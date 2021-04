La Société recoupe de multiples intersections à haute teneur en or à partir de forages d'exploration souterrains et de surface.

Les meilleurs résultats à haute teneur comprennent 187,0 g/t Au sur 0,5 m, 151,5 g/t Au sur 0,5 m et 147,5 g/t Au sur 0,3 m.

Monarch a amorcé la phase 2 du programme de forage de surface afin de faire le suivi sur les récents résultats obtenus près de la surface.

Le programme de forage de 42 500 mètres est en cours, avec quatre foreuses souterraines et une en surface.

MONTRÉAL, le 29 avril 2021 /CNW/ - CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCMKTS: GBARF) est heureuse d'annoncer des résultats additionnels de son programme d'exploration 2020-2021 de 42 500 mètres par forage au diamant sur son projet aurifère de la mine Beaufor, détenu en propriété exclusive et situé à 20 kilomètres à l'est de Val-d'Or, au Québec. Les résultats comprennent plusieurs analyses à haute teneur, dont 187,0 g/t Au sur 0,5 m, 151,5 g/t Au sur 0,5 m et 147,5 g/t Au sur 0,3 m, alors que Monarch continue de tester les ressources potentielles à proximité de la mine historique.

La mine Beaufor est entrée en production commerciale au début des années 1930 et a produit au fil des ans plus de 1,1 million d'onces d'or. La mine est actuellement en mode d'entretien et de maintenance, ce qui a permis à Monarch de tester par forage des cibles d'exploration dans l'ensemble de la mine. En juin 2020, la Société a amorcé un programme de forage au diamant de 42 500 mètres pour tester deux types de cibles : les zones autour des intersections historiques à haute teneur près des infrastructures souterraines existantes, et les blocs de ressources isolés, qui sont généralement définis par une seule intersection de forage. Ces cibles d'exploration à proximité de la mine peuvent être testées à partir des chantiers souterrains existants, généralement par des trous de moins de 200 mètres de long. Actuellement, 275 trous d'exploration à 25 mètres d'intervalle sont en cours ou sont prévus, et si les résultats sont positifs, des trous supplémentaires seront forés pour permettre de convertir les zones en question en réserves, et de les inclure dans un futur plan de mine.

Les résultats d'analyse ont été reçus pour les 121 premiers sondages (14 465 m), ce qui représente environ 34 % des mètres de forage prévus. Les résultats à haute teneur précédemment publiés dans le cadre du programme comprenaient 783 g/t Au sur 0,2 m et 293 g/t Au sur 0,5 m (voir le communiqué de presse du 1er octobre 2020) et 35,87 g/t Au sur 9,8 m (voir le communiqué de presse du 19 janvier 2021). Depuis les derniers résultats publiés, la Société a foré 83 trous supplémentaires (9 092 m), soit 79 trous d'exploration souterrains et 4 trous forés depuis la surface. Les meilleurs résultats sont présentés dans le tableau 2 ci-dessous et illustrés dans les figures ci-jointes. Plusieurs des trous ont des intersections multiples en raison de la nature empilée de la minéralisation. Les largeurs d'intersection indiquées sont des longueurs de carotte et les intersections à haute teneur n'ont pas été plafonnées, car l'interprétation des veines et les statistiques n'ont pas été finalisées pour les zones.

Figure 1 : Résultats d'analyse récents de la propriété Beaufor (vue longitudinale en regardant vers le N)

Figure 2 : Résultats d'analyse récents de la propriété de Beaufor (vue en coupe en regardant vers le NO)

« Nous sommes très heureux des résultats obtenus à ce jour. Notre programme de forage d'exploration à proximité de la mine continue de produire des résultats à haute teneur alors que nous recoupons de nouvelles zones minéralisées et des extensions de zones connues à l'extérieur de l'enveloppe de ressources précédemment définie. L'objectif de Monarch est de faire croître de façon significative les ressources près de la mine afin qu'un minimum de nouveaux développements et de capitaux soient nécessaires pour remettre la mine en production à court terme, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch.

