La mine Beaufor est entrée en production commerciale au début des années 1930 et a produit au fil des ans plus de 1,1 million d'onces d'or. La mine est actuellement en mode d'entretien et de maintenance, ce qui a permis à Monarch de tester par forage des cibles d'exploration dans l'ensemble de la mine. En juin 2020, la Société a amorcé un programme de forage au diamant de 42 500 mètres pour tester des cibles à proximité de la mine.

Monarch a retenu les services du groupe de consultants en ingénierie BBA Inc. pour mettre à jour l'estimation des ressources de la propriété de la mine Beaufor. Jusqu'en décembre 2020, les ERM pour la mine Beaufor utilisaient une méthode polygonale sur les sections transversales. L'ERM qui sera produite par BBA Inc. représentera la première estimation des ressources de type modèle de bloc pour la propriété. Elle inclura une grande partie des informations historiques ainsi que les résultats du programme de forage en cours pour 2020-2021. Ce travail est conforme à la vision et à l'approche de Monarch, qui consiste à utiliser des technologies nouvelles et plus avancées pour traiter de vastes quantités de données historiques qui avaient auparavant été travaillées et visualisées essentiellement dans un format 2D. L'ERM devrait être complétée au début du troisième trimestre de 2021.

Les résultats du programme de forage en cours de 2020-2021 qui seront inclus dans la mise à jour de l'ERM représentent 171 trous récemment complétés (environ 17 000 mètres de forage). Les résultats les plus importants comprennent 783 g/t Au sur 0,2 m et 293 g/t Au sur 0,5 m (voir le communiqué de presse du 1 octobre 2020), 35,87 g/t Au sur 9,8 m (voir le communiqué de presse du 19 janvier 2021) et 187,0 g/t Au sur 0,5 m, 151,5 g/t Au sur 0,5 m et 147,5 g/t Au sur 0,3 m (voir le communiqué de presse du 29 avril 2021).

Monarch a commencé à creuser une galerie d'exploration avec des baies de forage au niveau le plus bas de la mine, soit à environ 900 mètres sous la surface. Ces baies de forage permettront à la Société de tester correctement la continuité des zones minéralisées en profondeur (voir les figures 1 et 2). Les intersections historiques, qui ont été recoupées jusqu'à 150 mètres sous les chantiers de la mine, comprennent 16,45 g/t Au sur 6,75 m (sondage 120-126), 17,06 g/t Au sur 4,25 m (sondage 18-150-69) et 26,11 g/t Au sur 5,6 m (sondage 128-35) (les longueurs des carottes ne représentent pas l'épaisseur réelle). La première phase de la galerie d'exploration, actuellement en cours, consiste en 75 mètres de développement latéral ainsi que des baies de forage, ce qui permettra de réaliser 4 400 mètres de forages d'exploration. Ces forages sont considérés comme une partie intégrante du programme en cours de 42 500 mètres.

« Nous avons très hâte de voir les résultats de l'estimation des ressources minérales de BBA Inc., qui non seulement reflétera les résultats de nos plus récents forages d'exploration, mais réinterprétera également la géologie et la minéralisation à l'aide de la modélisation 3D. Ce travail nous permettra de réviser et de réexaminer des parties de la mine qui n'ont peut-être pas été incluses dans la précédente estimation des ressources polygonales. Nous sommes également ravis d'effectuer des forages d'exploration sous les chantiers actuels de la mine, qui jusqu'à présent ont été limités par l'absence d'une galerie de forage d'exploration appropriée et de stations de forage. Compte tenu des résultats obtenus jusqu'à présent et des découvertes faites dans les mines voisines à des profondeurs plus importantes, nous sommes convaincus que la minéralisation de Beaufor se poursuit en profondeur, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Christian Tessier, géo., la personne qualifiée de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Beaufor

La mine Beaufor est située dans le batholithe de Bourlamaque, au contact est de la formation de Dubuisson. Le batholite de Bourlamaque, une intrusion synvolcanique, est une caractéristique géologique majeure du camp minier de Val-d'Or. Il s'agit d'une granodiorite quartzifère coupée par des dykes dioritiques à grain fin. La minéralisation aurifère se trouve dans des veines associées à des zones de cisaillement à pendage modérément vers le sud. La minéralisation est associée à des veines de quartz-tourmaline-pyrite résultant du remplissage de fractures de cisaillement et d'extension. Les veines aurifères sont étroitement associées à des dykes mafiques intrusifs dans la granodiorite. Une estimation des ressources selon le Règlement 43-101 pour la propriété de la mine Beaufor a été préparée pour Minière Monarch en décembre 2020 par Carl Pelletier, P. Geo, InnovExplo Inc. et John Langton, P. Geo, JPL GeoServices Inc. L'estimation des ressources minérales est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Estimation des ressources minérales 2020 de la mine Beaufor

Catégorie Tonnes Teneur (g/t Au) Or (onces) Mesurée 121 000 5,62 21 900 Indiquée 310 100 7,10 70 800 Total M+I 431 100 6,68 92 700 Présumée 134 600 6,96 30 100

Notes sur l'estimation des ressources minérales de 2020:

