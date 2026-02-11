Mois de la dégénérescence maculaire : mieux comprendre une maladie encore méconnue

MONTRÉAL, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Février marque le Mois de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, une occasion essentielle de sensibiliser la population à une maladie oculaire qui constitue pourtant la principale cause de perte de vision chez les personnes de 50 ans et plus au Québec.

Plus de 500 000 personnes vivent actuellement avec cette maladie, un nombre appelé à croître avec le vieillissement de la population. C'est plus que le nombre de gens touchés par la maladie d'Alzheimer !

La dégénérescence maculaire affecte la vision centrale, celle qui permet de lire, reconnaître les visages, conduire et conserver son autonomie. Elle ne rend pas aveugle, mais elle transforme profondément le quotidien et peut entraîner un sentiment de perte de repères, d'inquiétude et d'isolement. Des facteurs génétiques peuvent augmenter le risque de développer la maladie, mais son apparition est aussi influencée par l'âge et d'autres éléments du mode de vie.

Il existe principalement une forme sèche et une forme humide.

« Il faut comprendre qu'un diagnostic de dégénérescence maculaire n'est pas une fin ! Avec une information fiable, un accompagnement médical, des aides technologiques et un soutien de ses proches, notamment, il est possible de préserver sa qualité de vie et même de retrouver des repères », souligne Martin Vinette, directeur général de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire (AQDM).

En ce Mois de la dégénérescence maculaire, l'AQDM souhaite contribuer à une meilleure compréhension de la maladie et de ses impacts, en misant sur une information fiable, accessible et humaine.

À propos de l'AQDM

Fondée en 1990, l'AQDM informe, soutient et accompagne les personnes atteintes ainsi que leurs proches. Elle offre des ressources fiables, des activités d'information, des conférences et un soutien continu, tout en défendant l'accès au dépistage, aux traitements et aux services de réadaptation.

