Molson Coors et Coca-Cola étendent leur offre afin de distribuer l'eau pétillante alcoolisée Topo Chico® au Canada

Le lancement du produit débutera à l'été 2022 après le succès initial de ses ventes sur le marché américain

TORONTO, le 12 oct. 2021 /CNW/ - Molson Coors entreprise de boissons (NYSE: TAP) (TSX: TPX) vient de conclure une entente exclusive avec la compagnie Coca-Cola afin de produire, de commercialiser et de distribuer l'eau pétillante alcoolisée Topo Chico® au Canada, ce qui représente une autre étape importante du plan de Molson Coors en vue d'assurer une forte croissance pour son portefeuille de marques super premium et de devenir un chef de file dans le segment des eaux pétillantes alcoolisées qui est en plein essor. Le lancement du produit au Canada est prévu à l'été 2022 dans la plupart des régions du pays, soit un an après le lancement de l'eau pétillante alcoolisée Topo Chico sur le marché américain où elle a remporté un énorme succès.

« Étant donné le succès considérable de Topo Chico sur le plan des ventes aux États-Unis, nous sommes convaincus que la marque va permettre d'inciter de nouveaux consommateurs canadiens à adopter le segment des eaux pétillantes alcoolisées », souligne Frederic Landtmeters, président et chef de la direction de Molson Coors au Canada. « Ceci représente une autre étape importante de notre plan en vue de favoriser la croissance de notre portefeuille de marques super premium et c'est un autre exemple de l'exécution de notre plan de revitalisation afin d'assurer un avenir prometteur à Molson Coors. »

Depuis son lancement dans 16 marchés aux États-Unis, l'eau pétillante alcoolisée Topo Chico occupe la troisième place en tant que nouveau produit dans la catégorie générale des boissons au malt. La marque a également remporté une part de 2,4% du marché américain selon les données IRI. Ce succès a donné lieu au déploiement national de la marque qui aura lieu en janvier 2022.

« La compagnie Coca-Cola et Molson Coors ont établi des liens fructueux afin de commercialiser Topo Chico et nous sommes très excités à l'idée d'étendre la disponibilité de cette eau pétillante alcoolisée sur le marché canadien », a déclaré Dan White, chef des nouvelles sources de revenus pour l'unité opérationnelle nord-américaine de Coca-Cola. « À la suite des succès que nous avons connus aux États-Unis, nous tenons à continuer de soutenir Molson Coors lors de leur implantation qui se concrétisera avec rapidité, qualité et efficacité, offrant un produit que nous savons que les Canadiens adoreront. »

L'eau pétillante alcoolisée Topo Chico est un mélange d'eau pétillante, de base d'alcool et d'arômes naturels, et s'inspire de l'eau minérale pétillante Topo Chico, une marque au riche héritage dont les origines remontent à 125 ans et qui est populaire auprès de consommateurs à travers le monde. L'eau pétillante alcoolisée sera offerte en quatre arômes, incluant : citron lime piquant, ananas exotique, fraise et goyave, et mangue tropicale, qui seront disponibles dans une caisse mixte de 12 canettes effilées, ainsi qu'en canette individuelle pour chaque saveur sélectionnée.

L'eau pétillante alcoolisée Topo Chico est la troisième marque d'eau pétillante alcoolisée du portefeuille de Molson Coors actuellement offerte au Canada. L'eau pétillante alcoolisée Vizzy et Coors Seltzer ont été lancées toutes les deux en mars 2021 et affichent un rendement au-delà des attentes, se classant parmi les principales marques d'eau pétillante selon la part de marché. Les deux marques ont atteint une vaste distribution à l'échelle du pays et affichent une rapidité accrue dans toutes les provinces.

Cette entente est la plus récente dans une série de mesures prises par Molson Coors en vue d'assurer la croissance de l'entreprise en maintenant la force de ses marques emblématiques, en favorisant activement la croissance de son portefeuille de boissons super premium, en développant le créneau au-delà de la bière et en investissant dans ses capacités d'entreprise. En mai 2021, l'entreprise de boissons a annoncé un investissement de 100 millions de $ dans ses opérations canadiennes pour plus que quadrupler sa capacité de production des eaux pétillantes alcoolisées à l'interne.

À propos de Molson Coors entreprise de boissons

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des boissons qui unissent les gens durant tous les moments de la vie. Molson Coors produit plusieurs des marques de bière les plus aimées et reconnues, dont Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling, Staropramen, Coors Banquet, la bière belge blanche Blue Moon, Blue Moon LightSky, Vizzy, Coors Seltzer, Summer Shandy de Leinenkugel, Creemore Springs, Hop Valley et bien d'autres. Bien que l'historique de l'entreprise soit fermement ancré dans le brassage de la bière, Molson Coors offre un portefeuille de marques moderne qui s'étend aussi au-delà de la bière.