1. La personne indépendante et qualifiée pour l'ERM 2020, telle que définie par le Règlement 43-101, est Carl Pelletier, P.Geo. (InnovExplo Inc.), et la date effective est le 18 décembre 2020. 2. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales, car elles n'ont pas démontré leur viabilité économique. Les estimations des ressources minérales suivent les directives et les normes de définition de l'ICM. 3. Un écrêtage de 68,5 g/t Au sur les analyses a été appliqué pour les zones 8, B, M, M1 et Q, et 34,25 g/t pour toutes les autres zones. Les intersections de trous de forage au diamant (min. 2,4 m) ont été écrêtées à 16,5 g/t. 4. La méthode d'estimation a été polygonale sur des sections transversales d'une largeur minimale de 2,4 m en utilisant une densité de 2,75 t/m3 pour les 63 zones minéralisées. 5. Les polygones de ressources mesurées s'étendent sur 8 m au-dessus et en dessous du développement et jusqu'à 10 m latéralement. Les polygones de ressources indiquées s'étendent jusqu'à 20 m à partir des intersections du trou de forage au diamant, le long du pendage et le long de l'axe, et un minimum de deux polygones doit être en contact. Les polygones de ressources présumées s'étendent jusqu'à 40 m des intersections du trou de forage au diamant, le long du pendage et le long de l'axe, où l'espacement des forages varie de 20 à 40 m et/ou dans les zones de trous de forage isolés où la minéralisation est connue. 6. La perspective raisonnable d'une éventuelle extraction économique est satisfaite par une largeur minimale raisonnable des polygones, une teneur de coupure de 3,20 g/t Au, l'application de volumes contraignants sur les blocs (scénario souterrain potentiel) sous un pilier de couronne de 30 m. Les paramètres utilisés pour établir les teneurs de coupure utilisées sont les suivantes : un prix de l'or de 1 612 USD/oz; un taux de change CAD:USD de 1,34; un coût d'extraction de 100 $/t pour la méthode du trou long et de 145 $/t pour la méthode de la chambre et du pilier; un coût de traitement de 50 $/t; et des frais généraux, administratifs et environnementaux de 13 $/t et incluant la redevance de 1,0 % et des frais de raffinage de 5 $/t. Les teneurs de coupure devraient être réévaluées à la lumière des conditions futures du marché (prix des métaux, taux de change, coût d'extraction, etc.). 7. Les résultats sont présentés in situ. Once (troy) = tonnes métriques x teneur / 31,10348. Le nombre de tonnes et d'onces a été arrondi à la centaine la plus proche. Tout écart dans les totaux est dû à des effets d'arrondissement; l'arrondissement a été effectué conformément aux recommandations du Règlement 43-101. 8. InnovExplo Inc. n'a connaissance d'aucun problème connu en matière d'environnement, de permis, de droit, de titres, de fiscalité, de questions sociopolitiques, de marketing ou d'autres questions pertinentes qui pourraient affecter de manière significative l'estimation des ressources minérales.

À propos de BBA Inc.

BBA Inc. offre depuis plus de 40 ans une vaste gamme de services de génie-conseil. Experts en ingénierie, en environnement et en mise en service font équipe pour cibler rapidement et avec précision les besoins des clients industriels et institutionnels. Reconnue pour ses solutions novatrices, durables et fiables, la firme se distingue par son savoir-faire dans les secteurs de l'énergie, des mines et métaux ainsi que des biocarburants, pétrole et gaz. BBA Inc. compte 14 bureaux répartis d'un bout à l'autre du Canada afin d'offrir à ses clients un soutien local et une présence accrue sur le terrain. www.bba.ca

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets avancés, dont l'ancienne mine Beaufor, entièrement autorisée, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs avancés comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon de 750 tpj, entièrement autorisée et détenue par Monarch. Monarch possède 28 725 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 588 482 onces et des ressources présumées combinées de 329 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarch par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Tableau 2 : Ressources aurifères combinées de Monarch



Tonnes (métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Croinor Gold1





Ressources mesurées 80 100 8,44 21 700 Ressources indiquées 724 500 9,20 214 300 Total mesurées et indiquées 804 600 9,12 236 000 Total présumées 160 800 7,42 38 400 Mine Beaufor2





Ressources mesurées 121 000 5,62 21 900 Ressources indiquées 310 100 7,10 70 800 Total mesurées et indiquées 431 100 6,68 92 700 Total présumées 134 600 6,96 30 100 McKenzie Break3





En fosse





Total indiquées 1 441 377 1,80 83 305 Total présumées 2 243 562 1,44 104 038 Souterraines





Total indiquées 387 720 5,03 62 677 Total présumées 1 083 503 4,21 146 555 Swanson4





En fosse





Total indiquées 1 864 000 1,76 105 400 Total présumées 29 000 2,46 2 300 Souterraines





Total indiquées 91 000 2,86 8 400 Total présumées 87 000 2,87 8 000 TOTAL COMBINÉ5





Ressources mesurées et indiquées



588 482 Ressources présumées



329 393





1 Source: Monarch Gold prefeasibility study (January 19, 2018) and resource estimate (January 8, 2016). Cette ressource a été réalisée pour Monarch Gold et n'a pas été examinée par une personne qualifiée pour Monarch Mining comme l'exige le Règlement 43-101 et est donc considérée comme une estimation historique. 2 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Beaufor Mine, December 18, 2020, Val-d'Or, Québec, Canada, Carl Pelletier, P. Geo., InnovExplo Inc. and John Langton, P. Geo., JPL GeoServices Inc. 3 Source: NI 43-101 Technical Evaluation Report on the McKenzie Break Property, February 1, 2021, Val-d'Or, Québec, Canada, Alain-Jean Beauregard, P.Geo., Daniel Gaudreault, P.Eng., Geologica Groupe-Conseil Inc., et Merouane Rachidi, P.Geo., Claude Duplessis, P.Eng., GoldMinds GeoServices Inc. 4 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Swanson Project, January 22, 2021, Val-d'Or, Québec, Canada, Christine Beausoleil, P. Geo. and Alain Carrier, P. Geo., InnovExplo Inc. 5 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

