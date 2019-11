Monarques acquiert une propriété avec un potentiel d'exploration directement à l'ouest de son gisement aurifère Wasamac

Cette nouvelle propriété minière comprend 24 claims situés directement à l'ouest du gisement Wasamac, qui contient des ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or (voir le tableau des ressources aurifères).

La faille contenant le gisement Wasamac semble se poursuivre sur la propriété, qui n'a pas fait l'objet de travaux dans ce secteur.

Monarques prévoit effectuer des travaux préliminaires afin de tester le potentiel aurifère de cette nouvelle propriété.

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu l'acquisition d'une propriété minière auprès de Gwen Resources Ltd (« Gwen »), une société privée. La propriété comprend 24 claims couvrant une superficie d'environ 5 km2 et est située directement à l'ouest de la propriété Wasamac. La propriété Wasamac est détenue en propriété exclusive par Monarques et est située à 15 km à l'ouest de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

« Le but de cette transaction visait d'abord et avant tout à sécuriser l'emplacement des infrastructures minières futures de Wasamac, pour laquelle nous venons tout juste d'enclencher la toute première étape du processus de demande d'autorisation d'exploitation minière », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. « Toutefois, en regardant la nouvelle propriété de plus près, nous nous sommes aperçus qu'elle pourrait avoir un potentiel d'exploration intéressant. En effet, la faille contenant le gisement Wasamac semble se poursuivre sur la propriété, qui n'a pas fait l'objet de travaux dans ce secteur. De plus, l'enveloppe principale du gisement Wasamac est située à environ 500 mètres de la limite de la propriété, ce qui la rend encore plus intéressante. Nous prévoyons ainsi effectuer un programme d'exploration préliminaire afin de mieux évaluer son potentiel aurifère. »

En contrepartie de cette acquisition, Monarques a émis 1 million d'actions ordinaires de son capital-actions à Gwen et effectuera des paiements au comptant totalisant 150 000 $, dont 75 000 $ à la clôture de la transaction et 75 000 $ six mois suivant la clôture de la transaction. De plus, Gwen aura droit à une redevance sur les revenus nets de fonderie (NSR) de 2,5 % sur la propriété. Monarques pourra racheter un NSR de 1,25 % pour 2 millions de dollars au comptant. Toutes les actions ordinaires émises à Gwen sont assujetties à une période de restriction de quatre mois et un jour et, de plus, 500 000 de ces actions sont entiercées pour une période d'un an.

Cette transaction est sujette à l'approbation des autorités règlementaires.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Louis Martin, P. Geo., la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de devenir un producteur aurifère de 100 000 à 200 000 onces d'or par année par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), les projets avancés Beaufor, Croinor Gold (voir vidéo), Fayolle, McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