Le forage d'exploration à proximité de la mine est en cours, avec quatre foreuses souterraines et une en surface. La priorité continue d'être accordée aux composites à haute teneur qui sont ouverts latéralement et aux blocs de ressources existants qui offrent une marge d'expansion suffisante.

En avril, Monarch a initié la phase 2 de son programme de forage de surface afin de faire le suivi sur les récents résultats positifs près de la surface, dont 35,87 g/t Au sur 9,8 m (voir le communiqué de presse du 19 janvier 2021). Ce programme de phase 2 comporte environ 40 sondages courts totalisant 4 000 m dans le but de définir des ressources supplémentaires et des réserves ultérieures.

La procédure d'échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l'axe principal et l'expédier pour analyse aux laboratoires d'ALS Canada à Val-d'Or, au Québec, et d'AGAT à Mississauga, en Ontario. L'échantillon est concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 10,0 g/t sont repris en gravimétrie et les échantillons contenant des grains d'or sont analysés par la méthode du tamisage métallique. Monarch a établi un protocole complet AQ/CQ incluant l'insertion de standards, de blancs et de duplicata.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Christian Tessier, géo., la personne qualifiée de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Beaufor

La mine Beaufor est située dans le pluton de Bourlamaque, au contact est de la formation de Dubuisson. Le batholite de Bourlamaque, une intrusion synvolcanique, est une caractéristique géologique majeure du camp minier de Val-d'Or. Il s'agit d'une granodiorite quartzifère coupée par des dykes dioritiques à grain fin. La minéralisation aurifère se trouve dans des veines associées à des zones de cisaillement à pendage modérément vers le sud. La minéralisation est associée à des veines de quartz-tourmaline-pyrite résultant du remplissage de fractures de cisaillement et d'extension. Les veines aurifères sont étroitement associées à des dykes mafiques intrusifs dans la granodiorite. Une estimation des ressources selon le Règlement 43-101 pour la propriété de la mine Beaufor a été préparée pour Minière Monarch en décembre 2020 par Carl Pelletier, P. Geo, InnovExplo Inc. et John Langton, P. Geo, JPL GeoServices Inc. L'estimation des ressources minérales est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Estimation des ressources minérales 2020 de la mine Beaufor

Catégorie Tonnes Teneur (g/t Au) Or (onces) Mesurée 121 000 5,62 21 900 Indiquée 310 100 7,10 70 800 Total M+I 431 100 6,68 92 700 Présumée 134 600 6,96 30 100

Notes sur l'estimation des ressources minérales :

