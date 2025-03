Mois de la justice 2025 : un forum pour promouvoir les progrès en matière d'accessibilité

MONTRÉAL, le 3 mars 2025 /CNW/ - Alors que Juripop ouvre la 10e édition du Mois de la justice, le Forum québécois sur l'accès à la justice civile et familiale annonce renforcer sa capacité à promouvoir les initiatives de ses membres et leur engagement : son site Web fait peau neuve et plusieurs développements sont en cours.

La vitrine de l'accès à la justice au Québec

Depuis sa création, le Forum se fait la vitrine des initiatives qui changent peu à peu la culture judiciaire au Québec. Ses membres répondent en cela à l'appel formulé en 2013 dans un rapport qui visait à établir une feuille de route pancanadienne vers un accès à la justice en matière civile et familiale.

Fenêtre québécoise sur cette nouvelle culture judiciaire, le Forum perfectionne depuis ses moyens de promotion. Dernières mises à jour en date : une refonte de son site Web forumaccesjustice.quebec et la création d'une page LinkedIn pour faciliter la consultation de ses activités.

Le Forum travaille également sur la mise en place d'un répertoire des initiatives, une démarche structurante qui l'aidera à entretenir la mémoire de l'accès à la justice au Québec et à faire rayonner durablement les projets.

La table de concertation pour l'accessibilité en justice

Au-delà de son mandat de promotion, le Forum est également un outil de concertation. Il offre un espace de collaboration aux différents acteurs de l'accès à la justice au Québec, qu'il réunit 3 fois par année.

Au cours de son existence, le Forum a mené 2 importantes journées de réflexion sur les progrès de ses membres et les axes qu'ils devraient prioriser dans leurs activités. La dernière s'est déroulée en octobre 2023 et les objectifs qui en découlent sont les suivants :

Mettre les justiciables au cœur de la justice, Promouvoir la collaboration des acteurs, Aider le Québec à se doter d'une vision globale pour la justice, Soutenir la diversification et l'augmentation du financement du système judiciaire; Générer des données fiables sur les progrès en matière d'accès à la justice.

Le Forum encourage la collaboration de ses membres autour de projets qui servent ces orientations.

Initié en 2015 par Juripop, l'un des membres du Forum, le Mois de la justice est un moment privilégié pour les justiciables québécois de découvrir la panoplie de services accessibles qui leur sont offerts. Pour en savoir plus : Mois de la justice - Juripop

Citation

« Après une décennie à établir les liens de confiance nécessaires à une collaboration durable, le Forum a atteint la maturité de devenir un véritable catalyseur en matière d'accès à la justice. Il y a beaucoup à extraire de ce carrefour d'idées et de données ».

- Me Marie-Claude Sarrazin, présidente du Forum québécois sur l'accès à la justice civile et familiale

À propos du Forum québécois sur l'accès à la justice civile et familiale

Mis sur pied à la suite de la publication du rapport de l'ancien juge Thomas Cromwell de la Cour suprême du Canada sur l'accès à la justice en matière civile et familiale (2013), le Forum est dédié à la mise en commun des efforts et des initiatives pour une justice plus accessible au Québec. Pour en savoir plus : Forum québécois sur l'accès à la justice civile et familiale.

