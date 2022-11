Mon Technicien élue employeur de l'année à Laval

LAVAL, QC, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Mon Technicien, une entreprise lavalloise spécialisée dans les services informatiques aux PME, est fière d'avoir remporté le titre d'Employeur de l'année - Prix Laurian-Barré dans le cadre du concours Dunamis 2022. Ce prestigieux trophée lui a été décerné par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval lors du Gala Dunamis tenu le 24 novembre 2022.

« Il s'agit sans doute de l'une des plus belles reconnaissances à vie qu'un entrepreneur peut recevoir. De savoir que nous faisons bien les choses, que les employés sont heureux, qu'ils s'épanouissent dans l'équipe, c'est tout simplement magique. Cette reconnaissance vient appuyer les efforts que nous déployons sans relâche en ce sens. Je suis extrêmement fier de toute l'équipe », souligne le président-directeur général de Mon Technicien, Sylvain Dion.

Le prix Laurian-Barré vise à reconnaître les employeurs qui présentent des pratiques exemplaires en matière de gestion des ressources humaines. À titre de lauréate, mon Technicien se réjouit d'offrir un milieu de travail sain, sécuritaire et stimulant à chacun des membres de son équipe.

Favoriser le développement professionnel, maintenir un fort taux d'engagement et de satisfaction de la part des employés et miser sur l'inclusion et la diversité grâce à un programme de recrutement des nouveaux talents locaux et internationaux figurent parmi les objectifs poursuivis par l'entreprise. Ces bonnes pratiques contribuent d'ailleurs à faire de Mon Technicien un employeur attractif où l'indice de bonheur au travail demeure élevé année après année.

La reconnaissance du savoir-faire et de la gestion irréprochable de Mon Technicien ne date pas d'hier. En 2019, l'entreprise a remporté le prix Dunamis dans la catégorie Entreprise de services. L'année suivante, elle a été finaliste dans les catégories Entreprise de services et Employeur de l'année.

À propos de Mon Technicien

Mon Technicien est une entreprise offrant différents services informatiques d'infogérance adaptés aux PME de la région métropolitaine et de Laval et ses environs. En activité depuis 21 ans, Mon Technicien a su s'imposer sur le marché afin d'offrir un environnement informatique sécuritaire, fiable et performant à ses clients.