La personne indépendante et qualifiée pour l'ERM 2020, telle que définie par le Règlement 43- 101, est Carl Pelletier , P.Geo. (InnovExplo Inc.), et la date effective est le 18 décembre 2020. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales, car elles n'ont pas démontré leur viabilité économique. Les estimations des ressources minérales suivent les directives et les normes de définition de l'ICM. Un écrêtage de 68,5 g/t Au sur les analyses a été appliqué pour les zones 8, B, M, M1 et Q, et 34,25 g/t pour toutes les autres zones. Les intersections de trous de forage au diamant (min. 2,4 m ) ont été écrêtées à 16,5 g/t. La méthode d'estimation a été polygonale sur des sections transversales d'une largeur minimale de 2,4 m en utilisant une densité de 2,75 t/m3 pour les 63 zones minéralisées. Les polygones de ressources mesurées s'étendent sur 8 m au-dessus et en dessous du développement et jusqu'à 10 m latéralement. Les polygones de ressources indiquées s'étendent jusqu'à 20 m à partir des intersections du trou de forage au diamant, le long du pendage et le long de l'axe, et un minimum de deux polygones doit être en contact. Les polygones de ressources présumées s'étendent jusqu'à 40 m des intersections du trou de forage au diamant, le long du pendage et le long de l'axe, où l'espacement des forages varie de 20 à 40 m et/ou dans les zones de trous de forage isolés où la minéralisation est connue. La perspective raisonnable d'une éventuelle extraction économique est satisfaite par une largeur minimale raisonnable des polygones, une teneur de coupure de 3,20 g/t Au, l'application de volumes contraignants sur les blocs (scénario souterrain potentiel) sous un pilier de couronne de 30 m . Les paramètres utilisés pour établir les teneurs de coupure utilisées sont les suivantes : un prix de l'or de 1 612 USD /oz; un taux de change CAD:USD de 1,34; un coût d'extraction de 100 $/t pour la méthode du trou long et de 145 $/t pour la méthode de la chambre et du pilier; un coût de traitement de 50 $/t; et des frais généraux, administratifs et environnementaux de 13 $/t et incluant la redevance de 1,0 % et des frais de raffinage de 5 $/t. Les teneurs de coupure devraient être réévaluées à la lumière des conditions futures du marché (prix des métaux, taux de change, coût d'extraction, etc.). Les résultats sont présentés in situ. Once (troy) = tonnes métriques x teneur / 31,10348. Le nombre de tonnes et d'onces a été arrondi à la centaine la plus proche. Tout écart dans les totaux est dû à des effets d'arrondissement; l'arrondissement a été effectué conformément aux recommandations du Règlement 43-101. InnovExplo Inc. n'a connaissance d'aucun problème connu en matière d'environnement, de permis, de droit, de titres, de fiscalité, de questions sociopolitiques, de marketing ou d'autres questions pertinentes qui pourraient affecter de manière significative l'estimation des ressources minérales.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets avancés, dont l'ancienne mine Beaufor, entièrement autorisée, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs avancés comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon de 750 tpj, entièrement autorisée et détenue par Monarch. Monarch possède 28 725 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 588 482 onces et des ressources présumées combinées de 329 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Tableau 2 : Meilleurs résultats d'analyse de la mine Beaufor

Sondage De (m) À (m) Largeur (m)* Au (g/t) 20-106-158 0,00 1,30 1,30 7,94 20-106-158 14,05 15,05 1,00 8,89 20-115-105 6,50 7,70 1,20 8,79 20-116-123 98,50 99,05 0,55 14,00 20-123-92 57,30 57,80 0,50 67,20 20-126-80 18,20 18,90 0,70 7,55 20-132-56 73,35 75,50 2,15 3,88 20-132-57 49,05 51,50 2,45 2,10 20-132-57 60,00 63,20 3,20 1,80 20-132-58 46,15 48,50 2,35 20,21 Incl. 46,15 46,45 0,30 147,50 20-133-61 45,00 45,50 0,50 22,80 20-133-63 41,80 42,30 0,50 11,60 20-133-63 93,50 97,50 4,00 7,04 Incl. 94,30 95,00 0,70 26,10 20-133-63 116,60 120,10 3,50 7,90 Incl. 116,60 117,20 0,60 29,00 20-133-64 107,00 108,40 1,40 5,69 20-133-66 68,80 71,25 2,45 3,98 Incl. 68,80 69,30 0,50 17,90 20-133-66 100,80 104,55 3,75 4,08 Incl. 100,80 101,65 0,85 16,00 20-133-67 63,50 66,05 2,55 2,61 20-133-67 79,50 85,50 6,00 2,66 20-133-68 84,30 87,25 2,95 3,48 20-133-68 94,30 97,40 3,10 3,20 Incl. 94,30 94,80 0,50 17,00 20-133-73 82,25 87,50 5,25 1,41 20-133-73 90,00 92,00 2,00 2,98 20-133-73 117,75 120,00 2,25 3,58 20-146-42 23,60 24,10 0,50 65,30 20-152-19 8,58 9,58 1,00 94,42 Incl. 9,08 9,58 0,50 187,00 20-152-19 36,80 37,80 1,00 32,92 Incl. 37,30 37,80 0,50 65,10 20-152-19 89,05 90,70 1,65 8,91 Incl. 89,05 89,55 0,50 26,50 20-97-68 3,85 5,20 1,35 57,40 Incl. 3,85 4,35 0,50 151,50 20-97-69 4,05 5,70 1,65 10,07 Incl. 4,05 4,55 0,50 26,70 20-97-70 7,70 8,20 0,50 97,90 BES-20-010 24,80 25,30 0,50 40,90 BES-20-010 59,40 60,80 1,40 5,81 BES-20-010 76,30 80,00 3,70 3,64 BEU-20-10-001 80,50 83,20 2,70 10,81 Incl. 82,50 83,20 0,70 23,90 BEU-20-15-001A 143,65 144,65 1,00 7,17 BEU-20-15-006 46,10 48,40 2,30 6,59 BEU-20-15-008 48,60 51,00 2,40 5,29 BEU-20-15-008 89,40 93,30 3,90 2,35 BEU-20-17-001B 100,90 101,90 1,00 58,14 Incl. 100,90 101,40 0,50 116,00 BEU-20-17-001B 136,30 141,05 4,75 7,11 Incl. 137,75 138,50 0,75 37,80 BEU-20-17-001B 148,35 152,15 3,80 2,67 BEU-20-17-002 12,55 13,15 0,60 66,90 BEU-20-17-002 94,25 96,05 1,80 21,89 Incl. 94,25 94,95 0,70 55,70 BEU-20-17-005 13,00 16,50 3,50 1,69 BEU-20-20-006 41,30 41,80 0,50 11,50 BEU-20-20-007 19,75 23,15 3,40 1,53 BEU-20-20-008 22,80 23,30 0,50 10,65 BEU-21-10-005 100,95 103,80 2,85 5,57 BEU-21-30-004 75,80 77,70 1,90 12,47 Incl. 75,80 76,30 0,50 47,20

