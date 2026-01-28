Mois de l'Histoire des Noirs : Montréal-Nord met à l'honneur ses figures marquantes

MONTRÉAL, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Dans le cadre du mois de l'histoire des Noir•e•s, en collaboration avec l'Arrondissement de Montréal-Nord, le Pôle organise l'événement : « Montréal-Nord, célébrons nos histoires ». Cette initiative rend hommage à des personnes qui ont marqué le territoire et continuent jusqu'à nos jours d'y laisser leurs empreintes. Tout au long du mois de février, le public aura l'occasion de voir leurs portraits dans divers lieux publics et commerces de l'arrondissement. « Montréal-Nord, célébrons nos histoires » permet de souligner la contribution des personnes issues des communautés noires à la construction de notre arrondissement et leur apport au développement du Québec.

Pour couronner le tout, une soirée de reconnaissance où les portraits seront exposés aura lieu le 25 février 2026, au pavillon Henri-Bourassa. C'est la 4e édition de l'événement et quatre portraits ont été réalisés par l'artiste Niti Marcelle Mueth. Les honoré•e•s de l'année 2026 sont les suivants:

Stéphanie Germain - Organisatrice communautaire engagée et directrice générale d'Éduconnexion

Wladimir Jeanty - Pédagogue engagé

Dre Yolande Charles - Gynécologue obstétricienne (retraitée)

Isabelle Alexandre - Directrice générale Entre Parents de Montréal-Nord

Pour découvrir les portraits réalisés par Niti Marcelle Mueth : https://lepole.ca/histoire26/

NOUVEAUTÉ :

Durant cette 4e édition, la soirée de reconnaissance sera précédée d'un atelier participatif facilité par Learning Loop : le storytelling comme outil de résistance. À travers une mise en contexte, cet atelier invite les participants à revisiter leurs récits personnels et à co‑créer une mémoire collective célébrant des héritages souvent invisibilisés.

L'ARTISTE :

Niti est une artiste multidisciplinaire et directrice artistique indépendante. Évoluant de manière fluide entre l'art et les pratiques orientées vers le design, elle s'investit dans la narration visuelle s'articulant autour de la réflexion des expériences d'individus issus des communautés autochtones, noires et de couleur (PANDC).

INVITATION AUX MÉDIAS :

Le Pôle invite les représentants des médias à assister à la soirée hommage.

INSCRIPTION : https://www.eventbrite.com/e/1981171884438?aff=oddtdtcreator

