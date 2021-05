Molson Coors entreprise de boissons accroît la production d'eaux pétillantes alcoolisées de 300 % au Canada

Faisant suite aux impressionnants résultats de son portefeuille d'eaux pétillantes alcoolisées au Canada, l'entreprise fera le plus important investissement en capital

TORONTO, le 19 mai 2021 /CNW/ - Molson Coors entreprise de boissons a annoncé aujourd'hui des investissements importants en vue d'accroître la capacité de production d'eaux pétillantes alcoolisées d'environ 300 % dans le cadre de ses activités d'exploitation canadiennes et d'équilibrer ainsi la production d'eaux pétillantes alcoolisées au Canada entre ses propres installations et de tierces parties de confiance. Cet accroissement fait partie intégrante d'un investissement de 100 millions de dollars dans le portefeuille d'eaux pétillantes alcoolisées au Canada et sera principalement attribué à la brasserie de Toronto.

Le portefeuille d'eaux pétillantes alcoolisées de Molson Coors au Canada a démarré avec une force incroyable depuis son lancement en mars dernier. Coors Seltzer est devenue l'eau pétillante la plus vendue chez l'un des plus grands détaillants de bière en Ontario, suivie de Vizzy en deuxième position.

Comme le déclarait Frederic Landtmeters, président de Molson Coors Canada, « Bien que les eaux pétillantes alcoolisées soient relativement nouvelles ici au Canada, Vizzy et Coors Seltzer ont déjà remporté un grand succès. En quadruplant notre capacité de production, nous serons en mesure de produire un volume plus élevé de nos eaux pétillantes alcoolisées si convoitées et de mieux nous préparer à répondre à la demande future des consommateurs. »

L'entreprise prévoit de commencer à produire et co-emballer les versions à base de malt et de spiritueux de Vizzy et de Coors Seltzer à la brasserie de Toronto dès l'hiver 2022 et continuera d'évaluer les capacités à mesure que les innovations et les offres de produits se manifesteront.

L'investissement de 100 millions de dollars de Molson Coors dans ses activités d'exploitation comprendra :

L'accroissement de la capacité de production et d'expédition d'eaux pétillantes alcoolisées d'environ 300 %;

La mise à niveau des systèmes techniques de fermentation et d'emballage;

L'installation de technologies de filtration afin d'obtenir les meilleures eaux pétillantes possible et d'atteindre le profil d'arômes idéal;

L'installation d'une nouvelle chaîne de mise en canette, d'un laboratoire d'arômes et d'un mélangeur à la brasserie de Toronto pour les eaux pétillantes et autres boissons.

Il s'agit ici de la plus récente démarche de Molson Coors en vue d'étendre son portefeuille d'eaux pétillantes alcoolisées super premium. En 2020, Molson Coors a investi afin d'accroître sa capacité de production d'eaux pétillantes alcoolisées aux États-Unis de 400 %. La part du segment des eaux pétillantes alcoolisées de l'entreprise aux États-Unis a déjà doublé en 2020 et continue sa croissance 2021. En mars dernier, l'entreprise a lancé l'eau pétillante alcoolisée Three-Fold au Royaume-Uni et, la semaine dernière, a procédé au lancement de WAI Moment dans plusieurs marchés de l'Europe centrale et de l'Est.