Molson Coors entreprise de boissons est une société cotée en bourse qui est exploitée par Molson Coors Amérique du Nord et Molson Coors Europe, et dont les actions sont négociées sur les bourses de New York (NYSE : TAP, TAP.A) et de Toronto (TSX : TPX.A, TPX.B). La stratégie environnementale, sociale et de gouvernance de Molson Coors est axée sur les gens et la planète, et s'appuie sur un fort engagement à rehausser les normes de l'industrie et à laisser une empreinte favorable sur nos employés, nos consommateurs, nos communautés et l'environnement. Pour en savoir davantage sur Molson Coors entreprise de boissons, visitez le site molsoncoors.com ou MolsonCoorsOurImprint.com.

À propos de la compagnie Coca-Cola

La compagnie Coca-Cola (NYSE : KO) est une entreprise de boissons offrant plus de 500 marques dans plus de 200 pays et territoires. Outre sa marque Coca-Cola, son portefeuille comprend AdeS, Ayataka, Costa, Dasani, Del Valle, Fanta, Georgia, Gold Peak, Honest, innocent, Minute Maid, Powerade, Simply, smartwater, Sprite, vitaminwater et ZICO. La société ne cesse de transformer sa gamme de produits, que ce soit en réduisant la quantité de sucre dans ses boissons ou en lançant de nouveaux produits innovateurs sur le marché. La société Coca-Cola consacre aussi des efforts afin de réduire son impact environnemental en reconstituant l'approvisionnement d'eau et en promouvant le recyclage. Avec ses partenaires d'embouteillage, elle emploie plus de 700 000 personnes et aide ainsi à offrir des possibilités économiques à des communautés locales à travers le monde. Pour en savoir davantage sur la société Coca-Cola, visitez le site www.coca-colacompany.com et suivez-la sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux États-Unis. En règle générale, des termes comme « croire », « viser », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « s'attendre », « anticiper », « projeter » et autres expressions similaires, ainsi que l'utilisation du futur, désignent des déclarations prospectives qui n'ont habituellement pas de portée historique. Les énoncés qui font référence aux prévisions quant au futur rendement financier, aux prévisions ou aux résultats relativement au partenariat stratégique avec A/S Bryggeriet Vestfyen sont des énoncés prospectifs. Bien que Molson Coors soit d'avis que les hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, elle ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes. Certains facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Molson Coors diffèrent de façon importante de son expérience historique et de ses prévisions et attentes sont présentés dans les documents de Molson Coors déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, l'impact de la pandémie du coronavirus; les répercussions d'une concurrence accrue découlant d'une plus grande consolidation des brasseurs, de prix concurrentiels et de pressions exercées sur les produits; la bonne santé de l'industrie de la bière et de ses marques dans ses marchés; les conditions économiques dans ses marchés; la capacité de Molson Coors de maintenir les ententes avec les fabricants et les distributeurs; les modifications apportées à sa chaîne d'approvisionnement; la disponibilité du matériel d'emballage ou l'augmentation des prix de ce matériel; la réussite de ses coentreprises et partenariats; les modifications apportées aux exigences juridiques et réglementaires, y compris les règlements relatifs aux systèmes de distribution; la hausse du coût des marchandises utilisées dans le cadre de ses activités d'affaires; l'incidence des changements climatiques ainsi que la disponibilité et la qualité de l'eau; la perte ou la fermeture d'une brasserie d'importance ou d'autres installations clés; sa capacité de maintenir de bonnes relations de travail; sa capacité de maintenir l'image de ses marques, sa réputation et la qualité de ses produits; et tous les autres risques abordés dans les documents déposés auprès de la SEC, y compris son plus récent rapport annuel sur le formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. Tous les énoncés prospectifs que contient le présent communiqué de presse sont présentés expressément sous réserve des présentes mises en garde et par renvoi aux hypothèses sous-jacentes. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs qui ne valent que pour la date à laquelle ils sont exprimés. Molson Coors ne s'engage pas à publier une mise à jour des énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de renseignements nouveaux, d'événements subséquents ou autrement.

SOURCE Molson Coors Canada

Renseignements: Contact média : Martin Maloney, Responsable des relations médias, Molson Coors entreprise de boissons, (773) 972-7780, [email protected]

Liens connexes

www.molson.com