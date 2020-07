Mon créateur de maison Tando de Tando intègre la technologie de Google pour accélérer la visualisation de la maison

VILLE DE QUÉBEC, 23 juillet 2020 /CNW/ - TandoMD, une marque de Produits de Construction Derby, a ajouté une nouvelle technologie à Mon créateur de maison Tando, un outil de pointe en ligne gratuit qui permet aux utilisateurs de visualiser facilement une modernisation de leur maison à l'aide de TandoStoneMD, la marque numéro un des produits en pierre composite; Bardeau Beach House, le substitut par excellence des bardeaux en cèdre naturel; et TandoShakeMD, le bardeau d'origine le plus emblématique sur le marché. La nouvelle expérience utilisateur de Mon créateur de maison Tando est plus conviviale, plus performante, et comporte l'outil QuickView qui assure une visualisation plus rapide et facile, ainsi que des services de design, notamment un nouvel outil de mesure 3D.

Connu pour ses représentations extrêmement réalistes, l'outil Mon créateur de maison Tando amélioré pousse la technologie encore plus loin pour faciliter encore davantage l'achat et la vente de produits Tando, en toute confiance et sécurité. Il n'est pas nécessaire de télécharger de logiciel et, grâce à l'intégration de Google Street View, les entrepreneurs et les détaillants peuvent même utiliser l'outil pour faire une proposition de projet sans se rendre sur les lieux. Outre le logiciel de visualisation gratuit, Mon créateur de maison Tando permet d'accéder à des services professionnels de design facultatifs et abordables, dont une modélisation 3D et des outils de mesure, afin de dresser une liste exacte du matériel. L'utilisateur du service de modélisation 3D recevra une représentation extrêmement précise du projet, ainsi qu'une liste complète du matériel pouvant servir à passer une commande à des fins de livraison ou de ramassage rapide à l'extérieur.

« L'amélioration de Mon créateur de maison Tando vient à point nommé. Notre nouvelle technologie permettra en effet aux consommateurs de voir exactement à quoi ressembleront les produits Tando sur leur maison dans la sécurité de leur foyer, sans recevoir de visiteur, a déclaré Ralph Bruno, chef de la direction de Produits de Construction Derby. De plus, les professionnels de la construction et nos détaillants peuvent profiter de notre outil novateur de design et de mesure à distance pour les aider à gérer leurs ressources et leur précieux temps le plus efficacement possible. »

Pour plus de facilité, Mon créateur de maison Tando fonctionne sur iPad, iPhone, Android et ordinateur de bureau ou portable, et comprend ces outils conviviaux :

Visualisation de la maison à l'aide de Tando QuickView ou de Google Street View - Mon créateur de maison Tando permet maintenant à l'utilisateur d'avoir recours à Google Street View pour obtenir gratuitement la représentation de sa maison au lieu de charger sa propre photo. Une fois qu'une image a été chargée ou sélectionnée, l'utilisateur personnalise sa maison à l'aide de produits Tando pour créer une nouvelle apparence extérieure.





Services de design professionnels -





Visualisation - L'utilisateur peut demander à un designer professionnel de mettre la dernière main à la représentation de sa maison, ce qui est particulièrement utile lorsque la conception est complexe. Ce service est offert dans un délai de deux à trois jours ouvrables et coûte 50 $.



- L'utilisateur peut demander à un designer professionnel de mettre la dernière main à la représentation de sa maison, ce qui est particulièrement utile lorsque la conception est complexe. Ce service est offert dans un délai de deux à trois jours ouvrables et coûte 50 $.

Modélisation 3D et mesure de projet - L'utilisateur peut commander des mesures exactes de toute la propriété, y compris une représentation 3D du toit, des murs, des fenêtres et des portes. Ce service est offert dans un délai de deux à trois jours ouvrables et coûte 79 $.

Prenez connaissance de cet outil amélioré à https://www.tandobp.com/en/inspiration/my-tando-home-creator.

À propos de Tando

La marque de produits de construction pour l'extérieur Tando capitalise sur l'innovation et les technologies de fabrication pour résoudre les défis du marché tels que la pénurie de main-d'œuvre, la longueur des délais d'exécution et les problèmes d'humidité, tout en répondant aux demandes des consommateurs, qui désirent des extérieurs en matériaux mixtes et un entretien minime. Première fabricante de bardeaux en polymère il y a plus de 40 ans et fondatrice de la marque no 1 des produits en pierre composite, Tando a fait ses preuves dans la création de nouvelles catégories, dont TandoStoneMD, le Bardeau Beach HouseMD et TandoShakeMD. Tando est une société de Produits de Construction Derby. Pour plus d'information, rendez-vous au www.tandobp.com ou au www.beachhouseshake.com.

