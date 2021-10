Molson Export et les Canadiens de Montréal présentent le Temple de la renommée des Partisans pour honorer les fans de hockey du CH

Que vous soyez détenteurs de billets de saison ou que vous assistiez à votre premier match, Molson encourage tous les partisans de hockey à nous décrire pourquoi ils ont leur place dans le Temple de la renommée des Partisans. Les candidats auront la chance de gagner un prix unique qui inclut une cérémonie officielle d'intronisation au Centre Bell où une bannière sera dévoilée pour célébrer leur passion et leur engagement envers l'équipe. Ceux sélectionnés recevront une livraison spéciale de la part d'anciens joueurs des Canadiens de Montréal qui annoncera leur intronisation en plus d'avoir droit à une expérience de visionnement d'un match dans une loge le soir de leur intronisation ainsi que d'autres prix.

« Après deux saisons inhabituelles de hockey, loin de nos bars préférés et de nos arénas à domicile, c'est le moment idéal de souligner l'importance que les partisans de hockey amènent à notre jeu », a déclaré Katie Rankin, cheffe principale du marketing pour la famille de la marque Molson. « Molson Export, fier partenaire et toujours aux côtés des Canadiens de Montréal, lève un verre et une bannière à votre nom pour donner aux partisans la reconnaissance qu'ils méritent, pour maintenir la passion et le sens de la communauté dans le hockey. »

À partir du 20 octobre jusqu'au 15 novembre, les partisans peuvent visiter le site web TempledesPartisans.ca/Canadiens pour proposer leur candidature, ou celle d'un autre amateur, afin de courir la chance de gagner et d'être intronisé au Temple de la renommée des Partisans en soumettant une courte réponse écrite et une photo et/ou une vidéo illustrant leur amour pour les Canadiens de Montréal. Vous devez avoir l'âge légal de consommer de l'alcool pour participer. Pour connaître tous les détails du concours, visitez le site TempledesPartisans.ca/Canadiens

À propos de Molson Export

La brasserie Molson a été créée en 1786, lorsque John Molson n'avait pas seulement soif d'une grande bière, mais aussi d'une meilleure communauté. Aujourd'hui, Molson Export perpétue son héritage en trouvant des moyens de rassembler les gens. Aujourd'hui, Molson Export continue d'être brassée au Canada, avec plus de 2 000 employés canadiens, répartis dans 5 brasseries.

À propos du Groupe CH

Le Groupe CH, organisation numéro un de sport et de divertissement au Québec, offre des expériences uniques et mémorables à ses partisans et spectateurs. Le Groupe CH est propriétaire du Club de hockey Canadien Inc. et du Rocket de Laval. Par l'intermédiaire d'evenko et de l'Équipe Spectra, la division culturelle et de divertissement de l'organisation fait la promotion et présente plus de 1 500 spectacles, festivals et événements chaque année. En plus du Centre Bell à Montréal, le groupe possède des salles de spectacles de toutes les grandeurs telles que MTELUS, Astral et le Théâtre Corona, et agit à titre de gestionnaire exclusif pour plusieurs autres salles, dont la Place Bell à Laval.

