants », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. « L'ajout du projet Fayolle s'intègre parfaitement avec nos autres projets miniers avancés de taille similaire, notamment Beaufor, Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, situés à proximité des usines Camflo et Beacon (voir carte). Notre stratégie pour ce groupe d'actifs miniers consistera à les développer à l'aide de partenaires miniers ou financiers, ou par d'autres moyens qui seront jugés bénéfiques pour Monarques. »

Analyse de sensibilité pour le gisement Fayolle à différentes teneurs de coupure mettant en évidence les ressources minérales du scénario de référence

coupure Tonnes Teneur Onces 0,40 3 573 900 1,64 188 119 0,60 2 423 300 2,18 170 040 0,80 1 814 800 2,68 156 497 1,00 1 451 500 3,13 146 074 2,00 701 000 4,98 112 259 2,50 548 500 5,75 101 326 3,00 438 000 6,51 91 616 4,00 295 500 7,98 75 761 5,00 216 400 9,26 64 393

Les personnes indépendantes et qualifiées pour l'estimation des ressources minérales, telles que définies par le Règlement 43-101, sont Pierre-Luc Richard , MSc, PGeo, et Alain Carrier , MSc, PGeo, tous deux de InnovExplo Inc. La date d'entrée en vigueur de l'estimation est le 3 août 2012 et a été publiée officiellement le 6 septembre 2012.

, MSc, PGeo, et , MSc, PGeo, tous deux de InnovExplo Inc. La date d'entrée en vigueur de l'estimation est le 3 août a été publiée officiellement le 6 septembre 2012. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales car elles n'ont pas démontré leur viabilité économique.

Les résultats sont présentés in situ et non dilués. L'estimation comprend quatre (4) zones aurifères.

Les ressources ont été compilées à des teneurs de coupure variant de 0,40 g/t Au à 5,00 g/t Au. Les teneurs de coupure doivent être réévaluées à la lumière des conditions du marché (prix de l'or, taux de change et coûts d'extraction). Aucune donnée en fosse n'a été utilisée et les seuils inférieurs de coupure ne sont donc utilisés qu'à des fins de comparaison.

Une densité fixe de 2,82 g/cm 3 a été utilisée dans les zones minéralisées.

a été utilisée dans les zones minéralisées. Une épaisseur vraie minimale de 2,0 mètres a été appliquée, en utilisant la teneur du matériau adjacent lorsqu'il a été analysé ou une valeur de zéro lorsqu'il n'a pas été analysé.

du matériau adjacent lorsqu'il a été analysé ou une valeur de zéro lorsqu'il n'a pas été analysé. Un plafonnement à haute teneur a été effectué sur les données brutes et établi à 40 g/t Au pour la zone 1, la zone 2 et l'enveloppe, et à 90 g/t Au pour la zone 3.

a été effectué sur les données brutes et établi à 40 g/t Au pour la zone 1, la zone 2 et l'enveloppe, et à 90 g/t Au pour la zone 3. La composition a été effectuée sur des sections de trous de forage qui se trouvent à l'intérieur des enveloppes de la zone minéralisée (composite = 1 mètre).

Les ressources ont été évaluées à partir de trous de forage à l'aide de la méthode d'interpolation ID2 dans un modèle en pourcentage de blocs à dossiers multiples.

Once (troy) = tonnes métriques x teneur / 31,10348. Les calculs ont été effectués en unités métriques (mètres, tonnes et g/t).

/ 31,10348. Les calculs ont été effectués en unités métriques (mètres, tonnes et g/t). Le nombre de tonnes métriques a été arrondi à la centaine près. Les écarts dans les totaux s'expliquent par des effets d'arrondissement. L'arrondissement a suivi les recommandations du Règlement 43-101.

InnovExplo n'a connaissance d'aucun problème lié à l'environnement, aux permis, aux titres, à la commercialisation ou lié à des questions d'ordre juridique, fiscal ou sociopolitique ou lié à tout autre facteur pertinent qui pourrait avoir un effet négatif sur l'estimation des ressources minérales.

Meilleurs résultats choisis des campagnes de forage réalisées sur le gisement Fayolle de 2010 à 2012(1)

Sondage De (m) À (m) Longueur(2) (m) Teneur (Au g/t) FA-10-01 192,0 193,5 1,5 33,79 FA-10-04 61,0 67,0 6,0 112,50 FA-10-14 Incluant 270,0 271,0 274,0 272,0 4,0 1,0 10,80 23,70 FA-10-24 Incluant Incluant 29,0 29,0 59,0 62,0 37,0 33,0 65,0 64,0 8,0 4,0 6,0 2,0 8,90 17,00 13,40 39,40 FA-11-33 82,0 84,0 2,0 31,30 FA-11-41 Incluant 31,0 33,0 39,0 34,0 8,0 1,0 6,90 39,40 FA-11-45 Incluant 99,0 102,0 103,0 103,0 4,0 1,0 28,70 65,50 FA-11-55 27,0 31,0 57,0 37,0 30,0 6,0 14,90 60,90 FA-11-56 Incluant 77,0 83,0 85,0 85,0 8,0 2,0 19,60 61,70 FA-11-78 Incluant 233,0 235,0 236,0 236,0 3,0 1,0 13,00 29,20 FA-12-87 Incluant 15,0 17,0 31,0 20,0 18,0 34,0 5,0 1,0 3,0 10,20 31,80 12,10 FA-12-88 183,0 186,0 3,0 15,50





(1) Source: Technical report and preliminary economic assessment for the Fayolle property (compliant with Regulation 43-101 and Form 43-101F1) dated March 28, 2013, and prepared by InnovExplo. (2) L'épaisseur vraie correspond à environ 75 % de la longueur de la carotte.

Toutes les carottes de forage ont été orientées en utilisant les instruments « CorientR » afin de mesurer les structures géologiques observées en carotte. Les tests de déviation ont été faits à l'aide de l'appareil de mesure « FLEXIT ». La carotte de forage a été sciée en deux, une partie étant retenue comme témoin et la seconde étant analysée. Les analyses ont été réalisées par pyroanalyse standard avec finition par absorption atomique. Du matériel de référence certifié, des doublons de terrain et des blancs ont été insérés dans la séquence d'échantillonnage pour fins de contrôle de qualité. Les analyses primaires ont été réalisées par ALS-Chemex de Val-d'Or. Les rejets pour tous les échantillons titrant plus de 10 grammes d'or par tonne ont fait l'objet d'une réanalyse par méthode gravimétrique.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Marc-André Lavergne, ing., la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), la Mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), Fayolle, McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

