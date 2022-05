Mois de l'ouïe et de la communication: La communication humaine : un besoin essentiel - L'OOAQ lance sa campagne de sensibilisation

MONTRÉAL, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - En cette Journée nationale de l'audition et afin de souligner le Mois de l'ouïe et de la communication, l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec (OOAQ) lance sa campagne d'information et de sensibilisation destinée au grand public sous le thème La communication humaine : un besoin essentiel.

En partenariat avec Urbania pour une seconde année, la campagne de l'OOAQ sera constituée de contenus informatifs qui seront diffusés sur les principales plateformes d'Urbania. L'objectif de cette campagne est de rappeler l'importance que revêt la communication humaine dans la vie de toutes les personnes, peu importe l'âge, et de démontrer l'étendue des troubles de l'audition et de la communication au sein de la population ainsi que leurs impacts négatifs au quotidien.

Tout d'abord, 8 faits pour mieux comprendre les troubles de l'audition seront mis en ligne sur les médias sociaux, dont la plateforme Instagram d'Urbania et le compte Facebook de l'Ordre pour souligner cette Journée nationale de l'audition. « Au Québec, des centaines de milliers de personnes de tous âges doivent vivre quotidiennement avec des troubles de la communication ou de l'audition qui entrainent des difficultés à entendre, à comprendre, à s'exprimer, à lire et à écrire. La détection précoce des problèmes permet d'améliorer grandement la vie des personnes qui en sont atteintes » a affirmé Paul-André Gallant, président de l'OOAQ.

Plus tard au cours du mois de mai, une capsule vidéo permettra au public de démystifier l'orthophonie en milieu scolaire. « Cette année, nous avons aussi choisi de mettre l'emphase sur l'orthophonie en milieu scolaire en donnant la parole à une jeune orthophoniste qui travaille auprès des enfants ayant des troubles de communication. Cet exemple nous montre à quel point la prise en charge précoce des difficultés langagières peut faire la différence pour ces enfants. Au Québec, 7 % des enfants ont un trouble développemental du langage (TDL), soit 2 par classe. Malheureusement, les services offerts en orthophonie scolaire sont disparates et à géométrie variable d'un centre de services scolaire à l'autre. De plus, les services sont rarement offerts au-delà de la 2e année du primaire, alors que les besoins sont souvent présents tout au long du parcours scolaire », a précisé Paul-André Gallant.

En ce Mois de l'ouïe et de la communication, l'OOAQ invite d'ailleurs les autorités compétentes à agir rapidement pour corriger cette situation. L'investissement de ressources dans les services permet de viser l'égalité des chances de réussite à l'école et de former un plus grand nombre d'adultes qui contribueront positivement à la société de demain. D'autres actions sont également prévues dans le cadre de cette campagne et seront dévoilées ultérieurement.

À PROPOS DE L'OOAQ

L'OOAQ contribue à l'amélioration de la qualité de vie de la population québécoise en s'impliquant dans différents dossiers publics en lien avec la santé et l'éducation. Comptant plus de 480 audiologistes et 3000 orthophonistes, l'Ordre a pour mission d'assurer la protection du public au regard du domaine d'exercice de ses membres soit l'audition, le système vestibulaire, le langage, la voix, la parole, la communication et leurs troubles. Il est notamment chargé de contrôler l'accès aux professions d'orthophoniste et d'audiologiste, de soutenir le maintien et le développement de la compétence de ses membres et de surveiller leur exercice professionnel.

