MOIS DE LA NUTRITION : des nutritionnistes et blogueurs s'associent pour offrir des formations au grand public

QUÉBEC, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - En novembre dernier, les nutritionnistes Cynthia Marcotte et Vanessa Daigle mettaient sur pied le projet J'en mange, une plateforme web rassemblant des formations sur la nutrition et le bien-être, présentée par plusieurs visages connus du milieu. Ces dernières sont présentées par des professionnels de la santé et personnalités influentes du milieu et destinées au grand public. Obtenant déjà l'appui du milieu, J'en mange est nommé finaliste aux Grands Prix DUX 2022.

L'objectif des formations J'en mange est de rendre accessible de l'information fiable en nutrition. Depuis quelques années, la plus grande problématique dans notre domaine n'est plus le manque de connaissances, mais plutôt la désinformation ainsi que la pression reçue par le public pour vivre dans un corps mince.

Avoir de l'information juste, comprendre son corps et intégrer les bases de la nutrition et de la cuisine permet au consommateur non seulement de prendre soin de lui, mais également de se protéger contre le marketing frauduleux et les publicités agressives de l'industrie de PCMA.

Les formations sont vendues en lot et couvrent différents sujets. Nous sommes persuadées que ces dernières peuvent faire une réelle différence pour le public.

C'est donc du 21 au 28 mars que les gens pourront se procurer le lot de formations.

Dans cette première édition, plusieurs sujets sont couverts tel que : le métabolisme énergétique, les mythes en nutrition, la nutrition sportive, le microbiote intestinal, la cuisine végé, la cuisine zéro déchet, la bienveillance, le yoga et le mouvement intuitif.

Plusieurs personnalités bien connues des médias participent au lot à titre de formateur

Les nutritionnistes Cynthia Marcotte , Vanessa Daigle , Andréanne Martin, Nicolas Leduc Savard et Marie-Ève Caplette

, , Andréanne Martin, et Marie-Ève Caplette Eve-Lyne Auger (La Fraîche)

Florence-léa Siry (Chic frigo sans fric)

Eve Gilbert (yoga)

Chloé Rochette (HappyFitness)

Pour plus d'information à ce sujet, rendez-vous au www.jenmange.com

SOURCE J'en mange - Vanessa Daigle Nutritionniste

Renseignements: Vanessa Daigle et Cynthia Marcotte, cofondatrices de J'en Mange, (418) 573-4898, [email protected]