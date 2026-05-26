Mon emploi en tourisme 2.0 - La référence provinciale pour recruter et découvrir les carrières en tourisme au Québec

LONGUEUIL, QC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) annonce aujourd'hui le lancement officiel de Mon emploi en tourisme 2.0, version renouvelée de sa plateforme numérique provinciale dédiée à l'emploi, aux formations et aux carrières en tourisme. En regroupant en un seul endroit des offres issues de multiples sources, notamment Québec Emploi, la plateforme gratuite du gouvernement du Québec, Mon emploi en tourisme facilite la découverte des opportunités d'emploi et accroît la visibilité des besoins de main-d'œuvre dans l'ensemble de l'industrie touristique.

Pensée pour répondre aux défis persistants de main-d'œuvre pour ce 3e secteur d'emploi au Québec, qui représente plus de 450 000 travailleurs, cette initiative vise à offrir un outil central, structurant et résolument tourné vers l'avenir. Grâce à une refonte complète de l'expérience utilisateur, à l'ajout de nouvelles fonctionnalités et à une présence numérique renforcée, Mon emploi en tourisme devient une véritable porte d'entrée vers les possibilités professionnelles du secteur.

Bien plus qu'un site d'emplois : une porte d'entrée vers des parcours de carrière

Mon emploi en tourisme se distingue par une approche intégrée: la plateforme présente évidemment des offres d'emploi, mais propose également une cartographie des métiers, des formations et des perspectives d'évolution dans l'industrie touristique.

« Pour faire croître de manière durable ce secteur qui génère des retombées socioéconomiques partout au Québec, l'apport de notre précieuse main-d'œuvre est primordial. Le tourisme est un secteur vivant, humain et rempli de possibilités. Cette plateforme permet de le faire découvrir tel qu'il est réellement : dynamique, accessible et porteur d'avenir. Je salue cette initiative du CQRHT, qui aidera concrètement nos entreprises à se faire valoir et aux travailleurs à trouver leur voie dans ce milieu stimulant. »

-- Amélie Dionne, ministre du Tourisme.

Du premier emploi aux postes spécialisés, en passant par les lieux de formation et les trajectoires professionnelles possibles, chaque métier est intégré dans une vision globale qui permet aux utilisateurs de se projeter concrètement dans une carrière. Une carte interactive des lieux de formation en tourisme permet également de repérer les établissements et programmes disponibles dans sa région ou sa communauté.

La plateforme met aussi de l'avant des témoignages vidéo de partenaires de l'industrie, dont Tourisme Autochtone Québec et Tribu Tremblant, afin de faire découvrir la diversité des milieux, des parcours et des expériences qui composent le tourisme québécois.

Un levier concret pour attirer et recruter la relève

Au cœur de la plateforme se trouve le plus grand agrégateur d'emplois en tourisme au Québec, permettant de regrouper près de 2000 postes vacants en un seul endroit. L'intégration de nouvelles sources, dont Québec Emploi, contribue à augmenter significativement le nombre d'offres disponibles et à simplifier la recherche pour les candidats.

La nouvelle carte interactive de l'agrégateur permet également de géolocaliser les offres d'emploi, à la manière d'un outil de recherche par secteur ou par région, afin de rendre les occasions plus visibles, plus concrètes et plus faciles à explorer.

Pour les entreprises, cela signifie :

Une visibilité accrue auprès des candidats actifs et en exploration;

Une vitrine centralisée pour présenter leurs offres et leurs besoins de recrutement;

Un accès facilité à un bassin élargi de talents, notamment la relève, partout au Québec.

Au troisième rang des secteurs les plus touchés par la pénurie de main-d'œuvre, derrière la santé et la construction, le tourisme fait face à des besoins de recrutement toujours critiques. Dans ce contexte, Mon emploi en tourisme s'impose comme un outil incontournable pour renforcer l'attractivité, la compétitivité et la capacité de recrutement du secteur.

Une initiative portée par l'industrie, pour l'industrie

Avec le soutien du ministère du Tourisme, Mon emploi en tourisme s'inscrit dans une stratégie globale visant à répondre durablement aux enjeux de main-d'œuvre et à renforcer l'attractivité des carrières en tourisme. La plateforme servira notamment de page d'atterrissage pour les prochaines campagnes de valorisation du CQRHT, centralisant ainsi toutes ses initiatives sous cette même bannière.

Cette approche permet de rassembler, dans un même écosystème numérique, les efforts de promotion des métiers, les besoins exprimés par les employeurs, les parcours de formation et les occasions concrètes d'emploi. En avril 2026, la plateforme MonEmploiEnTourisme.com a déjà généré 22 000 visites uniques, confirmant l'intérêt de la relève lorsque les initiatives sont adaptées à ses attentes. Les pages les plus consultées -- les offres d'emploi, le guide des métiers et les formations -- démontrent clairement l'importance d'offrir une expérience complète, accessible et orientée vers l'action.

À travers cette initiative, le CQRHT réaffirme son rôle de partenaire RH par excellence dans le développement de solutions innovantes pour répondre aux enjeux de main-d'œuvre de l'industrie.

« Avec Mon emploi en tourisme, nous franchissons une étape majeure. Nous ne proposons pas seulement un outil de recrutement : nous offrons une vision claire des carrières et trajectoires concrètes, structurée et évolutives dans notre industrie. C'est un levier puissant pour attirer, orienter et engager la relève. »

-- Xavier Gret, directeur général du CQRHT.

Un lancement à portée provinciale

Déployée à l'échelle du Québec, Mon emploi en tourisme s'inscrit dans une volonté de centraliser et de rendre plus visibles les occasions d'emploi, les parcours de formation et les possibilités de carrière dans l'ensemble de l'industrie touristique. L'objectif est clair : en faire la référence provinciale en matière d'emplois et de carrières en tourisme. Parallèlement, le CQRHT continuera d'alimenter une présence numérique soutenue sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Facebook et Instagram, afin de rejoindre les candidats, la relève, les employeurs et les partenaires là où ils se trouvent.

Pour découvrir la plateforme : https://monemploientourisme.com

SOURCE CQRHT

Renseignements / demandes médias : Mélody Bellier, Directrice des communications, Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, Tél. : 438.543.0116, Courriel : [email protected]