MOISSON MONTRÉAL LANCE SA CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS « LA FAIM DES VACANCES »

Toutes les actions dans la campagne exploiteront le même thème : « Parce que la faim ne prend pas de vacances ». Le visuel est frappant; les enfants ont été mis en scène dans un décor de plage dans les cours arrière de certains organismes accrédités chez Moisson Montréal. Les arrière-plans de graffitis et immeubles à logement, contraste avec le décor de vacances illustré. Tout au long de la campagne, des témoignages et histoires seront partagés sur les médias sociaux.

Pourquoi choisir Moisson Montréal:

Plus de 20 000 enfants d'âge scolaire sont aidés par le dépannage alimentaire par le biais de nos organismes ;

Grâce à l'effet de levier, chaque dollar reçu permet de distribuer 15 $ de nourriture. L'objectif d'amasser 60 000 $ permettra donc de redistribuer l'équivalent de 900 000 $ en denrées ;

Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada et dessert plus de 300 organismes ;

Donnez à Moisson Montréal, c'est non seulement contribuer à diminuer l'insécurité alimentaire, mais c'est aussi contribuer à diminuer le gaspillage, puisque la plupart des denrées sont récupérées ;

À propos de La faim des vacances

La nouvelle campagne vise à recueillir une somme de 60 000 $ en don afin de permettre à Moisson Montréal et ses organismes partenaires de mieux répondre à la demande accrue d'aide alimentaire des familles montréalaises pendant la période des vacances scolaires. La campagne est rendue possible grâce au soutien de généreux commanditaires et partenaires : Groupe Banque TD et Prével. Visitez le www.faimdesvacances.com pour plus de détails. Pour visionner la vidéo de lancement, cliquez ici.

Renseignements: Éliane Larouche, Gestionnaire communications marketing, Moisson Montréal, 514 929-617, [email protected]