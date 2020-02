Monarques accroît la superficie de McKenzie Break avec l'acquisition de 124 claims miniers supplémentaires

Suite au résultat de 32,30 g/t Au sur 7,1 mètres (23,3 pieds) annoncé tout récemment (voir le communiqué du 26 février 2020), il était impératif pour Monarques de sécuriser les claims autour de la propriété.

MONTRÉAL, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu l'acquisition de 91 claims miniers entourant la propriété McKenzie Break (la « Propriété ») auprès d'un groupe de sociétés privées et de prospecteurs (les « Vendeurs »). De plus, la Société a également procédé à l'acquisition de 33 claims miniers supplémentaires par voie de jalonnement. Au total, la propriété McKenzie Break comporte aujourd'hui un total de 134 claims miniers couvrant une superficie totale de 5 106,9 ha (51 km2). Les limites de la nouvelle propriété définies couvrent une superficie d'environ 14 fois la propriété d'origine et englobent la quasi-totalité de l'intrusion favorable qui contient la minéralisation aurifère.

« Il était important pour nous de sécuriser ces claims additionnels autour de McKenzie Break, surtout avec les excellents résultats obtenus depuis son acquisition et particulièrement lors du dernier programme de forage », a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. « D'après les résultats de forage recueillis à ce jour, la propriété McKenzie Break possède un excellent potentiel d'exploration dans toutes les directions et en profondeur. »

Voici deux tableaux qui montrent chacun les 10 meilleures intersections des programmes de forage de McKenzie Break depuis l'acquisition de la propriété par Monarques en décembre 2017, ainsi que des programmes de forage avant l'acquisition de la propriété en fonction du facteur métal (teneur multipliée par la longueur), qui montrent l'étendue du potentiel à haute teneur sur cette propriété.

Les 10 meilleurs résultats de forage sur McKenzie Break depuis l'acquisition de la propriété

(g/t Au) MK-18-205Ext 426 356,5 363,6 7,1 32,30 MK-18-196 300 254,8 257,4 2,6 61,20 MK-19-250 426 329,0 340,0 11,0 10,50 MK-19-249 432 379,5 393,2 13,7 5,28 MK-19-241 432 363,0 365,1 2,1 26,78 MK-18-216 177 133,3 143,0 9,7 5,76 MK-19-251 414 334,0 340,0 6,0 7,04 MK-18-231 258 197,0 211,0 14,0 2,38 MK-19-241 432 349,0 352,0 3,0 9,42 MK-19-248 354 240,5 244,0 3,5 7,96



*La largeur montrée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée à 90-100% de la longueur de la carotte.

Les 10 meilleurs résultats de forage historiques sur McKenzie Break avant l'acquisition de la propriété

(g/t Au) MK-10-1511 45,00 27,30 28,15 0,85 254,20 MC-89-222 152,40 62,48 66,14 3,66 30,38 401A-072 290,99 229,39 234,39 5,00 20,23 WD04-1032 306,00 207,40 209,75 2,35 41,12 MK-10-1611 61,00 33,20 48,20 15,00 5,96 MC-88-042 181,66 75,29 76,60 1,30 49,37 MK-10-1711 63,00 48,00 50,90 2,90 18,13 MC-88-192 167,64 65,44 80,71 15,27 3,25 WD04-0792 171,00 159,15 160,50 1,34 23,67 MK-08-1323 375,00 352,50 355,50 3,00 10,08



*La largeur montrée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée à 90-100% de la longueur de la carotte. 1 Source: GM 65236 RAPPORT DE LA CAMPAGNE DE FORAGE 2009-2010, PROJET MCKENZIE BREAK, 2010, GAUTHIER, E. 239 pages. 2 Source: Larouche, Claude P., March 11, 2007, amended May 18, 2007; July 15, 2007, For Britannica Resource Corp. "Technical Report on the McKenzie Break Property, Fiedmont and Courville Townships, Val-d'Or Mining District, Province of Quebec. 3 GM 64138 FORAGES 2007-2008, PROPRIÉTÉ MCKENZIE BREAK, 2009, LAROUCHE, C, GAUTHIER, E. 299 pages. 1 carte.

En contrepartie de cette acquisition, Monarques a émis aux Vendeurs un total de 3,3 millions d'actions ordinaires de la Société, dont 1,3 million d'actions ordinaires sont livrées immédiatement, 1,0 million d'actions ordinaires seront livrées dans dix-huit (18) mois et 1,0 million d'actions ordinaires seront livrées dans trente-six (36) mois. Monarques s'engage également à payer une redevance du produit net d'affinage de 2 % aux Vendeurs advenant la mise en production commerciale de l'un ou de l'ensemble des claims miniers composant la Propriété. À tout moment et sans aucun préavis, un pour cent (1%) de la redevance pourra être rachetée par Monarques, en contrepartie d'un paiement par Monarques d'une somme forfaitaire de 1 million de dollars.

Cette transaction est sujette à l'approbation des autorités réglementaires. Toutes les actions ordinaires émises aux vendeurs sont assujetties à une période de restriction de quatre mois et un jour.

La procédure d'échantillonnage de Monarques consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l'axe principal et l'expédier pour analyse au laboratoire de ALS Minerals situé à Val-d'Or. L'échantillon est concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 3,0 g/t sont repris en gravimétrie et les échantillons contenant des grains d'or sont analysés par la méthode « metallic sieve ». Monarques a établi un protocole complet AQ/CQ incluant l'insertion de standards, de blancs analytiques et de duplicata.

L'échantillonnage historique consistait à diviser et/ou scier la carotte en deux moitiés égales le long de son axe principal et à expédier l'une des moitiés de la carotte au Laboratoire ALS Chemex ou Techni-Lab à Val-d'Or, au Québec. Les échantillons sont broyés, pulvérisés et analysés par pyroanalyse, avec un fini d'absorption atomique. Les valeurs d'or de haute teneur ont été réanalysées par la méthode de l'écran métallique et finies par absorption atomique. Des étalons, des blancs et des duplicatas ont été insérés sous réserve du protocole historique de chaque société.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Ronald G. Leber, P. Geo., chef géologue exploration chez Monarques et la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de devenir un producteur aurifère de 100 000 à 200 000 onces d'or par année par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), les projets avancés Beaufor, Croinor Gold (voir vidéo), Fayolle, McKenzie Break et Swanson, ainsi que les usines Camflo et Beacon. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

