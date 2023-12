Moment exclusif avec Pasquale Junior Natuzzi, illustre figure du design italien

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - La luxueuse boutique Natuzzi Montréal, joyau du design italien établi au cœur du Carré Union à Montréal, est honorée d'annoncer la visite exclusive de M. Pasquale Junior Natuzzi, fils du fondateur éponyme de la marque. L'événement exceptionnel se déroulera le 11 et le 12 décembre prochain, marquant une occasion rare pour les amateurs de décoration et de design de rencontrer une icône du secteur.

Fondée en 1959 dans la région des Pouilles en Italie, Natuzzi s'est imposée comme une référence mondiale en matière de mobilier haut de gamme, alliant élégance intemporelle et innovation contemporaine. La marque, cotée en bourse et présente sur les cinq continents, a su captiver une clientèle nichée, témoignant d'une quête constante d'excellence et de qualité.

Programme de la journée :

12h00 - 13h30 : cocktail VIP avec Pasquale Junior Natuzzi Une occasion intime de discuter avec l'icône du design autour de bouchées gastronomiques, où les invités auront l'opportunité de poser des questions et d'échanger sur les tendances du secteur. M. Natuzzi partagera sa vision du design et de l'innovation, révélant les coulisses de la création des pièces emblématiques de la marque.

14h00 - 15h00 : Visite guidée privée de la boutique Les journalistes auront un accès exclusif pour découvrir les dernières collections de Natuzzi et explorer les inspirations qui ont façonné le mobilier de luxe de renommée mondiale.

Informations pratiques : Date : 11 et 12 décembre 2023. Lieu : Boutique Natuzzi Montréal, 8166 Bd Décarie, Montréal, Québec H4P 2S8.

Cet événement s'adresse aux professionnels des médias spécialisés dans la décoration, le design et le luxe. Les journalistes intéressés sont priés de confirmer leur présence avant le 8 décembre 2023 en contactant Élyse Morand-Fournier à l'adresse électronique [email protected] ou par téléphone au 450-588-7211, poste 1335.

Ne manquez pas cette opportunité unique d'explorer l'univers exquis de Natuzzi en compagnie de Pasquale Junior Natuzzi lui-même. Nous anticipons avec enthousiasme votre participation à cette journée exceptionnelle dédiée à l'élégance et à la créativité du design italien.

À propos de Natuzzi Montréal :

Idéalement positionnée au croisement du boulevard Décarie et de Royalmount, au cœur du prestigieux « Quartier Design » de Montréal, notre boutique Natuzzi constitue un lieu privilégié. Nos vastes salles d'exposition dévoilent des agencements captivants destinés à séduire une clientèle exigeante, habituée au raffinement du luxe. Des canapés aux meubles en passant par les accessoires pour le salon, la salle à manger et la chambre à coucher, chaque pièce incarne l'excellence de la fabrication italienne.

Natuzzi, figure emblématique du design italien, est réputée pour son mobilier haut de gamme. Nos produits luxueux captivent une clientèle mondiale aisée et sophistiquée grâce à une collection d'une inspiration inégalée.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web officiel de Natuzzi Montréal : https://www.natuzzimtl.com/

SOURCE JC Perreault

Renseignements: Contact médias : Gwenaël Lanceleur, Directeur Marketing, 450-588-7211, poste 1259, [email protected]