*La largeur indiquée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est inconnue pour le moment.

Tableau 3 : Localisation des sondages de la mine Beaufor

Sondage Mine E Mine N Élévation

de la mine Azimut

(°) Pendage

(°) Longueur

(m) 20-103-62 1849,08 3158,36 2358,75 183,0 -5,0 41,1 20-103-63 1849,05 3158,25 2360,66 179,0 47,0 31,0 20-106-158 1956,82 3306,93 2517,98 309,0 -41,0 85,2 20-106-159 1958,23 3306,36 2518,03 19,0 -76,0 51,3 20-114-167 2023,42 3258,38 2331,61 39,0 -5,0 192,9 20-114-168 2023,48 3258,08 2331,70 45,0 -2,0 162,0 20-114-168A 2023,48 3258,13 2331,77 44,0 0,0 224,2 20-115-105 2029,77 3245,89 2331,88 188,0 4,0 93,7 20-116-122 2047,59 3260,40 2327,98 22,0 -29,0 145,7 20-116-123 2047,23 3260,22 2327,74 15,0 -39,0 131,3 20-116-124 2048,04 3260,35 2327,57 31,0 -35,0 102,8 20-116-125 2047,41 3253,41 2256,06 29,0 -16,0 28,0 20-120-190 2081,72 3237,95 2260,30 24,0 -31,0 70,8 20-123-92 2144,41 3305,41 2319,39 97,0 69,0 63,0 20-126-79 2152,55 3247,65 2275,90 71,0 -18,0 184,0 20-126-80 2152,78 3247,44 2275,70 76,0 -22,0 178,6 20-132-56 2142,51 3083,75 2739,84 331,0 -85,0 82,2 20-132-57 2142,78 3085,13 2739,78 12,0 -44,0 65,5 20-132-58 2143,42 3085,69 2740,47 27,0 -14,0 77,0 20-133-61 2189,00 3164,00 2741,00 77,0 -4,0 90,2 20-133-62 2189,87 3163,79 2742,02 94,0 56,0 113,4 20-133-63 2190,06 3163,64 2741,64 100,0 42,0 124,0 20-133-64 2189,80 3163,57 2742,14 107,0 58,0 127,7 20-133-65 2190,13 3163,19 2741,44 117,0 37,0 108,0 20-133-66 2189,69 3162,93 2741,82 138,0 51,0 192,3 20-133-67 2188,69 3163,21 2742,25 171,0 60,0 157,7 20-133-68 2190,03 3163,49 2741,76 108,0 47,0 144,7 20-133-71 2184,47 3166,66 2739,16 70,0 -72,0 148,0 20-133-73 2185,91 3166,42 2739,26 78,0 -21,0 150,6 20-133-74 2185,23 3166,58 2739,20 90,0 -50,0 131,7 20-133-75 2185,00 3168,00 2742,00 94,0 -25,0 155,8 20-133-76 2185,00 3168,00 2742,00 96,0 -35,0 152,4 20-146-42 2330,57 3172,41 2598,69 314,0 60,0 75,0 20-152-19 2384,25 3135,53 2598,82 160,0 28,0 126,8 20-152-20 2384,96 3136,25 2566,02 135,0 38,0 9,9 20-152-20A 2384,90 3136,15 2599,04 135,0 38,0 159,1 20-97-68 1786,33 3158,47 2365,93 316,0 -62,0 167,1 20-97-69 1785,84 3158,66 2365,85 322,0 -49,0 175,5 20-97-70 1785,44 3159,39 2366,57 324,0 -14,0 30,9 20-97-71 1786,17 3158,82 2365,96 338,0 -48,0 149,4 20-97-72 1786,46 3158,63 