Mois du piéton : la SAAQ et ses partenaires lancent un appel à la prudence

QUÉBEC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la Sûreté du Québec (SQ), CAA-Québec et Piétons Québec se sont rassemblés ce matin pour lancer un appel à la prudence aux différents usagers de la route afin d'assurer la sécurité des piétons sur le réseau routier. De 2019 à 2023, en octobre et novembre, en moyenne, 525 piétonnes et piétons sont victimes de dommages corporels lors d'un accident de la route et 16 d'entre eux succombent malheureusement à leurs blessures.

Cet appel à la prudence vise à sensibiliser les usagers de la route, particulièrement les conductrices et conducteurs, à la vulnérabilité des piétons. Nous sommes tous piétons à un moment ou à un autre.

Mois du piéton

Cette offensive s'inscrit dans le cadre du début du Mois du piéton, en cohérence avec la campagne de sensibilisation sur le partage de la route de la SAAQ (https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/partage-route-2024) et les récents et tragiques accidents impliquant des piétons dans plusieurs régions du Québec.

Quelques rappels pouvant sauver des vies

Conducteurs :

Faites preuve d'attention et ayez les yeux sur la route.

Anticipez la présence de piétons sur le réseau routier.

Vérifiez vos angles morts, en particulier ceux du pare-brise.

Respectez les limites de vitesse, la signalisation et la priorité aux passages pour piétons et aux feux pour piétons.

Adaptez votre conduite aux conditions routières, ralentissez lorsque la visibilité est réduite ou que la chaussée est glissante.

Piétons :

Traversez aux intersections ou aux passages pour piétons, lorsqu'il y en a à proximité.

Respectez les feux pour piétons.

Vérifiez la circulation et évitez les distractions (écouteurs, cellulaire) lorsque vous traversez une intersection.

Tentez d'établir un contact visuel avec les conductrices et conducteurs, sinon, présumez qu'ils ne vous ont pas vu.

Utilisez le trottoir, ou s'il n'y en a pas, marchez au bord de la route ou sur l'accotement en privilégiant le sens contraire de la circulation.

Citations

« Malheureusement, beaucoup de personnes sont directement ou indirectement touchées par un accident de la route au cours de leur vie. Lorsque ce dernier implique des usagers vulnérables tels que des piétons, les conséquences peuvent être d'autant plus tragiques. C'est pourquoi il est important de poursuivre la sensibilisation à cet égard. Je suis heureux de constater que la Société peut compter sur ses précieux partenaires pour une mobilisation significative comme celle d'aujourd'hui. »

Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

« Protéger les plus vulnérables et agir avec prudence et respect sur la route est incontournable dans les milieux de vie, et particulièrement en zone scolaire. Nous sommes fiers d'y travailler en collaboration avec la SAAQ et d'autres précieux partenaires, notamment par le biais des opérations nationales concertées. Nous poursuivons le travail en continu et l'activité d'aujourd'hui est une belle occasion de le faire. »

Louise Bonneau, coordonnatrice à la sécurité routière à l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ)

« Nous avons répondu présents aujourd'hui, puisqu'il est important pour nous de rappeler aux conducteurs d'être particulièrement alertes et prudents à l'égard des piétons et lorsqu'ils se trouvent en zone scolaire à Montréal. Quand on circule à proximité d'une école, il est primordial de respecter la limite de vitesse, d'être attentif à la signalisation et de toujours porter une attention particulière aux enfants. »

Michel Lebrun, chef de la section sécurité routière, SPVM

« Le territoire québécois est vaste et les réalités du réseau routier ne sont pas les mêmes partout. Il n'en demeure pas moins qu'il est primordial pour tous d'accorder une attention particulière aux autobus scolaires et aux étudiants dans les zones scolaires et en périphérie. À l'amorce du changement de saison, souvenons-nous que les conditions routières sont changeantes et que la visibilité se trouve réduite aux instants clés de la journée, particulièrement à la sortie des classes. Réduire sa vitesse et respecter la signalisation demeure ainsi une combinaison gagnante. Soyons prévoyants à l'égard des piétons, en toute occasion. »

Francis Bernardin, capitaine responsable du Service de la sécurité routière et récréotouristique de la Sûreté du Québec

« Il y a déjà près de 100 ans que la brigade scolaire de CAA-Québec est présente aux abords de nombreuses écoles du Québec afin de sécuriser les élèves du primaire en zones scolaires, permettant ainsi de développer une culture de sécurité routière dès le jeune âge. »

André Durocher, porte-parole de CAA-Québec

« Les piétons sont les usagers de la route les plus vulnérables qui soient. Diminuer le nombre de collisions impliquant des piétons est notre priorité chez Piétons Québec et c'est pourquoi nous avons accepté de participer à cette initiative de la SAAQ. Nous poursuivons également nos différentes actions de sensibilisation et d'éducation, notamment la mise en œuvre d'une campagne sur les angles morts causés par les piliers de pare-brise, à venir en novembre. »

Sandrine Cabana-Degani, porte-parole de Piétons Québec

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Source : saaq.gouv.qc.ca, Adresse exclusive pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/; Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541