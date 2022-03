MON MÉTIER, MA PASSION, MON BIODÔME, LA TOUTE NOUVELLE SÉRIE DE BALADOS D'ESPACE POUR LA VIE

MONTRÉAL, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie dévoile aujourd'hui une toute nouvelle série de balados consacrée au quotidien insolite des expert.e.s du Biodôme de Montréal. Reconnu pour ses cinq écosystèmes des Amériques, ses plantes et ses animaux, le Biodôme réussit l'exploit de reproduire assez fidèlement la complexité du milieu naturel et les interactions qui existent entre les espèces animales et végétales dans une fascinante « maison de la vie ». Un défi relevé quotidiennement grâce au savoir-faire d'employé.e.s aussi dévoué.e.s que passionné.e.s dont les métiers sont à la fois inhabituels et variés. Ensemble, ils et elles ont en commun l'amour de la nature et le désir d'en prendre soin. Sans leurs expertises, la vie au Biodôme ne serait tout simplement pas possible.

Mon métier, ma passion, mon Biodôme est une série comportant 5 épisodes d'une quinzaine de minutes à écouter en rafale ou un à la fois :

Trois premiers épisodes en ligne dès le 28 mars !

Entrez en coulisse et suivez le quotidien des artisan.e.s du vivant!

Épisode 1 : Interpréter la nature

À la rencontre de Francis Cecil-Cardinal, éducateur concepteur scientifique au Biodôme de Montréal

Passer de la Forêt tropicale humide à l'Érablière des Laurentides en quelques pas, connaître les particularités des plantes et des animaux qui y habitent, partager sa passion pour la nature avec les petit.e.s et les grand.e.s pour semer avec conviction le désir de protéger la planète, c'est le quotidien de Francis Cecil-Cardinal, éducateur concepteur scientifique au Biodôme de Montréal. Lien vers ce balado

Épisode 2 : Nourrir les animaux

À la rencontre de Krystel Marinier-Sorel, technicienne en soins animaliers à la cuisine du Biodôme de Montréal

Transformer des fruits et légumes en diètes variées et adaptées à chaque animal, connaître par coeur les préférences des petits singes ou des chauves-souris et contribuer à maintenir en bonne santé des animaux vivant dans cinq écosystèmes des Amériques, c'est le travail de Krystel Marnier-Sorel, technicienne en soins animaliers à la cuisine du Biodôme. Lien vers ce balado

Épisode 3 : Plonger dans le Saint-Laurent

À la rencontre de Jonathan Allaire, technicien en soins animaliers - plongeur au Biodôme de Montréal

Enfiler un habit de plongée, assurer l'entretien d'un bassin de 2,5 millions de litres d'eau salée maintenue à une température de 10 degrés Celsius et veiller aux soins des animaux marins, c'est le quotidien insolite de Jonathan Allaire, technicien en soins animaliers et plongeur au Biodôme de Montréal. Lien vers ce balado

Les 2 autres épisodes de la série Mon métier, ma passion, mon Biodôme seront diffusés à compter du 4 avril.

Épisode 4 : Opérer les systèmes de support à la vie

À la rencontre de Jonathan Laurin, opérateur au Biodôme de Montréal

Veiller jour et nuit au bon fonctionnement des machines et des instruments qui soutiennent la vie dans les écosystèmes, savoir inverser les saisons dans l'habitat des manchots, trouver le bon dosage d'ozone pour désinfecter l'eau dans l'habitat du castor ou ajuster la salinité du bassin du Golfe du Saint-Laurent, c'est le quotidien de Jonathan Laurin, opérateur électromécanique au Biodôme de Montréal.

Épisode 5 : Prendre soin des animaux

À la rencontre de Roxan Ouimet, technicienne en soins animaliers au Biodôme de Montréal

Avoir accès chaque jour à une forêt tropicale au coeur de Montréal, savoir interpréter les différentes vocalises des callimicos de Goeldi et connaître les petites habitudes d'un kamichi à collier, développer un précieux lien de confiance avec les animaux dont elle prend soin, c'est le métier insolite de Roxan Ouimet, technicienne en soins animaliers au Biodôme.

Pour retrouver tous nos balados, une seule adresse : espacepourlavie.ca

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