2365,82 344,0 -62,0 145,8 20-97-73 1787,42 3159,10 2366,54 31,0 -20,0 25,8 BES-20-007 1849,74 3782,25 3047,78 45,0 -75,0 95,0 BES-20-010 2480,84 3420,56 3065,03 302,0 -60,0 108,0 BES-20-011 2480,84 3420,56 3065,03 44,0 -78,0 105,0 BES-20-022 1545,00 3105,00 3049,00 51,0 -75,0 432,0 BEU-20-10-001 2117,65 3201,87 2739,63 198,0 -9,0 168,5 BEU-20-15-001 2472,06 2993,14 2598,41 193,0 7,0 106,1 BEU-20-15-002 2472,55 2996,74 2598,85 10,0 19,0 94,6 BEU-20-15-003 2472,71 2996,86 2597,60 13,0 -17,0 58,5 BEU-20-15-004 2471,58 2996,80 2598,28 22,0 12,0 65,6 BEU-20-15-005 2422,89 3021,29 2596,57 3,0 -64,0 116,6 BEU-20-15-006 2362,64 3051,81 2596,23 160,0 -80,0 171,0 BEU-20-15-008 2361,00 3052,00 2599,00 256,0 -74,0 191,8 BEU-20-17-001A 1673,77 3402,22 2518,96 267,0 -36,0 152,7 BEU-20-17-001B 1669,54 3401,86 2518,93 267,0 -36,0 162,2 BEU-20-17-002 1673,17 3402,63 2518,85 278,0 -31,0 142,7 BEU-20-17-003 1679,97 3407,77 2519,59 36,0 -21,0 64,6 BEU-20-17-004 1748,28 3352,39 2518,50 229,0 -85,0 35,5 BEU-20-17-005 1741,83 3357,73 2518,58 307,0 -33,0 39,7 BEU-20-17-006 1750,22 3352,74 2518,57 90,0 -36,0 39,5 BEU-20-17-008 1811,97 3474,32 2519,25 268,0 14,0 196,5 BEU-20-20-001 1872,19 3318,87 2441,98 324,0 -30,0 26,0 BEU-20-20-002 1842,53 3362,22 2443,95 218,0 16,0 22,0 BEU-20-20-003 1866,10 3378,74 2444,45 266,0 79,0 22,5 BEU-20-20-004 1841,93 3362,02 2442,81 200,0 -6,0 26,0 BEU-20-20-005 1805,64 3383,19 2445,12 162,0 42,0 30,0 BEU-20-20-006 1804,63 3385,41 2444,74 29,0 -44,0 55,0 BEU-20-20-007 1804,70 3384,16 2444,85 201,0 60,0 35,0 BEU-20-20-008 1804,26 3383,11 2444,62 201,0 35,0 35,0 BEU-20-20-009 1777,96 3385,63 2442,92 213,0 -13,0 50,0 BEU-20-20-013 1918,16 3234,47 2443,58 30,0 -6,0 126,0 BEU-20-30-001 2031,49 3230,02 2251,52 305,0 -36,0 233,3 BEU-21-10-003 2117,14 3202,46 2739,74 212,0 -10,0 196,5 BEU-21-10-005 2116,98 3202,79 2739,54 223,0 -17,0 144,6 BEU-21-15-010 2027,92 3255,32 2595,31 4,0 -24,0 139,8 BEU-21-17-007 1812,85 3473,84 2520,05 230,0 31,0 130,8 BEU-21-20-010 1957,53 3311,32 2442,66 200,0 -22,0 38,0 BEU-21-20-012 2004,42 3310,28 2444,76 314,0 77,0 35,0 BEU-21-30-004 2051,01 3223,47 2248,44 25,0 -24,0 78,1 BEU-21-30-007 2118,32 3234,05 2240,10 66,0 -53,0 174,0 BEU-21-30-008 2120,06 3266,04 2235,36 40,0 -53,0 30,5 BEU-21-30-011 2156,50 3382,65 2221,59 156,0 42,0 46,6

