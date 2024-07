Molson célèbre le dévouement des parents d'athlètes d'Équipe Canada en les commanditant pendant les Jeux de Paris 2024

Molson nous invite à lever nos verres aux parents d'athlètes de l'Équipe Canada pour souligner leur contribution au succès du pays à Paris.

MONTRÉAL, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Molson, partenaire de l'Équipe Canada, est fière de présenter sa nouvelle campagne célébrant des personnes en coulisses, mais indispensables, qui contribuent fortement au succès du Canada aux Jeux olympiques : les parents des athlètes de l'Équipe Canada.

Qu'il s'agisse des entraînements à 6 heures du matin loin de la maison en plein hiver, des heures innombrables passées dans les estrades ou encore des trajets coûteux pour se rendre aux compétitions un peu partout dans le monde… élever des athlètes de niveau olympique, c'est du sport.

La commandite des parents (Groupe CNW/Molson) Molson récompense le courage et la détermination des parents des athlètes de l’équipe canadienne en signant avec eux des contrats de parrainage.

En effet, selon un rapport de Sciences du sport Canada, des recherches ont démontré qu'il faut un minimum de 10 ans et de 10 000 heures d'entraînement aux athlètes de talent pour atteindre le niveau de compétition le plus élevé, ce qui revient à environ trois heures d'entraînement ou de compétition par jour. Et pour la majorité de ces activités quotidiennes, les parents sont là pour encourager et soutenir leur enfant.

Ainsi, pour célébrer, remercier et récompenser les parents de l'Équipe Canada pour le rôle essentiel qu'ils jouent dans l'ascension de nos athlètes étoiles, Molson a signé des contrats d'endossement avec eux. Voici La commandite des parents, une campagne qui met de l'avant neuf parents d'athlètes d'Équipe Canada avec des commandites dont les avantages sont les mêmes que pour des athlètes : des contrats d'endossement rémunérés, un rôle dans une publicité, la documentation de leur voyage à Paris sur les médias sociaux de Molson pendant les Jeux, et bien sûr, une Molson, gracieuseté de la maison.

« C'est avec beaucoup de fierté qu'on a décidé, à l'occasion des Jeux de Paris, de remercier les personnes qui soutiennent le plus les athlètes d'Équipe Canada : leurs parents », dit Kara Fitzpatrick, directrice du marketing chez Molson™ et marques de commerce. « On voulait faire quelque chose de significatif pour les familles des athlètes, parce qu'elles jouent un rôle fondamental, mais sont habituellement en coulisses, en soutien constant pour que leurs enfants puissent se dépasser. Avec La commandite des parents, on offre enfin à ces parents un moment de gloire bien mérité. »

Pour cette campagne, Molson commanditera les parents d'athlètes de différentes disciplines venant d'un peu partout au pays :

Lynda South-Simoneau , mère de Jacqueline Simoneau , nageuse synchronisée de Saint-Laurent , au Québec

, mère de , nageuse synchronisée de , au Québec Joe et Rachelle Clay , parents de Zachary Clay , gymnaste de Chilliwack , en Colombie-Britannique

, parents de , gymnaste de , en Colombie-Britannique Travis et Susan Wog, parents de Kelsey Wog, nageuse de Winnipeg , au Manitoba

, au Nancy Tan et Michael Yang , parents de Brian Yang , joueur de badminton de Richmond Hill , en Ontario

et , parents de , joueur de badminton de , en Tony et Fiona Di Stasio , parents de Justina Di Stasio , lutteuse de Coquitlam , en Colombie-Britannique

« Soutenir Jacqueline dans la réalisation de ses rêves olympiques a eu un impact important sur toute notre famille. Qu'il s'agisse des déplacements entre les entraînements ou de lui préparer des repas, il faut tout un village », déclare Lynda South-Simoneau, mère de Jacqueline Simoneau, nageuse synchronisée de l'équipe canadienne. « Lorsqu'elle a atteint un certain niveau et qu'elle s'entraînait six jours par semaine en se déplaçant partout à travers la ville, les parents et les grands-parents ont tous dû mettre la main à la pâte. Nous avons changé notre mode de vie et nos objectifs pour lui permettre de poursuivre ses rêves. En voyant son enthousiasme et son amour pour le sport, nous étions prêts à donner le meilleur de nous-mêmes pour l'accompagner », explique Lynda. « Financièrement, l'engagement a été énorme. Mais nous n'aurions jamais imaginé qu'une entreprise aussi formidable que Molson reconnaîtrait les efforts des parents en coulisse. Nous sommes très reconnaissants de cette commandite, qui a eu un gros impact sur l'ensemble de notre famille. »

Molson Coors est fière d'encourager Équipe Canada, ses athlètes et leurs parents. Avec La commandite des parents, Molson invite tout le monde à lever son verre aux héros méconnus de l'Équipe Canada.

À propos de Molson Coors entreprise de boissons

Depuis plus de deux siècles, Molson Coors brasse des bières qui unissent les gens, quel que soit le moment célébré. Qu'il s'agisse de la Coors Light, de la Miller Lite, de la Molson Canadian, de la Carling, de la Staropramen ou de la Coors Banquet, ou encore de la Blue Moon Belgian White, de la Blue Moon LightSky, de la Vizzy, de la Coors Seltzer, de la Leinenkugel's Summer Shandy, de la Creemore Springs, de la Hop Valley ou bien d'autres, Molson Coors produit plusieurs marques de bières parmi les plus aimées et emblématiques. Bien que l'histoire de la Société soit enracinée dans le brassage de bières, Molson Coors propose un portefeuille moderne de produits qui s'étend au-delà du marché brassicole. Pour en savoir plus sur Molson Coors entreprise de boissons, rendez-vous sur molsoncoors.com/fr .

SOURCE Molson

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Mégane Landry, Coordonnatrice des relations publiques, Rethink, [email protected]