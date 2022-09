Moisson Rive-Sud fête ses 30 ans!

BOUCHERVILLE, QC, le 19 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La plus grande banque alimentaire de la Montérégie est fière et heureuse de fêter ses 30 ans le 11 septembre 2022. Les défis restent présents, mais le désir de toujours mieux faire nous stimule et nous propulse vers de nouveaux projets et services afin de toujours mieux soutenir la Montérégie.

« En 2022, Moisson Rive-Sud arrive à un carrefour de son histoire. Notre bâtisse actuelle, ne convient plus à la réalisation complète de notre mission. Notre projet de relocalisation sera l'occasion de créer de nouvelles opportunités, des programmes et services aux membres nous permettant de devenir un carrefour incontournable qui ralliera nos parties prenantes à notre objectif ultime de mettre fin à l'enjeu de l'insécurité alimentaire. Tout cela dans un souci de développement durable tout en stimulant la collaboration, la mutualisation et l'intersectorialité.

Au cours des 30 dernières années, ce sont des milliers de personnes fragilisées qui ont pu obtenir les conditions nécessaires à l'obtention de meilleures conditions de vie, mais également des milliers de donateurs et collaborateurs qui nous ont soutenus et qui ont cru en la pertinence et l'importance de notre mission. Nous vous remercions humblement et sincèrement de cet engagement sans vous nous ne pourrions y parvenir! »

Dany Hétu, directeur général de Moisson Rive-Sud

Malgré notre volonté que tous soit en mesure de subvenir soit même à ses besoins nous nous engageons à poursuivre notre mission. Nous continuons notre mission avec cœur afin que tous aient des conditions favorables à leur succès.

Nous profitons de nos 30 ans afin de vous rappeler notre présence notre impact et réitérer notre demande de nous soutenir et ainsi faire votre part dans le paysage communautaire de la Montérégie. Que ce soit par un don en denrées, du bénévolat un don financier, chaque geste compte et fait une différence.

À propos de Moisson Rive-Sud

Fondée en 1992, Moisson Rive-Sud est la principale banque alimentaire en Montérégie. Couvrant plus de 70 % du territoire, elle récupère annuellement près de 4,3 M kg de denrées, soit une valeur marchande de plus de 40 M$, auprès des entreprises agroalimentaires, afin de les redistribuer gratuitement à un réseau de plus de 118 organismes membres.