Tableau 4 : Ressources aurifères combinées de Monarch



Tonnes (métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Croinor Gold1





Ressources mesurées 80 100 8,44 21 700 Ressources indiquées 724 500 9,20 214 300 Total mesurées et indiquées 804 600 9,12 236 000 Total présumées 160 800 7,42 38 400 Mine Beaufor2





Ressources mesurées 121 000 5,62 21 900 Ressources indiquées 310 100 7,10 70 800 Total mesurées et indiquées 431 100 6,68 92 700 Total présumées 134 600 6,96 30 100 McKenzie Break3





En fosse





Total indiquées 1 441 377 1,80 83 305 Total présumées 2 243 562 1,44 104 038 Souterraines





Total indiquées 387 720 5,03 62 677 Total présumées 1 083 503 4,21 146 555 Swanson4





En fosse





Total indiquées 1 864 000 1,76 105 400 Total présumées 29 000 2,46 2 300 Souterraines





Total indiquées 91 000 2,86 8 400 Total présumées 87 000 2,87 8 000 TOTAL COMBINÉ5 Ressources mesurées et indiquées Ressources présumées



588 482 329 393

1 Source: Monarch Gold prefeasibility study (January 19, 2018) and resource estimate (January 8, 2016). Cette ressource a été réalisée pour Monarch Gold et n'a pas été examinée par une personne qualifiée pour Monarch Mining comme l'exige le Règlement 43-101 et est donc considérée comme une estimation historique. 2 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Beaufor Mine, December 18, 2020, Val-d'Or, Québec, Canada, Carl Pelletier, P. Geo., InnovExplo Inc. and John Langton, P. Geo., JPL GeoServices Inc. 3 Source: NI 43-101 Technical Evaluation Report on the McKenzie Break Property, February 1, 2021, Val-d'Or, Québec, Canada, Alain-Jean Beauregard, P.Geo., Daniel Gaudreault, P.Eng., Geologica Groupe-Conseil Inc., et Merouane Rachidi, P.Geo., Claude Duplessis, P.Eng., GoldMinds GeoServices Inc. 4 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Swanson Project, January 22, 2021, Val-d'Or, Québec, Canada, Christine Beausoleil, P. Geo. and Alain Carrier, P. Geo., InnovExplo Inc. 5 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

