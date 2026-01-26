Molson lance le concours Stimulateurs de performance canadiens pour améliorer les performances de nos athlètes jusqu'à 10 %

Le sport a toujours été un outil de rassemblement puissant au pays. Molson croit donc que le bruit créé par sa brigade de Stimulateurs de performance canadiens réussira non seulement à améliorer les performances des athlètes sur le terrain, mais aussi à renforcer la fierté nationale d'un bout à l'autre du pays.

Cette campagne témoigne du lien historique unissant Molson au milieu du sport depuis les années 1950. Elle s'étend de son partenariat fondateur avec la LNH à son appui indéfectible à la LPHF, en passant par son soutien envers la LCF et ses équipes suivies avec ferveur partout au pays.

La plus ancienne brasserie du Canada continue de prouver que le soutien aux athlètes d'ici fait partie intégrante de son identité avec une initiative qui s'inscrit dans une longue tradition en la matière. Elle réaffirme ainsi sa présence dans les arénas et auprès des amateur•trice•s de sport, qui définissent l'essence même du sport canadien.

« Le soutien au sport et aux athlètes d'ici fait partie de l'ADN de Molson depuis des générations », affirme Leslie Malcolm, vice-présidente du marketing chez Molson Coors entreprise de boissons. « Dans la dernière année, nous avons vu les Canadiens se rassembler de façon impressionnante, et ce programme vise à pousser cet élan encore plus loin en les invitant à encourager nos athlètes et en leur rappelant que tout le pays est derrière eux. »

Vous avez envie de devenir un Stimulateur de performance canadien? Rendez-vous sur molson.ca/SPC pour vous inscrire et contribuer à la vague d'énergie qui propulsera les athlètes d'ici encore plus loin cet hiver. Découvrez des centaines d'autres expériences stimulatrices des performances sur les réseaux sociaux et dans certains bars et restaurants.

À propos de Molson Coors entreprise de boissons

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des bières qui rassemblent les gens, peu importe l'occasion. Que ce soit avec la Coors Light, la Miller Lite, la Molson Canadian, la Carling, la Madrí Excepcional, la Staropramen, la Coors Banquet, la Blue Moon Belgian White, ou encore la Leinenkugel's Summer Shandy, la Vizzy Hard Seltzer, la Topo Chico Hard Seltzer, la Simply Spiked Lemonade, la ZOA Energy, la Blue Run Spirits, la Creemore Springs et bien d'autres, Molson Coors est derrière certaines des marques de produits les plus emblématiques de l'industrie des boissons. Bien que l'histoire de l'entreprise soit bien ancrée dans le brassage de bières, Molson Coors propose un portefeuille moderne de produits qui s'étend au-delà du rayon des bières, dont des boissons énergisantes, des spiritueux, des prêts-à-boire, du cidre et bien plus. Pour en savoir plus, rendez-vous sur molsoncoors.com.

