Grâce à une facilité de prêt élargie de 657,9 millions de dollars canadiens accordée par le fond de crédit non traditionnel d'Ares Management, Momentum Financial Services Group renforce son engagement à financer la croissance, à améliorer les liquidités et à répondre aux besoins financiers en constante évolution des clients de Money Mart en Amérique du Nord.

TORONTO, le 24 juin 2025 /CNW/ - Momentum Financial Services Group, qui offre une variété de solutions financières sous les marques Money Mart® et The Check Cashing Store®, a le plaisir d'annoncer le renouvellement et l'augmentation de sa facilité de prêt garantie auprès du fonds de crédit non traditionnel d'Ares Management (« Ares »). Dans le cadre de ce renouvellement, l'engagement d'Ares passe de 575 à 657,9 millions de dollars canadiens.

Avec l'élargissement de sa facilité de crédit, Momentum Financial Services Group dispose désormais de capitaux supplémentaires pour financer son portefeuille croissant de prêts en cours et répondre aux besoins de sa clientèle nord-américaine. Les fonds supplémentaires seront utilisés pour rembourser la facilité de prêt garantie de 2023 et pour alimenter une nouvelle augmentation des prêts en cours admissibles.

« En nous associant à Ares, nous ouvrons la voie à notre future croissance et nous renforçons notre engagement à mettre de l'argent à la disposition des consommateurs, lorsqu'ils en ont le plus besoin », a déclaré Peter Kalen, chef de la direction de Momentum Financial Services Group. « Un accès à davantage de capitaux nous place en bonne position pour répondre à la demande croissante, augmenter nos capacités de prêt et continuer d'offrir à notre clientèle les solutions financières sur lesquelles elle compte.

Nous sommes ravis de poursuivre notre relation de longue date avec l'équipe de Momentum Financial Services Group », a déclaré Felix Zhang, partenaire de la stratégie de crédit non traditionnel d'Ares. « En tant que fournisseur de capitaux consacrés à l'expansion, Ares se réjouit de soutenir la croissance continue de Momentum et de son portefeuille de prêts à la consommation au Canada et aux États-Unis. »

Momentum Financial Services Group

Momentum Financial Services Group est un fournisseur de premier plan de solutions financières accessibles, dont l'objectif est de permettre aux personnes et aux familles d'atteindre leurs objectifs. L'équipe de Momentum, à l'origine des marques de confiance comme Money Mart® et The Check Cashing Store®, qui comptent plus de 360 magasins au Canada et 60 aux États-Unis, se spécialise dans l'offre de solutions omnicanales flexibles qui répondent aux besoins réels, qu'il s'agisse d'un prêt personnel rapide, de l'encaissement de chèques, de transferts d'argent ou de change de devises.

Momentum Financial Services Group exerce ses activités partout en Amérique du Nord et s'appuie sur des dizaines d'années d'expertise pour répondre aux besoins changeants de ses clients. La mission de Momentum est d'offrir un accès rapide à des outils financiers flexibles et fiables, afin d'aider les collectivités à prospérer en toute confiance et en sécurité.

Pour en savoir plus, consultez le site www.mfsg.com.

Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE : ARES) est un gestionnaire mondial de placements non traditionnels de premier plan qui offre à ses clients des solutions de placement complémentaires sur le marché primaire et secondaire pour l'ensemble des catégories d'actif liées au crédit, à l'immobilier, aux placements privés et aux infrastructures. Nous cherchons à fournir des solutions de financement flexibles, afin de soutenir les entreprises et de créer de la valeur pour nos parties prenantes et au sein de nos collectivités. Par notre approche collaborative dans l'ensemble de nos groupes d'investissement, nous visons à produire des rendements constants et intéressants tout au long des cycles de marché. Au 31 mars 2025, la plateforme mondiale d'Ares Management Corporation gérait un actif d'environ 546 milliards de dollars, en exerçant ses activités en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, consultez le site www.aresmgmt.com.

